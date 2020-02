Revés para los rugbiers que mataron a Fernando: el juez rechazó separar a la fiscal que investiga el caso

El juez de Garantías David Mancinelli, quien interviene en la causa por el homicidio de Fernando Báez Sosa ocurrido en Villa Gesell el pasado 18 de enero, rechazó este miércoles la recusación de la fiscal del caso, Verónica Zamboni. La medida había sido solicitada la semana pasada por el abogado defensor de los diez rugbiers imputados por el crimen.

La decisión en favor de la fiscal fue tomada este mediodía en los tribunales de Gesell, luego del planteo del letrado Hugo Tomei, quien además denunció penalmente a Zamboni por considerar que cometió diversos delitos durante la instrucción del caso.

En su pedido de recusación, el letrado cuestionó a la fiscal Zamboni "por la carencia de objetividad que presenta la dirección de la investigación con la consecuente vulneración que ello conlleva de la garantía constitucional de defensa en juicio" de sus asistidos, y por "el temor fundado de los imputados sobre la perdida de criterio objetivo".

En detalle, Tomei planteó que el fin de semana que los acusados fueron detenidos, no se cumplió correctamente con las formas que establecen los artículos 308 al 315 del Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires.

En este sentido, la defensa de los acusados sostuvo que al momento de su detención y en la instancia de declaración indagatoria, no se llevaron a cabo correctamente las formalidades de lectura de los derechos que asisten a los imputados , como así tampoco el informe detallado de los hechos que se les imputan y la exhibición de las pruebas.

En el documento presentado, el letrado también mencionó una supuesta reunión privada llevada a cabo en la Ciudad de Buenos Aires entre la fiscal Zamboni, el abogado querellante, Fernando Burlando, y los padres de Fernando, Silvino Báez y María Graciela Sosa.

Es por eso que Tomei acusó a la fiscal, dos secretarios de la fiscalía y la defensora oficial los delitos de haber cometido “falsedad ideológica de un instrumento público”, “incumplimiento de los deberes del funcionario público” y “privación ilegítima de la libertad”.

Sin embargo, este miércoles el juez consideró que la fiscal "se ha ajustado a lo prescripto", que la instrucción no estuvo "dirigida a ningún otro fin que el que le dio origen" y que los planteos realizados por el defensor "no gozan de entidad suficiente" para removerla.

En cuanto a la denuncia penal, consideró que “la misma no constituye causal de recusación”, mientras que sobre la supuesta reunión, explicó que no se pudo acreditar por la parte, por lo cual no corresponde que se "expida al respecto”.

De este modo, Zamboni seguirá al frente de la investigación, aunque la defensa adelantó que apelará este rechazo, por lo que el planteo deberá ser resuelto por la Cámara de Apelaciones de Dolores.

El crimen de Fernando

El brutal hecho ocurrió la madrugada del sábado 18 de enero pasado frente a Le Brique, en pleno centro de Villa Gesell, cuando varios jóvenes atacaron a Fernando Báez Sosa a la salida del boliche. Tras atacarlo a golpes y a patadas en la cabeza, los sospechosos escaparon del lugar y la policía detuvo luego a diez rugbiers durante un allanamiento en una casa que alquilaban para pasar sus vacaciones a pocas cuadras del boliche Le Brique.

Ocho de los diez rugbiers permanecen actualmente detenidos en una celda de la Alcaidía de la Unidad Penitenciaria 6 de Dolores.