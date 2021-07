Robaron un teléfono, escaparon, la Policía los siguió por el GPS y los detuvieron

Los tres hombres habían terminado de brindar. Apenas le habían dado un par de tragos a sus vasos de cerveza. Reían, sentados alrededor de una mesa, en la casa de uno de ellos. Hacía unos días, se habían hecho de un gran botín tras un raid delictivo por la zona sur del Conurbano Bonaerense.

No esperaban que, una hora después, el trío iba a estar detrás de las rejas. La música a un volumen muy alto no les permitió escuchar la llegada de varios patrulleros. Cerca de 20 policías rodearon la propiedad, tiraron abajo la puerta de entrada y los detuvieron. Ya no hubo más celebración.

El 1° de julio, un hombre viajaba a bordo de su auto, un Volkswagen Up blanco, cuando fue interceptado por cuatro delincuentes. Los ladrones, armados, iban en dos motos. Lo amenazaron y, luego de darle un golpe en la cabeza, le robaron el vehículo, adonde estaba el teléfono celular.

La víctima se acercó a la comisaría hizo la denuncia y, además, les relató a los oficiales que sabía dónde estaban los ladrones, porque su teléfono seguía encendido y había podido localizarlo a través del GPS. A partir de ese momento, comenzó a gestarse un importante operativo.

Así fue que los efectivos policiales pudieron establecer uno de los domicilios de residencia de los integrantes de la banda. Luego de varios días de investigaciones, dieron a aviso a la Fiscalía interviniente para proceder con el allanamiento en el lugar y en otras dos casas de Lomas de Zamora.

Las detenciones de los tres delincuentes fueron realizadas por efectivos de la comisaría 7ma. de esa jurisdicción, en forma conjunta con el Grupo Táctico Operativo (GTO), quienes realizaron los allanamientos a pedido de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 13 de Lomas de Zamora.

Los detenidos fueron identificados por la Policía Bonaerense como Lautaro Elías Cáceres, de 18 años, Ismael Jesús Randone, de 20 años y Mariano Javier Schulz, de 43, precisaron las fuentes. Otro de los delincuentes, que no estaba en el lugar, continúa prófugo.

Durante los allanamientos, los efectivos secuestraron un revólver calibre 32, otro calibre 22, cuatro llaves de ignición de distintos rodados, un celular marca Xiaomi y una motocicleta marca KTM39, identificada como una de las utilizadas por la banda durante el robo del 1° de julio.

Además, en uno de los domicilios los efectivos lograron incautar el teléfono celular que había sido sustraído a la víctima en el hecho investigado. Los detenidos quedaron a disposición de la UFI 13 de Lomas de Zamora, a cargo de Carlos Alberto Pastorale, quien ratificó lo actuado y dispuso que se tome declaración a los imputados.

Este no es el primer hecho que es resuelto gracias al GPS de un celular. En marzo, cuatro delincuentes que habían actuado en dos robos diferentes fueron detenidos en Villa Centenario, también en el partido de Lomas de Zamora.

Por otra parte, la semana pasada, y también en Lomas de Zamora, un joven que trabajaba como delivery para la app PedidosYa sufrió un robo en Banfield. Los delincuentes se llevaron su moto y dos teléfonos.

Minutos después, la comisaría 7° de Centenario, dio reporte de GPS de ambos dispositivos, y luego de comunicarse con la UFI N°1 de Lomas de Zamora, emprendieron dos allanamientos de urgencia en tres domicilios de la zona. Fueron detenidas 10 personas.

En uno de los operativos fue en la calle Vetere al 1100, donde el delivery iba a llevar el pedido; otro en Merlin al 1900; y un tercero en Unamuno al 700. También participó persona de apoyo del GTO de la Comisaría 5ta de Lomas, de la Dependencia 9na y del destacamento de Villa Rita.

Mientras que en la vivienda de la calle Merlin hallaron uno de los celulares y secuestraron un revolver con la numeración suprimida calibre 32; en el domicilio de Vetere, hallaron la moto robada.

Finalmente en la casa de la calle Unamuno, encontraron el segundo celular, y también incautaron una moto con numeración de cuadro y motor suprimidos. También allí incautaron un revolver calibre 28 y otros elementos de interés para la causa. En este último allanamiento hubo dos detenidos.