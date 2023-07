Robledo Puch vuelve a pedir la libertad: cómo es el régimen que le permitiría vivir en Luján

A un mes de que la Sala I de la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro le volviera a negar el beneficio de la libertad condicional, Carlos Robledo Puch presentó este lunes un pedido para acceder al beneficio del régimen de libertad controlada. Los requisitos que deberá cumplir para poder pasar sus últimos días fuera de un penal y cómo él mismo se encargó de embarrar su último pedido a la Justicia.

"El ángel de la muerte" permanece alojado en la Unidad Número 26 de Lisandro Olmos desde mayo de 2019, después de la neumonía multifocal que contrajo en Sierra Chica y que culminó con su traslado al penal ubicado en las afueras de La Plata. Desde ese momento, Robledo Puch comparte la celda número diez junto a otro recluso con el que mantiene una "muy buena relación" y sus reportes de conducta son "excelentes"; pese a que se niega a desempeñar cualquier tipo de actividad laboral o académica.

En octubre del 2022, ya bajo la defensa de Jorge Alfonso, Robledo Puch pidió una vez más su libertad; pero el giro en la argumentación que esgrimió su abogado soprendió a quienes desde hace años tienen acceso a su expendiente. "Fue la primera vez que planteó la idea de morir en libertad", reconocieron en diálogo con BigBang, al tiempo que señalaron que la intención planteada por el asesino serial no era recuperar la libertad de forma plena, sino instalarse en una comunidad terapéutica. Sin embargo, jamás presentó ninguna institución dispuesta a acogerlo y a hacerse cargo de él.

La Justicia le dio lugar al pedido del condenado y ordenó el inicio del proceso de preegreso. Para alcanzar su libertad, Robledo Puch debía reunirse una vez por semana con una psicóloga y una trabajadora social. Del primer encuentro surgió la primera señal de alarma: el preso manifestó en reiteradas oportunidades "ideas de muerte".

Un mes más tarde, fue el propio Robledo el que solicitó la interrupción de los encuentros. "Están todos en contra mío, hay un complot para mantenerme encerrado hasta que me muera", se quejó, abonando así las bases de la evaluación con la que el juez Oscar Roberto Quintana volvió a negarle el beneficio de la libertad. "El pensamiento está marcado por más errores de juicio o deslices cognitivos de lo esperado", argumentó el magistrado.

A lo largo de estos meses, el abogado del condenado se encargó de trasladar su defensa también al plano mediático. Fue él quien aseguró que dos mujeres, a cargo de una residencia para adultos de la localidad bonaerense de San Nicolás, estaban dispuestas a cuidarlo y se ofrecieron a albergarlo. Sin embargo, la Justicia jamás recibió ninguna notificación al respecto. "No figura ninguna presentación de ese tipo", negaron de forma categórica en su momento a este medio.

"Ante la ausencia de un domicilio apto para el caso de egreso, la ausencia de una red social extrainstitucional que pueda brindarle contención para el caso de egreso, la carencia de planificación alguna de una propuesta de un ambiente que le brinde contención y estructura conforme lo exigen sus patologías, no resulta factible dar acogida favorable a la pretensión liberatoria instada", explicó Quintana.

La única victoria que obtuvo Robledo Puch con su denominado operativo "morir en libertad" fue que el juez le encargara a la Dirección de Tercera Edad de la Provincia de Buenos Aires la elaboración de un informe con el detalle de las "instituciones de salud o dispositivos de tercera edad" que se "adecuarían a las necesidades del interno en función". ¿Qué quiere decir esto? Que el asesino podría ser trasladado, pero a un geriátrico debido a su avanzada edad y a su delicado estado de salud.

De acuerdo a lo que pudo confirmar BigBang, fueron muchas las instituciones de salud que se negaron a recibir al "ángel de la muerte". Y así, mientras la Justicia avanzaba con el pedido elevado hace un mes por el juez Oscar Roberto Quintana, Robledo volvió a darle instrucciones a su abogado para que insistiera con el pedido de acceder al régimen abierto.

El principio de progresividad de la pena en ejecución juega a su favor: los condenados van recibiendo derechos y beneficios conforme el avance del cumplimiento de su condena. Pero el caso de Robledo Puch es único en la historia argentina y el asesino serial no consiguió siquiera la autorización para ser incorporado a un sistema de semilibertad. "Está excedido totalmente de toda la expectativa de cumplimiento de pena, evidentemente el Estado no le ha encontrado solución a la expectativa de libertad porque no tiene familia, ni arraigo. Pasó tanto tiempo fuera del sistema de la libertad, que el Estado no sabe cómo reencausarlo", explica el abogado penalista Miguel Ángel Pierri.

En concreto, el nuevo pedido del asesino serial es poder ser incluido en las casas de régimen abierto que funcionan en la provincia de Buenos Aires. Se trata de establecimientos extra muros sin control directo del Servicio Penitenciario, pero con un seguimiento por parte de un médico, un asistente social y un psiquiatra. La única condición para mantener el beneficio es trabajar y regresar cada noche al lugar.

"En Open Door hay uno", explica Pierri, en alusión a la localidad del partido bonaerense de Luján en donde funciona la Colonia Nacional Neuropsiquiátrica Domingo Cabred, uno de los posibles destinos de Robledo Puch en caso de pasar la evaluación psicológica. "Es una comunidad y hay un semi control. Es excelente en términos de que casi no se registran fugas, son hechos muy aislados", refuerza.

De acuerdo a lo que pudo saber este medio, el legajo de Robledo Puch sigue abierto pero, tras este nuevo pedido, deberá actualizarse toda la documentación. Es decir que el asesino tendrá que iniciar una vez más el proceso de preegreso y cumplir con las reuniones semanales con una psicóloga y una trabajadora social, algo que no toleró a principios de año oalegando un fantaseoso "complot" en su contra para mantenerlo detenido en Olmos.