Robó frascos de vacunas Sinopharm, los rellenó y vendía cada dosis a $5 mil: fue detenido

Leonardo Jorge Alvarado tiene 48 años, dos hijos y fue detenido, acusado de "hurto agravado y tentativa de estafa". ¿Qué hacía? El hombre vendía vacunas "contra el COVID-19" a cambio de 5.000 pesos. Te voy a decir la verdad, no quiero que me agradezcas. No soy ni pendejo ni boludo. Sé que esto no se hace y es gratis...la vacuna es ¡gratis!", le señalaba a un supuesto cliente en un audio a través de WahtsApp.

Y se justificó: "Nosotros estamos en un conflicto: no nos pagan desde hace cuatro meses. Vamos todos los días a laburar, hacemos todo lo que tenemos que hacer y no nos pagan. Lo hacemos por eso y no nos gusta. Si vos me querés agradecer, bienvenido sea. Pero no es lo justo. No me siento cómodo. Decime a qué hora te liberas, por qué zona te queda cómoda y yo me acerco. Tengo cuatro dosis nada más, en la heladera".

A raíz de una denuncia que realizó un vecino, que pidió mantener en el anonimato y reveló que le habían ofrecido a través de mensajes de texto la "vacuna contra el coronavirus" a cambio de una suma de dinero, DDI dio inicio a la investigación. Una agente se hizo pasar por una presunta compradora y quedaron en verse el viernes pasado a las 16 en el centro de Berisso. Allí acudió Alvarado, en el horario estipulado, con el supuesto producto.

Con el operativo policial armado para su detención y aprovechando las cámaras de seguridad que hay en ese punto de la localidad de Berisso, el fiscal Marcelo Eduardo Martini, de la UFI N° 3 de La Plata, ordenó la detención del vendedor. Al momento de su arresto, Alvarado llevaba consigo 12 frascos vacíos y otras 5 supuestas dosis de la vacuna china Sinopharm. También tenía una mochila con dinero en efectivo y ropa.

Los investigadores informaron que trabajaba con un cómplice, que se hacía llamar "Roly Chávez" y que pactaba los encuentros para después derivarlos. Los investigadores realizaron un relevamiento en las cinco unidades de atención instaladas en Berisso y no detectaron faltantes de vacunas, por lo que la principal hipótesis es que Alvarado haya robado los frascos de las aplicaciones realizadas en el centro de vacunación de la calle 5 entre 164 y 165.

De acuerdo con la teoría del fiscal, el acusado rellenaba los frascos con suero o algún placebo y los intercambiaba a cambio de la suma de 5.000 pesos. Para fundamentar esta teoría, Martini mandó a secuestrar el teléfono celular de alvarado para determinar cuándo inició estas operaciones, cuántas de estas transacciones realizó y quiénes fueron sus compradores.

Además, el fiscal busca determinar la veracidad de estas vacunas, por lo que mandó a analizar las muestras secuestradas. Otra de las teorías que barajan los investigadores sería que Roly Chávez es el otro "alías" de Alvarado y que utilizaba dicho nombre para pasar desapercibido. De esta manera, analizarán el historial del teléfono celular para descartar o confirmar cualquier hipótesis.

Alvarado es padre de dos hijos, de 19 y 22 años, es oriundo de Berisso y estaba contratado por el ministerio de salud de la Provincia de Buenos Aires para la realización de tareas de logística (armado de puestos sanitarios, acompañamiento de pacientes, atención previa y posterior, y organización de los operativos). Su tarea estaba destinada a los operativos para cumplir con la Campaña Nacional de Vacunación.

El ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Gollan, sostuvo que "es una persona que trabajaba como becario en la parte de logística del vacunatorio. Esta persona dijo que había hecho eso porque no había cobrado, acá tengo el recibo de pago correspondiente de la beca correspondiente. La persona cobró".