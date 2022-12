Romance, alevosía y deslealtad: el ministro de Catamarca habría sido asesinado a "traición"

En las últimas horas, el equipo de fiscales compuesto por Laureano Palacios y Hugo Costilla decidió imputar a Silvia Nieva, la empleada doméstica, la única detenida y sospechosa de la muerte del ex ministro de Desarrollo Social de Catamarca, Juan Carlos Rojas, y con quien además "mantenía un vínculo amoroso". La mujer había sido arrestada el miércoles pasado por efectivos de la policía provincial. La decisión de los fiscales fue tomada por "algunas inconsistencias" en el relato de la empleada doméstica sobre la muerte del ex ministro, el cual apareció el pasado domingo 3 de diciembre con un golpe en la cabeza.

Nieva, de 50 años, es acusada de ser la autora material del crimen de Rojas, por el delito de “homicidio doblemente calificado por haber mediado una relación de pareja y por alevosía”, que significa que la víctima se encontraba en estado de indefensión. Se encuentra detenida en la Comisaría de la Mujer y, mientras tanto, la causa continúa bajo secreto de sumario.

El abogado defensor, Gabriel Díaz, dijo que su clienta mantenía una relación “de muchos años de confianza en el ámbito laboral” con el ex ministro y sostuvo que su defendida estaba "muy compungida y preocupada" y que "nunca se imaginó que estaría en una situación como esta".

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Al respecto, explicó que "no hay ningún tipo de elemento que la incrimine" en el asesinato. “Ningún elemento probatorio que nosotros hemos visto en el momento de la indagatoria, vincula a mi clienta con la escena y con el hecho en particular. Ninguna”, afirmó y contó que tiene como pruebas mensajes de WhatsApp y llamadas con Rojas que prueban que, en el horario en el que habría ocurrido el hecho, Nieva no pudo ser ubicada estaba en la escena del crimen.

”El Ministerio Público Fiscal sostiene que tiene los elementos para hacer tamaña imputación, a consideración de esta defensa no se tienen los elementos necesarios, ni que acrediten, ni que den certeza de ninguna manera a esta premisa y muchísimo menos con la imputación que se le ha asignado a mi cliente”, compartió indignado.

Es más, de acuerdo al sitio Catamarca/12, en los momentos previos al crimen, Rojas mantenía una conversación telefónica con su empleada doméstica, la cual se vio interrumpida de manera abrupta. Durante la noche del viernes, Nieva, que además de trabajar en la casa de Rojas también realizaba diferentes tareas en el sindicato de trabajadores gastronómicos, pasó a calidad de detenida como “partícipe necesaria” del hecho.

“La fiscalía entiende y tiene convicción suficiente para creer que correspondía la imputación de Nieva”, expresó el fiscal Palacios en declaraciones a la prensa. El ex ministro catamarqueño falleció el sábado 3 de diciembre por la mañana en su domicilio del barrio Parque América, en la zona norte de la capital provincial, tras recibir un golpe fatal con un “elemento contundente y sin filo” que le generó una fractura occipital de cráneo y lesiones en la cara, producto del impacto de la caída. El cuerpo del ex funcionario fue encontrado por uno de sus hijos, entre 25 y 30 horas después de su muerte.

La Justicia ordenó allanar el lunes, el lugar de trabajo del ex funcionario, la sede de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA) donde se desempeñaba como secretario general, las viviendas de familiares y allegados, y el domicilio de la mujer, única sospechosa. Asimismo, se pidieron analizar cámaras, celulares y manchas de sangre en diferentes prendas secuestradas. Por su parte, Ivan Sarquís, abogado de la familia de la víctima, se refirió a los avances en la investigación del crimen de Rojas: “Desgraciadamente no tenemos información oficial y formal sino que nos estamos enterando por los medios, situación que consideramos injusta e injustificada”.