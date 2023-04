"Rompieron el caño y explotó todo": la bronca del dueño de la casa destruida en Santos Lugares

Una gran explosión se registró este lunes por la noche en una vivienda de la localidad bonaerense de Santos Lugares, en el partido de Tres de Febrero, cuando empleados de una compañía de gas estaban tratando de "arreglar una fuga". La onda expansiva provocó destrozos en la zona y dejó a varias personas heridas, aunque ninguna de ellas de gravedad. “No es que estaban arreglando una fuga. El municipio estaba haciendo un arreglo en el pavimento, rompieron todo el pavimento con esas excavadoras grandes, rompieron el caño, se produjo la fuga y explotó todo”, denunció, de todas formas, Luis, el dueño de la casa destruida.

Según manifestaron vecinos del lugar, todo arrancó cerca de las 19.30, cuando comenzaron a sentir olor a gas que salía de un caño que aparentemente estaba perdiendo. Unas horas más tarde, se generó la explosión que terminó por destruir la planta baja de un domicilio ubicado en la intersección de las calles Almafuerte y Williams, y generó daños en los inmuebles aledaños.

El fuego comenzó cuando, afortunadamente, ya estaba en el lugar el personal de Bomberos y de la Policía, que inmediatamente cortó el tránsito en los alrededores y luego procedió a evacuar a las familias que estaban en las cercanías. La impresionante explosión provocó una onda expansiva que dejó al menos seis personas lesionadas, entre ellas un policía y dos bomberos. Todas fueron trasladados a hospitales municipales cercanos y estarían fuera de peligro.

“Recién estuvimos hablando con la empresa prestataria de gas. Ellos están tratando de ver que no haya más pérdida, porque hay una parte que sigue perdiendo. Van a traer maquinarias para tratar de cortarlo, pero nosotros no podemos dar luz por el momento. Nos vamos a quedar haciendo prevención hasta que termine todo”, explicó en diálogo con Crónica TV el comandante general Ramón Pared, que está al frente de una de las 17 dotaciones de bomberos que todavía estaban prestando servicio en el lugar.

Según señaló Pared, la catástrofe se debió a que había “mucho gas acumulado, algo hizo la ignición y eso generó la explosión”, aunque remarcó que, como en la cuadra “ya había olor”, los bomberos ya habían montado un operativo allí “y no había civiles pasando”. En cuanto a las personas que fueron evacuadas, en total son 40 y fueron trasladadas al Polideportivo municipal hasta que la situación pueda estar controlada.

Varios vecinos manifestaron que desde la mañana había gente del municipio realizando tareas de asfalto en la calle. “Para mí fue que pincharon un caño. A la noche bajé y cuando fue la explosión el bombero estaba ahí con los que estaban trabajando”, dijo una vecina en comunicación con TN.

En diálogo con Radio con Vos, el dueño de la casa sostuvo que comenzó a haber olor a gas “después de que rompieran toda la calle”. “Después de 4 o 5 horas empezó a haber olor a gas. Rompieron un pedazo grande de calle, de hormiguón, con la excavadora esa. Es terrible lo que hicieron, temblaba toda la casa”, indicó Luis, quien en ese momento estaba trabajando en el taller ubicado debajo de la vivienda que explotó mientras se llevaban a cabo las refacciones.

Además, aclaró que él no vive en dicha propiedad, sino que ahí reside su hermana. “De golpe se cortó el teléfono y no vi más las imágenes de las cámaras”, recordó. En ese sentido, detalló que su hermano sufrió graves lesiones por las que quedó “en terapia y coma inducido”, y destacó que la planta de la casa quedó "destruida". “Mi taller también. Nosotros vivimos de esto y no tenemos qué hacer ahora; mi hermana no tiene dónde vivir”, señaló.

Y sentenció: "Ahora no me dejan entrar porque tiene que venir Defensa Civil a ver si no se va a caer. Pero no vienen. No sé cuándo podré volver a trabajar. Necesito que se muevan más rápido para yo poder tapiar esto. En la cuadra no había nadie y estuve toda la noche afuera... Pido una reparación económica. Mi hermana no sé cómo va a hacer, no tiene nada ahora. Es una pesadilla”.

Qué dijo la empresa

Por su parte, el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, compartió via twitter una carta de la compañía operaria de gas “Naturgy”, en la que explicó lo que sucedió en la vivienda ubicada en Almafuerte y Williams.

“Cuando concurrió el personal del Centro de Atención de Urgencias de la distribuidora de gas, con motivo de haber recibido una denuncia de una rotura de un caño, tres colaboradores, que trabajan para una de las empresas contratistas de la distribuidora, resultaron heridos cuando intentaron controlar el incidente. Los mismos fueron atendidos de inmediato por el personal de salud y afortunadamente ninguno reviste heridas de gravedad. Sus familiares ya han sido contactados y tanto ellos como sus familias cuentan con el acompañamiento de la empresa”, señaló la firma.

Asimismo, se detalló que “hay otras personas que están siendo atendidas por el personal de salud, que habrían sido afectadas por la explosión producida en el interior de una vivienda, que sufrió serios daños”. “Se está trabajando con las Autoridades Municipales, Bomberos, Defensa Civil y Personal de Salud para controlar el incidente y la fuga de gas, tarea que se estima quedará concluida próximamente. Asimismo, se está colaborando para determinar el origen de la explosión”, finalizó el comunicado.