Rompió el silencio una empleada doméstica que denunció a Gianola por abuso: "Se me tiró encima para tocarme"

En el medio de dos fallos favorables por parte de la Justicia en causas vinculadas a acoso y abuso sexual para con el actor Fabián Gianola, una de las empleadas domésticas que trabajaba en la casa de uno de sus vecinos y que lo denunció por el mencionado delito, rompió el silencio después de presentarse en Tribunales. En una entrevista que le dio al programa “Nosotros en la Mañana” (Canal 13) la mujer, identificada como JM para el resguardo de su identidad, contó detalles de lo que fue su calvario.

“Me habló y me dijo si quería conocer su casa. Estaba asombrada de que un artista me hable y accedí. Pensé que me iba a respetar”, contó la mujer sobre el primer encuentro que mantuvo con Gianola. El hecho ocurrió hace nueve años. Cuando pasaba por la puerta de la casa del actor, le dio charla y la invitó a pasar.

“Cuando entré cerró la puerta y se me tiró encima para tocarme y agarrarme con las dos manos. Quiso sacarme le pantalón, pero yo lo uso ajustado y no pudo... Le dije que estaba llegando tarde al trabajo y que me tenía que ir. Gritar ahí, era en vano. Enfrente estaba la caballeriza, no había casas”, agregó en otro de los pasajes de la entrevista en el que recordó la agresión que sufrió.

“Fui a la casa donde trabajaba. Iba sorprendida, asustada, pensando ‘qué paso’ porque no me esperaba eso. Tuve que empezar a trabajar y bloquear eso... No se lo conté a nadie más porque me daba vergüenza”, prosiguió.

Luego ella contó el motivo por el cual decidió denunciar al actor ante la Justicia y el rol que ocuparon las otras mujeres que también lo denunciaron por abuspo. “Vi que lo estaban denunciando por abuso y dije que por ahí me creían ahora y no antes. Me dio mucha bronca verlo en la televisión como si nada. Cuando vi el video que grabó, fue cuando más ganas me dio de hacer la denuncia”, relató.

Esta denuncia se sumó a las ya realizadas por Fernanda Meneses, Viviana Aguirre y Griselda Sánchez. La información fue revelada por el periodista Germán Mónaco, quien además dio detalles del episodio puntual denunciado por la mujer. "Lo conocía porque lo veía en la puerta de la casa, típica reacción de un barrio. Empleada ve salir o entrar al hombre actor, conocido, famoso; y lo reconocés".

"Un día, pasa por la puerta de Fabián y le hace un comentario de lo linda que es la casa. Él empezó a hablarle", relató el periodista, al tiempo que sumó que el actor invitó a la empleada a conocer la vivienda por dentro y que la mujer de Gianola se encontraba de viaje.

El abuso habría tenido lugar dentro de la fastuosa mansión que luego supo alquilarles a Eugenia "la China" Suárez y Benjamín Vicuña cuando comenzaron su relación. "Gianola habría cerrado la puerta intempestivamente y habría empezado a besarla, a manosearla, a decirle que quería tener relaciones con ella".

"La única forma que encontró de sacárselo de encima fue decirle de alguna manera que consentía esa relación pero que, como los patrones estaban al lado, le dijo: 'Dejémoslo para otro día'. Se lo sacó de encima y se fue", detalló Mónaco.

Cabe señalar que la empleada se presentó ante la Justicia para declarar y el martes lo hizo vía Zoom con la fiscal Mariela Labozzetta. En total, el actor suma doce denuncias (entre mediáticas y judiciales), entre las que también se encuentran las de Andrea Ghidone, Dallys Ferreira, Celina Rucci, Luciana Salazar, Natacha Jaitt, Fabiola Yáñez, Mercedes Funes y Stefy Xipolitakis.

Frente a la nueva presentación judicial, Gianola decidió cambiar de abogados. De esta forma, Federico Schumacher y Diego Onorati ya no serán más los defensores del actor, quien en su lugar contrató a dos mujeres: Evelyn Andriozzi y Estela Mari Domisi.