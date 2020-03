Ronaldinho hasta las manos: volvieron a detenerlo por el pasaporte trucho y el abogado presentó una insólita defensa

Detuvieron nuevamente a Ronaldinho y, al parecer, el ex futbolista está en muy serios problemas. Sergio Queiroz, el abogado de Ronaldinho, consideró que su detención en Paraguay por haber ingresado al país con documentos falsos es "ilegal y abusiva" y aseguró que tanto el astro brasileño como su hermano Roberto "no sabían que sus documentos eran ilícitos" y que "actuaron de buena fe".



Según explicó el abogado en una conferencia de prensa en Asunción, los brasileños recibieron los documentos de parte del empresario que contrató a Ronaldinho para realizar un evento. Lo curioso es que el trámite de pasaporte es personalísimo en cualquier lugar del mundo. "Ronaldinho y Roberto no sabían que eran irregulares, tanto es así que libremente presentaron los documentos para ingresar al país pudiendo haber sacado solo la cédula", dijo, sin embargo, el abogado. El sábado le dictaron la prisión preventiva a Ronaldinho, ya que, para la jueza Clara Ruíz Díaz "hay peligro de fuga y obstrucción".

Ronaldinho tenía pensado abandonar el Paraguay el viernes por la tarde, pero la jueza no se lo permitió. El fiscal Federico Delfino le había tomado declaración y había recomendado su liberacióó. El ex futbolista de 39 años y su hermano de 46 declararon ante la jueza de Garantías Clara Ruiz y llegaron esposados al lugar. El empresario que los contrató, Wilmondes Sousa Lira, también está arrestado, al igual que María Isabel Galloso y Esperanza Caballero, quienes facilitaron sus datos personales para "clonar" los documentos apócrifos. Ronaldinho no puede explicar que él mismo no haya realizado sus gestiones de ingreso al Paraguay en la oficina de Migraciones.