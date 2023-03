Rosario y la violencia sin fin: atacaron a un micro que trasladaba efectivos del Servicio Penitenciario

En la madrugada del viernes 10 efectivos del Servicio Penitenciario de Santa Fe que se trasladaban a la Unidad 11 de Piñero sufrieron un ataque a tiros. Si bien ninguno resultó con heridas de gravedad, la fiscalía continúa averiguando sobre el contexto de dicha balacera.

Según el relato del chofer, Jorge, de 35 años, mientras el micro circulaba por las inmediaciones del estadio de Colón ocurrió el primer impacto, pero como “siempre tiran piedras en esta zona” decidió ignorar el ruido que había escuchado. “Venía circulando a la altura de la cancha de Colón cuando escuché un impacto, pensé que era una piedra y un trabajador del servicio cuando llegamos a Santo Tomé me dijo que era un disparo”, explicó Jorge.

Además, afirmó: “Es la primera vez que me pasa esto, pero piedrazos sí, siempre nos tiran en Circunvalación, pero más de ahí no pasa”. Por su parte, los peritos de la Agencia de Investigación Criminal confirmaron que el micro recibió un disparo que ingresó en forma oblicua y no tuvo orificio de salida. Es decir, quedó impactado dentro del automóvil.

Al momento del hecho el chofer del micro se encontraba haciendo su recorrido cotidiano, el cual inicia recogiendo al personal en la ciudad de Santa Fe, continúa haciendo lo mismo por los alrededores y luego se dirige hacia el destino final, que son las unidades penitenciarias que se encuentra en el sur de Santa Fe, donde están las cárceles de Piñero y de Coronda.

Cabe recordar que la situación en Rosario es cada vez más alarmante, ya que los muertos asesinados por sicarios aumentaron al menos a 60 en lo que va del año. Además, en todos los casos las muertes fueron provocadas por arma de fuego. Tal y como lo fue el asesinato del menor de 12 años, Máximo Jérez, por quien aún no se ha conseguido justicia.