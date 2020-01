Rugbiers cada vez más complicados: uno por uno, qué participación tuvieron en el asesinato de Fernando

Luciano Pertossi

Es el hermano menor de Ciro. Los testigos lo ubican tanto en la golpiza que tuvo lugar afuera de Le Brique, como en el "roce" inicial dentro de la disco. Asegurán que fue él quien le pegó a Fernando en el VIP.

"Sinceramente no entiendo a la gente. Me llenan de mensajes deseándome la muerte y que me violen, pero no estuvieron ahí. Me culpan de no haber parado la pelea como si eso fuese algo fácil y sabiendo que en mi situación, si sus amigos se están peleando, tampoco hubieran podido hacer nada", se quejó en redes sociales.

Además, amenazó con suicidarse: "Si decido tomar la decisión de suicidarme y luego se demuestra mi inocencia, todos ustedes serían culpables del mismo delito que se me acusa".