¡Salieron a la luz! Los llamativos videos de Dani Alves antes del presunto abuso sexual a una mujer

El 30 de diciembre de 2022, una joven de 23 años vivió su peor pesadilla. Cuando creía que iba a salir, como cualquier otra noche, a un boliche ubicado en Barcelona junto a su prima. Pero aquel día, todo cambió tras toparse con el mismísimo Dani Alves en un sector VIP del establecimiento bailable, que luego concluyó con abuso sexual con acceso carnal y el ex futbolista en prisión.

El hecho ocurrió en la discoteca Sutton. Dani se encontraba junto a sus amigos y la víctima, con sus compañeras. Pero en medio de la noche, se toparon en el mismo VIP y mientras todos disfrutaban de la música y la compañía. El brasilero de 39 años cruzó a la víctima en cuestión, se acercó, la agarró de la mano y comenzó el infierno.

Ella se encontraba a espaldas de él cuando ocurrió el hecho. Alves la tomó de la mano y con la misma, se la colocó entre sus piernas para tocar sus genitales. La víctima reaccionó enseguida, lo sacó y él volvió a agarrarla y a tocarla. Luego de eso, la invitó a un cuarto, donde ella suponía que era un sector de la discoteca para fumar y abusó sexualmente.

A los dos días, la mujer fue a denunciar el abuso sexual y la agresión que le tocó atravesar por parte del ex futbolista del Sao Pablo ante los Mossos d'Esquadra. En el mismo, entregó el informe médico que se realizó la misma noche en que sufrió la penetración y también el vestido que llevaba puesto, el cual Alves rompió para abusarla. La Unidad Central de Agresiones Sexules (UCAS) se hizo cargo de la investigación a partir de ese entonces.

Los responsables del local alertaron a la Policía catalana y cuando debió ir a declarar, salió arrestado en un coche policial. La jueza instructora de la causa dictaminó la prisión sin fianza para el futbolista, razón por la cual ingresó en el Centro Penitenciario Brians 1, ubicado en Sant Esteve Sesrovires, un municipio en la parte norte de la comarca del Bajo Llobregat, en España. Se trata del penal que reemplazó a la histórica cárcel Modelo de Barcelona cuando cerró en julio de 2017.

Luego de casi cinco meses de aquel episodio y en el cual hoy el futbolista se encuentra en prisión, el diario catalán Ara, pudo acceder a las cámaras de seguridad del boliche y a raíz de ello pudieron detallar cómo fue la secuencia de aquella noche antes de que finalizara el 2022.

En las mismas, se pudo ver explícitamente cómo comenzó aquella noche de terror. Dani Alves ingresó al establecimiento bailable y se instaló junto a sus amigos en el sector VIP del lugar. En una de las cámaras se puede ver como el defensor le pide al mozo que los estaba atendiendo, que llame e invite al grupo de chicas, en el cual se encontraba la víctima, para que se acercaran a ellos a tomar unas copas de champagne. Hasta ahí, todo había sido normal. Cuando comenzaron a interactuar, a bailar y a beber, sucedió lo peor.

“En un momento, la víctima estaba de espaldas al futbolista, pero él le agarró la mano y la llevó a la zona de sus genitales. La chica la sacó de repente y, disimuladamente, alargó su mano hacia su prima para seguir bailando con ella y alejarse de Alves. Bailaron cara a cara y Alves bajó la mano hasta el trasero de la chica. Ella volvió a quitársela”, describieron desde el periódico.

Sobre la secuencia donde la víctima relató que pensó que estaban yendo a un sector fumador y en el cual no vio que había una puerta, analizaron: “Alves se marchó de la escena y una cámara que grabó toda la planta muestra claramente cómo el futbolista se puso delante de una puerta, la abrió y espero a que fuera la víctima. Luego le cortó el paso y cerró la puerta cuando la chica estaba adentro”.

“La chica se dirigió de tal manera que sólo ve a Alves adelante de la puerta y no podía captar qué había dentro. Además, no había ningún rótulo en la puerta. Ella, según declaró, pensaba que iban a una zona para fumadores. Su idea era despedirse del futbolista después de hablar con su prima porque no estaban cómodas”, examinaron.

Asimismo, observaron que la actitud del ex futbolista fue distinta cuando ingresó y cuando salió de aquel cuarto oscuro. A la hora de ingresar, se mostraba sociable con su alrededor pero fue todo lo contrario cuando salió de ahí. “Dani Alves fue el primero en salir del baño. Caminó unos metros y agarró una copa de la mesa, le dio un trago y se apartó hacia un extremo del sector VIP, evitando hablar con los que estaban con él. Conversó con los del reservado de al lado y se tomó una foto con ellos”, manifestaron.

En cambio la víctima, salió horrorizada, asustada y se marchó del boliche. “Ella salió y fue directo a buscar a la prima para decirle que era hora de irse. La prima se despidió del amigo de Alves con un beso y la víctima, distante, solo le chocó la mano”, señalaron.

En las cámaras también se evidencia la reacción de ella tras salir del boliche de manera fugaz. “Estaba con su prima y se puso a llorar. Uno de sus primeros gestos fue señalarse rápidamente la rodilla, donde tenía una herida que el informe médico recogió. La chica estira la pierna y con el dedo se va tocando la rodilla mientras mira a su prima. Luego, se abrazaron. Durante todo ese rato no paró de llorar. Ante esta situación, un guardia de la discoteca se acercó. La chica, de nuevo, se señaló a la herida”, advirtieron.

Finalmente, esa fue la última escena que se vio antes de que la denunciante en cuestión sea trasladada al hospital donde le realizaron una serie de estudios médicos en donde se comprobó que fue abusada con acceso carnal y luego presentó en la justicia a la hora de erradicar la denuncia correspondiente.