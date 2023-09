Salió a bailar, estuvo una semana desaparecido y su cuerpo apareció en el Riachuelo

El cuerpo de un joven de 17 años apareció flotando este domingo en la ribera del Riachuelo en el partido de Lomas de Zamora. El menor era de nacionalidad paraguaya y estaba desaparecido desde el 2 de septiembre.

Identificado como Román Ramírez Zárate, los oficiales de la División Infancia y Adolescencia de la Policía de la Ciudad, personal de la Policía Federal Argentina y Bomberos de la Policía bonaerense, encontraron el cuerpo en estado de descomposición, junto a un celular, unas llaves y un llavero.

El joven era vecino del Barrio 20 de Villa Lugano y vivía con su mamá y sus cincos hermanas. El martes pasado realizaron una denuncia por “Averiguación de paradero” su desde el domingo 2 de septiembre, cuando lo vieron por última vez.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Leer mas “Se me metió un alma mala”: buscan determinar si la adolescente asesinada en Tigre fue abusada

Según voceros judiciales que le revelaron a Crónica, los vecinos del barrio le avisaron a las autoridades sobre un cuerpo que se encontraba en el Riachuelo, a la altura del Nuevo Puente La Noria. Los efectivos del Comando Patrulla se acercaron al lugar, a su vez que los bomberos se encargaron de sacar el cuerpo.

Yéssica, la hermana menor de Román, confirmó a Crónica TV: “Anoche vino la comisaria a mi casa y le dijeron a mi mamá que habían encontrado un cuerpo en el Riachuelo, y nos mostró un par de cosas que encontraron que él llevaba encima: un celular, un juego de llaves y la cadena con la que llevaba las llaves. Ahí nos dimos cuenta que eran de él”.

“La última vez que lo vimos, se iba a bailar a Villa Celina a un salón que se llama 'El Líder'; hablé con un amigo que estuvo con él en el boliche y me dijo que habían estado juntos hasta que, en un momento de la madrugada, Román se fue”, detalló.

“Lo que sí me dijo es que Román recibió una llamada al celular estando dentro del boliche y que después se fue del lugar”, añadió. Por otro lado, detalló: “No hay confianza con los amigos que lo acompañaron al boliche porque lo dejaron solo”. “Dicen que no se hallaba adentro del boliche, que no estaba cómodo ¿Por qué no lo llevaron a mi casa si él quería volver? Le dijeron que no, que se quede un rato más”.

Leer mas Femicidio en Tigre: encontraron el cuerpo de una adolescente de 14 años en una bolsa de consorcio

La familia aseguró que poseen videos de cámaras de seguridad de la zona del último movimiento de Román donde se lo puede ver corriendo por la colectora, pero que desconocen el porqué del desenlace.

Sobre esta misma línea, Yéssica dijo: “Lo que dijo la policía es que posiblemente estaba corriendo por la lluvia, para buscar un lugar para resguardarse. No sabemos si estaba escapando de alguien”.

Por otro lado, la hermana comentó que Román había dejado la escuela porque “le encantaba trabajar en albañilería” y aspiraba a tener su propia plata.

Esta investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional Nº 7, a cargo del fiscal Nicolás Espejo, bajo la carátula de “Averiguación de causales de muerte”.