Salió con unos amigos, un ex policía intentó abusarla y encima la detuvieron: "Esto es Justicia patriarcal"

Rocío tiene 18 años y desde el 26 de enero se encuentra detenida por un hecho que no solo no cometió, sino que además esa misma noche denunció que fue víctima de un aberrante abuso sexual de parte de un ex policía. Todo comenzó aquel martes, cuando la joven y tres de sus amigos, uno de ellos menor de edad, pidieron un remis de la empresa Beat, empresa de transporte similar a Uber o Cabify.

El conductor del vehículo, identificado por Daniel Flores, ex policía bonaerense , los pasó a buscar por Grand Bourg y de a uno los comenzó a dejar en su domicilio. "Ella se tomó un remis de la empresa Beat con tres amigos: los tres varones se subieron atrás y Rocío adelante. Cuando se bajan dos de ellos y queda ella con el menor de 16 años atrás, el hombre empezó a manosearle la pierna a la altura de la ingle". contó Raquel Hermida Leyenda.

En diálogo con BigBang, la abogada de Rocío, se percató de la situación y decidió defenderla: "El amigo empezó a manotear al chofer y lograron bajarse del auto. Una vez en la calle, empezaron a correr. El remisero comenzó a correr detrás de ellos a los gritos. En ese momento llega la policía que los ve corriendo y el conductor les dice rápidamente que lo habían querido robar".

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Pero para Hermida Leyenda, la acusación del conductor de Beat carece de sentido debido a varias contradicciones. "Primero el declara ante la policía que ellos no estaban en el auto y después ante fiscalía dice que estaban en el auto y que la chica estaba atrás. Después ante los efectivos dijo que le habían querido robar una billetera y después que había sido plata suelta", detalló la abogada.

Pero existe un detalle que no es menor en la investigación: Flores acusó al joven de 16 años de amenazarlo con un cuchillo con intenciones de robo: "Dijo que el menor tenía un cuchillo que jamás apareció. Con ese cuento, el menor es liberado y ella sigue detenida cuando la declaración dice que el cuchillo, que jamás existió, lo tenía el menor. Ella está detenida y no sabemos por qué. Estamos pidiendo el sobreseimiento".

El caso, un supuesto "robo calificado", quedó en manos del fiscal de responsabilidad juvenil de San Martín, Fabián Hualde, y el juzgado de Garantía N°5. "Es una justicia patriarcal y discriminatoria que no solo discrimino a la joven, sino que no respeto la jurisprudencia presente. En San Martín hay jurisprudencia de esperar el juicio en libertad cuando hay discusiones o dudas sobre el hecho", sostuvo Hermida Leyenda.

Y agregó: "También está la causa en la corte de la provincia que dice que cuando se declara un abuso se le debe creer a la víctima, surgida del caso Zárate (el ex jugador de Independiente condenado a seis años y medio de prisión por abuso sexual). Los jueces no respetan sus propias sentencias". Según le explicó la abogada a este sitio, el viernes presentará, primero en fiscalía y luego en el juzgado, el pedido de excarcelación urgente y sobreseimiento de Rocío.

Por otro lado, sobre el estado actual de la joven de 18 años, la letrada explicó que fue "maltratada" por una oficial al momento de su detención. "Ayer fue a verla personalmente mi socia, Mariana Chiacchio, al destacamento de San Martín y le llamó la atención que no hay protocolos de prevención sanitaria por el coronavirus. No hay protección por COVID-19, ni siquiera un plástico. A Rocío la vio mal, muy deprimida. Ella no entiende nada. Imagínate que te abusan y la policía te maltrata. Tiene hematoma que luego, con calma, denunciará al igual que haremos la denuncia por abuso sexual", concluyó.