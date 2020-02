Salió de prisión y mató a la ex mujer, adelante de su hijo de dos años, y a la ex suegra: "¡Te las dejé mortadela!"

Laura Rivera, de 46 años, se encontraba durmiendo junto a su hija Marianela, de 24, en la casa de ambas ubicada en Ingeniero Budge, Lomas de Zamora, cuando Miguel Alexander Sosa, ex pareja de Marianela y padre de su hijo de dos años, irrumpió bruscamente en el hogar y tras insultar a las mujeres por algunos minutos, decidió matarlas con su pistola Bersa calibre .380.

El violento episodio ocurrió este martes, cerca de las 17, en la casa de Laura, ubicada en la calle Manuela Pedraza al 3700 del barrio Olimpo. Allí no solo estaban ambas mujeres, sino que también se encontraba una hermana de Laura, sus otras dos hijas y el hijo de tan solo dos años que Marianela había tenido con Sosa durante su relación.

Según trascendió, el joven de 27 años irrumpió en la casa de Laura, se encerró en una de las habitaciones con Marianela y comenzó a agredirla verbal y físicamente. Al escuchar los gritos de su hija, la mujer de 46 años decidió interceder para protegerla y en ese momento Sosa –fuera de sí- sacó una pistola Bersa calibre .380 y disparó contra ambas, matándolas al instante.

Tres semanas antes del asesinato, Sosa –que había salido hace cinco meses de prisión- había atacado a Marianela con un fierro. Según fuentes cercanas a la familia de las víctimas, ambos jóvenes habían retomado el vínculo cuando Sosa recobró su libertad y la convivencia, pero a los pocos días Marianela decidió volver a la casa de su madre.

Sosa tiene una causa por encubrimiento que data de 2017 y antecedentes penales por robo agravado en 2018. En aquella oportunidad fue detenido cerca de la medianoche a 20 cuadras del lugar del crimen, en las calles Comodoro Rivadavia y Falucho, por efectivos del Comando de Patrullas de Lomas de Zamora con personal de la Comisaría N° 10 de la zona.

Durante su detención, Sosa utilizaba su acceso a las redes sociales para hacer publicaciones y una especie de cuenta regresiva hasta recuperar su libertad. “Nos amenazaron de muerte familiares de él y gente que anda con él. Me lo crucé en la comisaría cuando llegué para declarar y me dijo: ‘En dos horas salgo, esto no es nada’”, contó una familiar de Laura y Marianela.

Y agregó, en diálogo con Canal 9: “Después llegó mi hermana y le dijo: ‘Te las dejé mortadela, como dos fiambres’. Queremos Justicia”. Sosa estuvo detenido desde el 30 de julio de 2018 hasta el 16 de octubre de 2019 en la Unidad Nº23 de Florencio Varela, acusado del delito de robo a mano armada con una causa que fue elevada al Tribunal Nº9 de Lomas de Zamora.

Tras el asesinado de Laura Rivera y su hija Marianela, fue detenido e imputado por “doble homicidio agravado por el vínculo”. La causa quedó en manos de la fiscal Fabiola Juanatey de la UFI N° 2 de Lomas de Zamora. El arma que utilizó para cometer el doble crimen fue hallada tirada en el patio de la casa de una vecina, según informaron fuentes policiales.