Salvaje y brutal: Intentaron descuartizar al chico de 12 años asesinado de 30 puñaladas

Diego Roman, un chico de 12 años que estaba desaparecido desde el miércoles último en la ciudad santafesina de Recreo, fue brutalmente asesinado de 30 puntazos y su cuerpo fue arrojado en un descampado cercano a su casa, de difícil acceso, cercano a un cañaveral en el barrio Mocoví, a 17 kilómetros de la capital provincial, mientras los investigadores intentan determinar si el crimen está vinculado con un hecho de violencia intrafamiliar.

En medio de este contexto, la autopsia preliminar determinó que el cuerpo del chico de 12 años presentaba heridas compatibles con un intento de descuartizamiento. Además, le habían cortado los genitales. Debido a la poca sangre que había en el lugar en el que se encontraban los restos de Diego, los investigadores creen que no fue esa la escena del crimen sino que lo trasladaron desde otro sitio.

El informe de los forenses estableció también que la víctima fue apuñalada 30 veces y que por las características de los cortes que tenía en las coyunturas de las piernas y de los brazos, el o los asesinos del menor trataron de descuartizarlo. La hermana de la víctima, Juliana, aseguró que el chico abandonó su casa porque era víctima de violencia de parte de su padre y madrastra.

"Mi hermano se escapó por culpa de mi papá y la mujer porque ellos le pegaban y lo maltrataban. Yo viví con ellos, sé lo que es que te maltraten y te peguen", comentó la adolescente de 16 años. En esa línea, Ileana (30), la madrastra de Diego, declaró durante varias horas en la fiscalía, al igual que Julio Román, el padre del chico, y contó ante los medios que la última vez que lo vieron fue cuando salió para la escuela el miércoles.





"Lo buscamos desde las tres de la tarde hasta las once de la noche, sin respuesta, nadie nos decía nada. Tiene 12 años, ¿Quién va a querer matar a un nene? No sabemos de dónde pudo venir esto", indicó la mujer, entre lágrimas.

Por su parte, el padre de la víctima dijo que "no tiene explicación" sobre lo que ocurrió y que tanto la Policía como la Ficalía "tienen dudas" sobre él y su mujer.

"Yo no pude hacerle eso a mi hijo, pero nos tienen en vista todavía, no descartan nada", afirmó Román, quien negó que Diego tuviera una mala relación con su madrastra y sostuvo que cuando él desapareció ambos estaban en Santa Fe porque había concurrido al Hospital Cullen a atenderse por una dolencia en la pierna.

Al mismo tiempo, el padre de Diego agregó que lo que le llamó la atención fue que mientras estaban buscando a su hijo, un amigo del pequeño le avisó que la mochila y la campera de Diego estaban en su casa porque las había dejado allí mientras estaban jugando y luego se había ido. Al nene lo encontraron muerto a dos cuadras de esa casa y según Román, el fiscal de la causa le manifestó que su hijo tenía al menos "quince puntazos" en el cuerpo.



Según los primeros peritajes realizados por la Policía de Investigaciones (PDI), Diego estaba desnudo y presentaba al menos 30 puñaladas en distintas partes del cuerpo, además de tener sus genitales cortados. Para el fiscal de la Unidad Especial de Homicidios, Andrés Marchi, el crimen fue cometido en otro lugar y luego abandonado en el sitio donde fue hallado.

Además, de acuerdo con los estudios preliminares, el homicidio fue aparentemente cometido entre 12 y 24 horas antes del hallazgo. Por el momento no hay detenidos y el fiscal investiga distintas hipótesis del asesinato, entre ellas si había episodios de violencia en la familia. Sin embargo, para María –la mamá del nene que vive en la localidad de Alejandra- el padre del menor y a la actual pareja son los responsables de su muerte.

"Los culpables tienen que pagar lo que hicieron a mi Dieguito. Que el padre pague, es culpable tanto el como la madrastra. Voy a hacer justicia por mi hijo. Ni siquiera el padre me contó que lo encontraron muerto, me enteré por mis hermanas. Yo voy a hacer justicia por mi hijo, así tenga que hacer justicia por mano propia", había dicho la angustiada mujer, horas después de recibir la noticia sobre la muerte de su hijo.