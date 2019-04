San Juan: un hombre asfixió y golpeó con una piedra a su ex porque no quiso tener sexo

Eran cerca de las 22:30 del último martes, cuando Candela Castro salió de su casa, en la localidad de Sarmiento, pocos kilómetros al sur de la capital de San Juan, para encontrarse con su ex novio, Javier Sosa, en una casa que se encontraba abandonada cerca de su domicilio.

Según trascendió, el joven de 24 años la citó en ese lugar con el pretexto de entregarle un regalo para el bebé de diez meses que tienen en común. Pero en realidad, su objetivo era otro: primero le hizo una escena de celos al recriminarle a Candela una foto que publicó en las redes sociales en la que aparece acompañada de otro hombre, al parecer su nueva pareja.

Luego de algunos gritos y forcejeos, Sosa quiso tener sexo en la casa abandonada con la madre de su hijo y al ver que la joven se negó, decidió estrangularla hasta que finalmente Candela se desvaneció y perdió completamente la conciencia. Con su novia recostada en el suelo, el hombre quiso rematarla: le pegó en la cabeza y en el cuerpo con una piedra, y huyó.

Creyendo que había terminado con la vida de Candela, y con el remordimiento a flor de piel, Sosa decidió entregarse ante las autoridades policiales y confesar el delito. Al despertarse, la mujer fue hasta su casa, le contó todo a su madre y fue trasladada al hospital de Media Agua. Allí, la trasladaron hacia el hospital Rawson de la capital sanjuanina.

En diálogo con el sitio el Diario de Cuyo, la joven detalló el calvario que vivió a manos de su ex pareja. “Se volvió loco y empezó a estrangularme con sus manos hasta que me desvanecí. Y después me pegó en la cabeza y el cuerpo con una piedra. Tuve miedo de que me matara. Ya no estamos juntos, pero me dice que si me ve con alguien me va a asesinar", contó.

Muy angustiada, además, Candela contó que Sosa -que quedó detenido- sabe boxeo y karate, y no es la primera vez que la golpea. En esa línea, no dudó en revelar que su ex la agredió durante todo su embarazo y advirtió: "Me va a matar cuando me vea, porque no lo pudo hacer”.

El descargo completo de Candela Castro en Facebook

“Hola amigos les cuento que gracias a Dios me siento un poco mejor, por un momento pensé que moría y gracias a Dios me salve de milagro. Pero ese hijo de p… me las va a pagar porque yo fui de buena fe a donde me invito él, y viene y me hace esto.

Yo a él nunca le hago nada malo, me dejó dos horas, como muerta, y me pude levantar por mis propias fuerzas porque Dios me dio otra oportunidad. Y acá estoy con mi bebé y mi familia gracias a todos los que se preocuparon por mí”.