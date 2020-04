San Luis: investigan a la policía por la mujer muerta en una celda que había violado la cuarentena

Al fin la Justicia de San Luis decidió investigar la responsabilidad policial en la muerte de una mujer que fue hallada ahorcada en una celda de la comisaría de la ciudad de Santa Rosa del Conlara.

Florencia Magalí Morales había sido alojada en un calabozo por violar el aislamiento obligatorio por el coronavirus y su familia sostiene que fue asesinada.

“Mi hermana ha sido asesinada por la fuerza, la mató la policía, ella amaba la vida. Me pedía que fuera a visitarla, pero soy viuda y tengo que trabajar mucho, alquilo y mantengo a mis hijos, es muy difícil la vida para mí”, dijo Andrea, la hermana de la víctima.

“Vamos mover cielo y tierra para hacer justicia, que salga a la luz quiénes la mataron. Hay cosas extrañas que ni puedo decir, los policías están ocultando algo. Mi hermana no se mató, la mataron. A ellos se les fue la mano porque ella debe haber estado jodiendo todo el tiempo para irse de la comisaría”, agregó en declaraciones a Página 12.

La pesquisa está a cargo del juez de Instrucción Penal del Departamento Junín, Jorge Osvaldo Pinto, quien en las últimas horas ordenó secuestrar las imágenes de las cámaras de seguridad públicas y de locales próximos a la dependencia policial con el fin de determinar la responsabilidad de los efectivos.

La mujer fue hallada ahorcada el 5 de abril último en una celda de la comisaría 25 de esa ciudad situada a 185 kilómetros al norte de la capital provincial.

Si bien inicialmente el caso fue caratulado como “averiguación suicidio”, tras algunas diligencias la causa fue recaratulada como “averiguación de causales de muerte”.

Las fuentes dijeron que, con el fin de establecer cuál fue la mecánica del hecho y si hubo responsabilidad policial, el magistrado ordenó el secuestro del libro de guardia de la comisaría y allanó los domicilios de los efectivos que estaban en la guardia policial al momento de la detención de Morales.

Télefonos secuestrados

A esos efectivos, además, les secuestró sus teléfonos celulares para que sean sometidos a peritajes.

Al momento de ser hallada muerta, Morales estaba demorada desde hacía unas horas en una celda por incumplir el aislamiento obligatorio dispuesto a nivel nacional por el Covid-19,

La mujer fue encontrada con un cordón alrededor del cuello, aparentemente de la capucha del buzo que vestía, que estaba atado en el otro extremo a la bisagra superior de la puerta enteriza de madera de la celda.

La autopsia realizada estableció como causal de muerte la “asfixia mecánica” y estimó que se produjo como máximo tres horas antes de que los forenses llegaran a la seccional tras ser alertados del hecho.

Integrantes de la filial San Luis de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) exigieron “la inmediata investigación y determinación de responsables”, y recordó que ya habían advertido sobre “casos de abuso policial” en el marco de los controles implementados para evitar la violación de la cuarentena.

“Se zarparon con ella, mi hermana es muy bonita, siempre me contaba que los policías eran muy zarpados, se hacían los galanes y le decían cosas, yo digo que fue el enfurecimiento de ella porque no la dejaron irse. Dicen que intentó escapar, yo trabajo con policías, y me dicen que hay algunos que se creen dioses y aplican la fuerza física”, agregó la hermana de Magalí.