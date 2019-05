Luego de la detención de ocho policías vinculados al asesinato de cuatro jóvenes en la localidad de San Miguel del Monte, siete de ellos se negaron a declarar frente a la Justicia. La que accedió fue la única agente mujer apresada.

Las indagatorias se llevaron a cabo el sábado, con cuatro de ellos imputados por "homicidio doblemente agravado por abuso de su función como miembro de fuerzas policiales y por el empleo de armas de fuego": Rubén García, Leonardo Ecilape, Manuel Monreal y Mariano Ibañez. Los otros cuatro, acusados de "encubrimiento y falsedad ideológica" son José Domínguez, Juan Gutiérrez, Cristian Righero y Melina Bianco.

¿Asociación ilícita de la Policía?

Paralelamente, una marcha en el centro de San Miguel del Monte convocó a familiares y amigos de los jóvenes fallecidos. Allí, Emanuel Suárez -hermano de Aníbal, de 22 años, quien manejaba el Fiat 147 involucrado en la persecución y la balacera policíal- dialogó con TN.

"Él iba a parar, pero tuvo miedo cuando vio al policía sacar medio cuerpo por la ventana", expresó agregando que en el video de cámaras de seguridad que registra el hecho, el automóvil "dobla la rotonda, el stop se prende y la puerta derecha se abre".

Le venían disparando y andaba con menores. Pensó: 'Voy a tratar de salvar a los chicos'"

"A él le venían disparando y andaba con menores. Yo creo que pensó 'voy a tratar de salvar a los chicos', porque él era bueno", agregó buscando explicar la razón por la cual no detuvo la marcha. Además, reveló que tiempo atrás la Policía le pidió una coima a su hermano a cambio de no secuestrarle el auto, porque aún no tenía efectivizada la transferencia.

Paralelamente, se investiga si la Policía también habría intentado sobornar al chofer del camión contra el cual colisionó el automóvil conducido por los jóvenes fallecidos para que abandonara el lugar sin prestar declaración.

En ese sentido, Julio Conte Grand, procurador general de la provincia de Buenos Aires, confirmó que tanto Asuntos Internos y la Justicia investigarán la existencia de "una asociación ilícita referida a la comisión de delitos" en San Miguel del Monte.