"¡Se acaba de descomponer!": un hombre sufrió un ACV mientras contaba por radio cómo le robaron en su casa

El nombre de Diego Scenna recorrió las redes sociales durante las últimas horas, luego de que sufriera Accidente Cerebrovascular (ACV) mientras contaba cómo había sido el robo en su casa, ubicada a 25 cuadras del centro, en el barrio Don Bosco, Mar del Plata. De profesión peluquero, el hombre de 59 años había llegado a su hogar del trabajo con ganas de “salir a dar una vuelta” durante un par de horas para despejarse.

Pero al regresar, se encontró con que delincuentes habían hecho un agujero en la puerta para ingresar en la vivienda. Durante esta mañana, Scenna decidió dar detalles de la mala experiencia que vivió al encontrar su domicilio asaltado y accedió a una entrevista con Radio Brisas, la cual tan solo duró cuatro minutos debido a que sufrió un accidente cerebrovascular que le terminó arrebatando la vida.

Antes de padecer el ataque, el peluquero se había quejado por la "impunidad" con la que se manejan los delincuentes en el barrio Don Bosco: "Salí a disfrutar un poco, a dar una vuelta. Fue en el horario de las 11 a 18 horas y cuando vine me encontré con que habían reventado la puerta de una patada: entraron, se llevaron muchas de mis pertenencias y es lo que se vive habitualmente en el barrio Don Bosco".

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Visiblemente molesto y cansado de la inseguridad de la zona, Scenna se mostró asombrado con la maniobra que realizaron los delincuentes para ingresar a su casa y remarcó: “La impunidad con la que se manejaron, yo estoy asombrado. No es que forzaron una ventana. No. Fue romper una puerta, que está a la vista de todos, porque es la puerta principal por donde se entra a la casa. O sea, trabajaron muy tranquilos ellos".

A su lado se encontraba el cronista Alberto “Beto” Mena, quien con mucha atención escuchaba lo que le decía el peluquero durante la entrevista que se realizó en la casa de la víctima, ubicada en el cruce de Tierra del Fuego y Rivadavia, "Todos sabemos la problemática del barrio y realmente se vive muy mal. Ya uno no tiene derecho a salir a distraerse después de una semana laboral", agregó el hombre.

Según explicó, los delincuentes habían destrozado la puerta y habían robado los elementos de la peluquería que tenía montada allí. “La puerta está rota de una patada. Trabajaron impunemente. Pudieron entrar, robar e irse y uno no puede hacer nada. Se llevaron cosas manuales: nos vaciaron un bolso donde teníamos cosas que, evidentemente, a ellos no les servían y entonces lo cargaron con otras”, detalló.

En ese sentido, el periodista a su lado contó que, fuera de aire, Scenna le había dicho que su casa contaba con una alarma que no estaba conectada en todo el domicilio para que su gato, por alguna eventualidad, no se asustara. Al momento del robo, solo funcionaba el sistema de sensores de movimiento que dejaba solo el de la puerta, que a su vez solo se activa al abrir la cerradura. Por esta razón, sospechaba que los delincuentes sabían que al romper la puerta la alarma no sonaría.

Durante los minutos finales de la nota, al ser consultado sobre el robo, el peluquero no pudo terminar una frase: “Da mucha bronca y realmente... eh”. Al ver que algo le pasaba, el cronista quiso cerrar la entrevista con unas palabras de aliento, pero en ese momento Scenna perdió el conocimiento. “Te entiendo, gracias. Da mucha pena ver a un laburante... ¡Uy! Se acaba de descomponer”, dijo Mensa, sorprendido.

Y agregó: “Te voy a cortar porque hay que asistirlo”. El peluquero fue trasladado de urgencia a la clínica privada Colón, pero falleció horas más tarde. “Cuando estábamos terminando la nota con Diego, se descompensó y se desmayó prácticamente en mis brazos. Tuvimos que terminar abruptamente la nota. No hubo una puñalada ni una bala ni un golpe, pero sí un efecto tremendo. Diego no soportó lo que le pasó”, cerró el cronista horas después.