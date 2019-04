Después de tres semanas de audiencias, el proceso que investiga la desaparición, el aborto y la supuesta muerte de Paula Perassi está cerca de llegar a su fin. Aunque todavía falta que declaren nuevos testigos la semana entrante, se espera que el próximo miércoles 24 de abril comiencen los alegatos y que pocos días después se conozca la sentencia.

Según Alberto Perassi, el papá de la mujer de 33 años, el juicio va bien, porque poco a poco se confirmaron varios detalles que dejan entrever la culpabilidad de los acusados. "Vamos caminando despacito, pero corriendo a la mentira. De a pedacitos se va armando algo más grande y hay muchos detalles confirmados. Está confirmado el embarazo, está confirmado que Paula estuvo en el bar y también en el auto de Díaz", sostuvo.

En el banquillo de los acusados están sentados Gabriel Strumia, principal acusado y amante de la víctima; la esposa del empresario, Roxana Michi; la supuesta partera Mirtha Rusñisky; el chofer Antonio Díaz; el comisario Adolfo Puyol y los policías Jorge Krenz, Gabriel Godoy, Aldo Gómez y María José Galtelli.

Strumia, su mujer y Díaz están sospechados de haber obligado a Perassi a practicarse un aborto, ya que estaba embarazada de seis semanas, mientras que Rusnisky se cree que fue quien llevó a cabo esa intervención, la cual se estima que salió mal y que allí la víctima falleció.

Según la Fiscalía que investigó el caso, para ocultar la situación Strumia acudió a su amigo, el comisario Puyol, quien con ayuda de otros oficiales se encargaron de hacer desaparecer el cuerpo y de no dejar ni un solo rastro.

Hasta ahora, no se sabe lo que pasó con la víctima, aunque hace algunos días un ex compañero de cárcel del empresario confesó que había escuchado como Strumia decía que había tirado el cadáver de Perassi a los chanchos. "Yo lo sabia hace dos años, porque este hombre lo había declarado ante la Fiscalía. Es muy fuerte, él dice que lo escuchó cuando estaba en un mismo ambiente con Strumia y que lo contaba como una hazaña. Yo estuve hablando con este hombre, no era un delincuente. Según me contó, estaban apuñalando a su hijo e intervino para parar la situación, y en medio del forcejeo murió una persona y fue preso", contó Perassi.

Además, explicó que este jueves declararon todos testigos de la defensa, pero que según su parecer y el de su abogado Adrian Ruiz, todo lo que dijeron resultó en contra de los acusados. "Trajeron a mentir a los testigos. Uno de los que declaró fue un ex yerno de la abortera, y el marido de ella, que admitió ante los jueces que tomaba Oxaprost (medicamento para abortar) para el dolor de rodilla y para la para gastroenteritis. Cuando le preguntaron cuanto salían estas pastillas, dijo que no sabía. Y valen alrededor de $5.000, uno no toma eso para dolores", sumó.

Aunque todavía falta que la próxima semana se presenten más personas a declarar, se estima que los alegatos llegarán después de Semana Santa, los días 24, 25 y 26 de abril. Del mismo modo, la sentencia tendrá lugar a finales del mismo mes, aunque todavía no hay una fecha exacta confirmada.

Por último, Alberto Perassi habló de la muñeca que apareció tirada la semana pasada en el estacionamiento del Centro de Justicia Penal de Rosario, donde se lleva a cabo el proceso, y dijo que no tiene dudas de que ese hecho se relaciona directamente con el caso de su hija.

"De esas cosas, me han hecho un montón a mi. Me robaron cuatro veces, me rompieron una camioneta de un cliente dentro de mi taller, me pusieron una cruz blanca frente a la puerta, le pusieron una lapida y un ataúd a mi amigo diciéndole 'sos el próximo Perassi' y así muchas cosas más. En este momento ellos se ponen peligrosos, pero a mi no me intimidan. ¿Qué más le pueden hacer a una persona a la que le desaparecen a su hijo y le dejan los dos nietos solos. Que hagan lo que quieran conmigo, yo ya sé que estoy tratando con delincuentes que hicieron desaparecer a una persona sin dejar rastros y en democracia", cerró.