"Se aprovechó de su inmadurez": Felipe Pettinato irá a juicio por el abuso de una chica de 14

Hace más de cuatro meses, un voraz incendio destruía el departamento de Felipe Pettinato, ubicado en el barrio porteño de Belgrano. En ese lugar, murió el médico Melchor Rodrigo, un amigo del imitador de Michael Jackson, a causa de las quemaduras que sufrió. La Policía y los bomberos lo encontraron en el living, con gran parte de su cuerpo quemado. Lo que se sabe hasta el momento es que el fuego arrasó con gran parte de lo que había en el interior de la unidad “F” del piso 22. El incendio se desató en el interior del living comedor y las llamas rápidamente se propagaron a los demás ambientes, que quedaron cubiertos de hollín.

Las fotos del interior del lugar tras el siniestro muestran los destrozos en la cocina, el baño y el balcón. Los resultados preliminares de las pericias realizadas por el cuerpo de Bomberos de la Ciudad, que cooperaron con sus pares de la PFA, señalaron que el fuego se habría originado con un “elemento ígneo capaz de generar una llama libre”, como podría ser “un encendedor, un fósforo o papel previamente acondicionado para ser encendido”. Desde entonces, el hijo de Roberto Pettinato pasa sus días en un centro de salud mental, luego de permanecer internado un puñado de horas en un hospital de la Ciudad de Buenos Aires.

Actualmente se encuentra internado en un centro especializado en recuperación de drogas ubicado en Tortuguitas. El lugar es un gran complejo, donde el tratamiento está basado en la vida sana, el deporte y otras especialidades como el yoga. El costo del lugar es de 100 mil pesos por mes y la familia del joven ya se entrevistó con varios médicos del lugar. Allí no puede tener acceso a Internet y ni siquiera puede utilizar su celular, algo que tuvo permitido en la clínica psiquiátrica donde estuvo hasta hace poco. Además tiene prohibido realizar algún tipo de salida al exterior y es vigilado en casi todo momento por varios “padrinos”. Por otra parte, si la Justicia así lo requiere, se presentará en el juzgado si su salud se lo permite.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Este último punto es clave debido a que Felipe deberá ir a Juicio por abusar sexualmente de una menor de edad. O al menos, así lo decidió el Juzgado de Garantías N° 1 de San Isidro por la denuncia que radicó en su contra M., la hermanastra de su ex pareja y madre de su hija, Sofía Colasante. Por ahora, la defensa de Felipe apeló y resta saber si su estado de salud mental será un impedimento para realizar el juicio.

Lo único seguro es que el hijo de Pettinato no podrá esquivar este proceso debido a que dos pericias confirmaron que era imputable al momento del hecho. Felipe Pettinato fue denunciado por el delito de abuso sexual simple a principios de octubre por la hermanastra de Colasante, quien por entonces tenía 15 años. Aunque su familia lo defendió y negó el hecho, el abogado de la víctima había contado detalles de las acusaciones que pesan contra el imitador de Michael.

Según indicó el letrado Andrés Bonicalzi, el hecho ocurrió en marzo de 2018, cuando la adolescente, que en ese entonces tenía 14 años, estaba recostada en el sillón del living de su casa. "En ese momento Felipe Pettinato vivía en esa casa. Fue una semana que vivió ahí. Antes iba muy seguido también porque Sofía convivía con su familia ensamblada. La víctima estaba en el living de la casa recostada en un sofá y ahí ingresó Felipe y le realizó tocamientos", había contado.

El letrado detalló que aquellos "tocamientos" fueron sobre "el cuerpo" de la adolescente y "sin su consentimiento". Además había aclarado que se trató de un abuso "importante". La denunciante y Sofía Colasante vivieron durante 11 años juntas, por lo que a pesar de no ser hermanas de sangre, tenían un vínculo muy estrecho porque se habían criado juntas. Del mismo modo, el hijo de Roberto Pettinato conocía a la chica desde pequeña.

Incluso en la denuncia figura la existencia de un "juego sexual previo" que él inició contra ella tiempo atrás. "Era un juego entre ellos dos, que terminó en un manoseo", había aclarado el abogado, quien además comentó que su defendida ocultó el abuso varios meses, porque tenía miedo de generar un problema en su familia si se enteraban de lo que había pasado. "Sus emociones y su cuerpo entraron en un cuadro depresivo, y algo que era muy raro para la familia, es que durante el 2018 ella se llevó 9 materias en la escuela, cuando nunca se había llevado ninguna. Como notaron algo raro, llevaron a la menor a un terapeuta, y allí finalmente pudo decir la verdad".

Con ayuda de su madre, la chica que ahora tiene 18 años hizo la denuncia ante la Justicia por "abuso sexual simple", que prevé una pena de 6 meses a 4 años de prisión "En aprovechamiento de la nocturnidad, de la soledad en la que se encontraba mi hija y de su inmadurez sexual, le permite perpetrar su conducta abusiva garantizándose de esa manera el silencio de la víctima, quien se quedó absolutamente paralizada", sostuvo en su declaración Paula, la mamá de la joven. "Durante los siguientes días, semanas y meses, mi hija no nos contó nada. Con el tiempo, nos refirió que no lo había hecho antes por vergüenza, miedo y porque quería evitar que se generen problemas en la familia", agregó.

Según indica la denuncia, el abuso sucedió a las 2 de la mañana durante las vacaciones de verano del 2018. "Mientras la víctima se encontraba acostada chateando con su celular, en posición decúbito lateral, en un sillón del departamento en el que vivían, Felipe Pettinato, que vivía con la familia en aquel entonces, se desplaza desde su cuarto hasta el living, donde estaba la chica, y de manera intempestiva, y sin que ella tenga la mínima posibilidad de advertirlo, con su mano le agarra fuertemente sus glúteos, realizando también un tocamiento sobre la vagina", dice el documento.

Después de esa situación, y sin decir nada, el joven agarró una canasta donde guardaban bebidas alcohólicas en la casa, se sirvió una medida de una botella para agregarle alcohol a su café y se volvió a su dormitorio. Según indicó la mamá de la chica en la denuncia, el ex novio de su hijastra se aprovechó de la soledad y la inmadurez sexual de la chica para tocarla, sobre todo porque sabía que ella no se iba a animar a decir nada. Desde entonces, Felipe siempre evitó hablar del tema, aunque sí lo hicieron su hermana Tamara, y su ex novia, quienes lo defendieron y negaron que el abuso haya ocurrido. "Felipe va a quedar manchado, aunque de nuestro lado sabemos que no sucedió. Las denuncias falsas existen también. Y, en este caso, hay toda una historia detrás que no voy a contar porque los abogados nos pidieron que todavía no contemos nada”, había asegurado Tamara Pettinato años atrás.