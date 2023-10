"Sé bien lo que hice": el indignante descargo de "El Pollo" Cerviño, denunciado por el presunto abuso a su hijo

La noticia acerca de la imputación de Alejandro "El Pollo" Cerviño por abuso sexual contra su propio hijo, cuando tenía cinco años de edad, volvió al centro de la escena luego de que el locutor de Rock & Pop asegurara que lo extraña. Su ex y madre de la criatura, Cinthia García, no aguantó escucharlo y lo atacó con dureza: "Es un psicópata".

El también conductor había sido cuidadoso al expresarse públicamente, luego de pasar quince días en silencio respecto a la terrible acusación que carga en su contra. "Hay una cautelar ahora, que impulsamos nosotros junto a la abogada del niño para que se detenga un poco toda esta exposición que se ha hecho. Yo estoy esperando mi día para declarar, como lo hemos pedido. Es una situación muy complicada, pero se va a aclarar, porque se tiene que aclarar", aseguró frente a un móvil de A la tarde.

"Solamente te digo que tengo que seguir los pasos judiciales y después va a haber tiempo para hablar de todo lo que pasó en los medios. Mi prioridad hoy es mi hijo, siempre lo dije", insistió. "Como verás, yo no me escapó, no me fugo, siempre estoy en el mismo lugar. Estamos con toda la familia muy preocupados, y tratando de que se sepa finalmente la verdad", contestó ante la pregunta sobre la posibilidad de que se escape. "Los abogados de parte piden lo que piden. No tengo observación sobre eso. En una situación judicial hay dos partes. Yo no estoy notificado. No necesito entregar mi pasaporte. Yo soy de acá, estoy acá y me voy a quedar acá. Y voy a responder donde haya que responder", añadió.

"¿Lo extrañás a tu hijo?", le preguntaron a Cerviño. "Es mi vida mi hijo. Es mi hijo, nuestro nieto, nuestro sobrino, nuestra familia", afirmó. "Yo de la causa no hablo, de mi hijo no hablo. Respeto lo que hemos acordado en la Justicia", reiteró.

Durante la entrevista en las calles de Bernal, reveló que no sabe si puede decir cuándo fue, pero detalló que hace "muchísimo" que no ve al menor en cuestión. A su vez y antes las preguntas al respecto, precisó que de la madre de la criatura no hablaría y pidió que respeten ese silencio.

"No necesito un derecho a réplica en la tele. Porque mi vida está en la Justicia primero, después tendré tiempo para tele. Yo sé que construí la vida en la tele, pero mi prioridad es mi hijo y mi vida en segundo plano. Y mi carrera tendrá que esperar, si es que hay carrera o no. Ojalá que todo, cuando se compruebe y avance la situación, uno pueda recuperar su vida. No es que no tengo vida, estoy abocado a esto. Tengo un derecho y una obligación con la Justicia", remarcó. "A mi hijo no le tengo que decir nada en una cámara, se lo voy a decir personalmente cuando tenga la oportunidad", agregó.

Cuando le preguntaron sobre si lo bancaba gente poderosa, como suelen acusarlo, alegó que eso no es así. El movilero hasta intentó vincularlo con la barra brava del Club Quilmes, del cual es hincha y hasta fue la voz del estadio.

"¿Cuál es la prueba? ¿Cómo podemos pensar eso? ¿Saben lo que es ser la voz del estadio? Por esa tarea cobré cero, ad honorem, por el amor que le tengo al club. Porque me gusta pertenecer, porque soy de Quilmes, porque es mi identidad, porque es mi vida. No busquen ahí porque no van a encontrar nada. Yo entiendo todo lo que se ha armado alrededor de esto, pero no tengo más que decir", se defendió. "Siempre estoy en paz. Porque sé bien lo que hice. Por supuesto soy inocente", finalizó.

Luego de que saliera la entrevista al aire del programa de América TV, también salió a hablar la ex pareja y acusadora de Cerviño, Cinthia García. "Primero estoy aterrorizada y horrorizada por la impunidad con la que se maneja esta persona, y espero que la Justicia tome nota de que esta persona ni siquiera entregó el pasaporte. Hay un terrible riesgo de fuga. Es una persona que ustedes estuvieron un programa entero leyendo su informe, y saben que es un psicópata", cuestionó.

"Obviamente, tiene manejo de cámaras, de los tiempos, de cómo hablar. Sabe hasta llorar, porque estudió actuación", opinó respecto a lo que acababa de ver. "Repito, es un psicópata, porque lo dijeron en una pericia, no lo digo yo, es oficial. Obviamente que te va a mentir y te va a envolver y le vas a creer lo que sea, porque yo fui pareja de él y padecí cómo un psicópata narcisista, y hasta perverso, como es él, te puede hacer creer cualquier cosa", acusó.

"Yo no voy a entrar en polémicas con él, porque es un imputado por el abuso sexual de su propio hijo, y yo soy una mamá que está defendiendo a su hijo y pidiendo justicia. No estamos en igualdad de condiciones, yo no voy a polemizar con él ni a entrar en los detalles de cosas en las que dice que nada que ver", rechazó García. "Lo único que quiero decir es que me preocupa que no haya cumplido con los pasos que le marcó la Justicia", agregó.

Ante el cuestionamiento acerca de que él confirmaba que no estaba notificado por la Justicia en la causa, la ex pareja del locutor desmintió esa versión. "Obviamente que no está notificado porque él entrega un domicilio que no está actualizado, pero sí sus abogados están notificados en la causa. Así que él sabe que tiene que cumplir con eso: el domicilio, presentarse cada ciertos días en la comisaría y yo por eso quiero que el juez y la fiscal lo detengan ya mismo, porque es un hombre terríblemente peligroso. No sólo para mi hijo o para mí, para cualquier persona que hoy va con sus niños a la plaza", advirtió.