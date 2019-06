Se cayó de la bicicleta, fue a atenderse al hospital y un médico la abusó

Natalia Lanza, de 24 años, vivió un calvario durante un control en el Hospital Zonal Magdalena V. de Martínez, de General Pacheco. Según contó la joven, un médico abusó sexualmente de ella cuando acudió al nosocomio con lesiones en las costillas y una mano tras haberse caído de una bicicleta.

Todo ocurrió el pasado 25 de mayo a las 15, cuando llegó al Hospital provincial de General Pacheco por un turno con el traumatólogo Jonathan D'alessandro, de 30 años. “La visita fue para controlarme golpes que tenía en la muñeca derecha, meñique y costilla izquierda por tropezar con la bicicleta de mi sobrina”, contó Natalia en las redes sociales.

Según relató, se presentó en la guardia del hospital y luego de esperar por 10 minutos le avisaron que el traumatólogo no iba a atenderla en el consultorio 3 como estaba previsto. “Me dijeron que tenía que ir del otro lado del hospital donde hay una rampa y al costado un cartel que dice traumatología y ortopedia”, contó.

Y siguió: “Me acerqué al lugar que era distanciado de los consultorios de guardia y donde no había gente. Esperé unos minutos y apareció el traumatólogo. Pasamos una puerta de chapa y entramos a los consultorios por la parte de atrás. Me revisó y hasta ese momento el trato era normal, después de verme y revisarme normalmente, le consulté por un especialista en rodillas”.

La joven remarcó que tiene problemas en los meniscos de una de sus rodillas a causa de hacer patín durante 14 años. "Me dijo que él era especialista en rodillas. Luego de consultarle si podía ver como estaban mis rodillas, él me dijo que no había problema. Me consultó si me subía el pantalón o me lo sacaba, le contesté que no podía subirlo por encima de la rodilla porque era ajustado, que me lo iba a tener que sacar, pero que hacía frío”, recordó.

Según cuenta la víctima, el médico buscó una estufa eléctrica y como en ese consultorio no había tomas de electricidad, la hizo mudarse al lado. “Me saqué el pantalón, me recosté en la camilla, me revisó y me dijo que sí, más que seguro tenía jodidos los meniscos y que me iba a mandar a hacerme una resonancia magnética”, detalló Natalia.

“Le pregunté si había mucho tiempo de demora por el turno y me dijo que no me hiciera problema, que le pasara mi número de teléfono y él me iba a mandar una ficha (de la resonancia) para que yo complete y me pasara el turno. Claro que accedí a eso, y se lo pase, me pareció un buen gesto”, siguió la joven de 24 años.

Fue en ese momento que la situación se empezó a poner tensa: “Me preguntó si tenía problemas en el nervio ciático y le dije que sí…Me dijo que me diera vuelta boca abajo porque, según él, el ciático ´afectaba´ mis meniscos y quería revisarme. Me masajeo el nervio ciático, tocó los tendones de la ingle y sin mediar palabra conmigo me toco e introdujo sus dedos en mi vagina”.

Natalia reveló que el control duró poco más de una hora y media y, según relató, D'alessandro “nunca dejó de tocarme” durante ese lapso. “No supe cómo defenderme, me quedé helada. Era tal la expresión de horror de mi cara que lo único que hizo fue preguntarme si me dolía y sugerirme que me relajará”, dijo.

Y continuó: “Al rato lo llamo la administrativa por celular para avisarle que había un paciente y yo aproveché ese momento para decir que tenía que irme y así fue, me cambié rápido y al irme esta ´persona´ tuvo el descaro de saludarme con un beso en la mejilla y guiarme el camino hacia la salida del hospital por el otro lado, por donde yo no había entrado”.

En su descargo, Natalia explicó que no fue hasta que llegó a su casa que pudo entender lo que había pasado: “Este pedazo de hdp, todavía está trabajando en el hospital como si nada. Y no creo que haya sido la primera ni la última vez. Ayúdenme a difundir a este degenerado de mierda, porque este vez fui yo y lo pude contar, pero estoy segura de que hay más y no se animan”.

El caso quedó en manos de la UFI de género de Tigre. “Las denuncias ya están realizadas, la dirección de genero esta avisada y la fiscalía de Tigre también. Y me contuvieron un montón, pero este hdp no tiene que trabajar nunca más en su vida”, sentenció. El médico fue apartado de su cargo en la atención al público hasta tanto se resuelva la investigación judicial.