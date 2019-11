Se complica el caso del pesista: la novia dice que nadie la tiró por la ventana, pero el fiscal mantiene la acusación

La pareja del campeón mundial de levantamiento de pesas Marcos Martínez , Valeria Saldivia, negó ante la justicia que haya sido arrojada por el tercer piso de un hotel de la ciudad de Ushuaia, Tierra del Fuego. El deportista, por el momento, seguirá detenido y acusado de intento de femicidio. La mujer, de 40 años, declaró ante el juez de Instrucción 1 de la capital fueguina, Javier De Gamas Soler, y dijo que lo ocurrido el lunes fue "un accidente", según el cual ella "se subió a la cama de la habitación para reacomodar la cortina de la ventana, resbaló y se precipitó a través de la abertura", según informaron fuentes judiciales a la agencia Télam.



La mujer explicó que su primera caída fue "de unos 50 centímetros solamente", que chocó contra un techo inferior, pero luego fue deslizándose a través de unos andamios y que terminó arrojándose al suelo, desde tres metros da altura, porque tanto su pareja como otros turistas la aguardaban y amortiguaron la caída. Por ese motivo, explica, no sufrió ninguna lesión grave. Su declaración choca con la declaración de algunos testigos, que dicen haber escuchado gritos procedentes de la habitación de ambos, y de dos policías que la escucharon decirle a Martínez "me quisiste matar". Por otro lado, tampoco les suena del todo verosímil que él la haya arrojado a ella, porque ella no lucía heridas derivadas de una posible resistencia a un ataque y porque elreducido tamaño de la ventana "no permite pensar que alguien pueda haber sido lanzado a través de ella sin ofrecer resistencia".



El domingo pasado, Martínez y Saldivia fueron bajados del vuelo 2849 de Aerolíneas Argentinas, que estaba por despegar desde la ciudad de Río Grande hacia Buenos Aires, porque el deportista agredió a la mujer delante de varios pasajeros. Por ese motivo, la pareja viajó por tierra a Ushuaia y se alojó en el hotel donde sucedió el episodios de la ventana. El deportista -varias veces campeón mundial en Hungría, República Checa y Estados Unidos, debía viajar a un torneo en Las Vegas, pero permanece detenido a la espera de que el juez De Gamas Soler le tome declaración indagatoria "entre hoy y mañana".



El fiscal Daniel Curtale mantiene la acusación de "intento de homicidio", que podría ser "agravado por el vínculo" y por "haber sido cometido en circunstancias de violencia de género".