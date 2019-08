Se complica el panorama para la "mutiladora" de Córdoba: pidieron cambiar la carátula a "tentativa de homicidio"

Arrancó el juicio contra la mutiladora de Córdoba que le cortó el pene a su amante mientras ambos dormían. Todo ocurrió en noviembre de 2017 y desde entonces Brenda Barattini, de 27 años, se encuentra detenida acusada de “lesiones gravísimas”.

Al momento de su detención, y mientras se llevó adelante la instrucción, Barattini manifestó que el ataque a su ex amante fue a modo de defensa en un supuesto marco de violencia de género. Incluso remarcó esa coartada en diferentes entrevistas y en una carta que se encargó de publicar.

Se complica el panorama para la "mutiladora"

En la primera jornada del juicio la fiscal, Laura Battistelli, le solicitó al tribunal que cambie la caratula a tentativa de homicidio ya que la víctima, identificada como Sergio F, podría haber muerto desangrado luego de las lesiones en su pene y en un testículo provocadas con una tijera.

“Yo lo herí con una tijera, le corté el miembro, el pene, no los testículos. Le corté el pene; completo no fue: lo herí. Lo herí, no hubo ni amputación; esta persona camina, no usa bastón”, afirmó Barattini en una de las últimas entrevistas que le dio al diario La Voz. Ahora la arquitecta enfrenta una posible pena de 15 años de prisión.

En abril de este año, y ante la inminencia del juicio, la “mutiladora” de Córdoba intentó llegar a un acuerdo económico con su víctima para evitar el juicio oral. Nunca trascendió la cifra del acuerdo que intentó, pero el dato fue confirmado por su abogado, Lucas De Olmos.