Se complica la situación del marido de Píparo: las pruebas con las que la fiscal busca llevarlo a juicio

Juan Manuel Buzali, el esposo de la diputada provincial Carolina Píparo, permanece detenido desde el viernes por el delito de "doble homicidio en grado de tentativa". En las últimas horas, la fiscal María Eugenia Di Lorenzo reveló que tiene "casi todos los elementos" para elevar la causa a juicio. Los pedidos de excarcelación extraordinaria y las pruebas del expediente.

En total, la fiscalía cuenta con las 14 declaraciones testimoniales, el resultado de las pericias accidentológicas y las 400 horas de filmación de las cámaras de seguridad que confirman que Buzali era quien manejaba el Fiat 500L que persiguió y atropelló a los dos motociclistas en la madrugada de Año Nuevo en La Plata.

Las imágenes también contradicen las declaraciones de Píparo y Buzali, quienes aseguraron que las motos los "encerraron", algo que no sucedió. "Lo que pasó fue un infortunio, un accidente. Jamás quise lastimar a nadie. Estaba nervioso, abrumado y temeroso; pero no enojado", declaró el imputado.

En las próximas horas habrá otras dos novedades clave en la causa. En principio, la jueza de Garantías de La Plata, Marcela Garmendia, definirá si acepta o no alguno de los dos pedidos de excarcelación -extraordinaria y ordinaria- que fueron presentados el viernes por la tarde por los abogados que representan a Buzali, Fernando Burlando y su socio Fabián Améndola.

Además, se conocerán los resultados de los exámenes de sangre que se le realizaron tanto a Píparo como a su esposo, después de que algunos policías declararan que tenían "olor a alcohol" y que habían vomitado en la comisaría, algo que fue desmentido por la diputada provincial. Las pruebas se llevaron adelante muchas horas después de lo que correspondía, por lo que el estudio podrá ser apelado o desestimado en la instancia del juicio.

La pulida declaración de Carolina Píparo

"Mi esposo es una persona que por lo general toma cerveza. Pero esa noche, mi cuñada no consiguió un Uber para que se lleve a mi suegro, y mi marido no pudo tomar nada cuando se enteró que tenía que llevarlo", aseguró. "Es una persona que jamás la vi borracha y en todo caso hubiese manejado yo".

De acuerdo al relato de Píparo, se retiraron a la 1.30 para llevar a su suegro. "En el auto lo dejo a mi suegro adelante y yo me voy atrás con mi cuñada y mi sobrino. Cuando baja mi suegro en su casa yo me paso adelante, mi marido sale del auto para abrir el baúl y es ahí cuando aparecen tres motos. Uno saca un arma y me pide mis cosas", detalló.

"Yo tenía la puerta cerrada con traba y la ventanilla cerrada", agregó. "No podía bajar la ventanilla ni abrir la puerta rápido y me dio miedo que me disparen. No pude ni gritar así que abrí la puerta y le di la mochila".

La diputada precisó que, después de que le sustrajeron sus cosas, llamó al 911, algo que también habrían hecho vecinos que presenciaron el hecho. La policía tardó alrededor de 25 minutos en llegar y le indicó que se trasladara a efectuar la denuncia.

Persecución

"Habremos hecho cuatro cuadras cuando vemos a tres motos y uno de los que iban a bordo de una de las motos con un buzo turquesa. A mí me pareció que iban dos sujetos en cada moto. Le digo a Juan: 'son los que me afanaron'. Ahí empieza un seguimiento tranquilo. Íbamos atrás tratando de no perderlos de vista. Llamo al 911, le digo a la chica dónde estábamos y le pedí que vengan por favor", continuó.

Luego de doblar y de perder de vista momentánteamente a las motos, Píparo dijo haberse encontrado con cinco motos y 10 personas en total. "Ahí dije: ‘Ya está, nos cagaron’. Como que nos habían encerrado", expresó.

De acuerdo a su relato, sintió "un golpe" al intentar escapar "por un costado", y le dijo a Buzali que huyeran. "Jamás pensé que podíamos llevar una moto debajo del auto”, siguió precisando que volvió a llamar al 911

Eventualmente, frenaron al encontrarse con policías armados. "Yo veo cuatro motos con ocho personas que nos estaban siguiendo pero cuando nos bajamos del auto ya no veo tantos. Veo que se baja gente descontrolada, le digo a mi marido que se quede que yo me bajo, y le explico a la policía que tuve un accidente. Mi marido no bajó porque estaba en shock total”, afirmó.

Píparo aseguró no saber por qué estaba presente en el lugar el secretario de Seguridad municipal, Darío Ganduglia. "Si ya está descartado que eran los ladrones, me pongo a disposición porque yo nunca quiero que termine nadie inocente lastimado y aunque no sea inocente igual. En ningún momento quise pisar a nadie y mi marido tampoco. Sintió que estábamos en peligro", concluyó.