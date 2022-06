Se desmayó, el médico la mandó a su casa y falleció: "No se agotaron los medios necesarios para evitar la muerte"

El caso de Eliana Gonzalez no tardó en recorrer las redes sociales. La joven de 21 años falleció a causa de la desidia, el abandono y la desatención de un médico del Hospital Municipal "Ramón Santamarina" de Tandil mientras se encontraba radicada en Tandil por sus estudios: cursaba el segundo año de contabilidad.

Durante su niñez, a la oriunda de la localidad de Azul le habían diagnosticado una falla congénita en el corazón: una válvula aórtica bicúspide (VAB). Si bien esta enfermedad le fue diagnosticada en 2003, como tan solo era una niña su cardiólogo propuso someterla a una cirugía cuando haya alcanzado la etapa final de maduración.

Así fue como Eliana fue internada y operada en 2017: la intervención finalizó con la inserción de una válvula tricúspide en lugar de la bicúspide que tenía. Se trató de una intervención muy delicada y que requería de ciertos cuidados específicos posteriores, sobre todo, dependiendo del tipo de válvula por la cual se intercambió. La joven prefirió que le insertaran una válvula biológica (vacuna, porcina o humana) en vez de la mecánica.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Esto se debió a que la elegida solo requería tomar anticoagulantes por cierto tiempo (y no de por vida) y ver su evolución con los estudios correspondientes. De esta manera, la joven estudiante de contabilidad iba a tener que someterse a otra operación cuando cumpliera los 35 años. La vida de Eliana era completamente normal: iba en segundo año de la facultad y luego de recuperarse de la operación, presentó los certificados correspondientes por el tiempo que no concurrió.

De esta manera, normalizó sus estudios, consiguió un departamento Tandil -el cual compartía con una compañera- y viajó en enero de 2018 a Mar del Plata de vacaciones con sus amigas. En marzo de aquel año se hizo unos análisis con el cardiólogo que le dieron que se encontraba "normal", pero todo cambió el 11 de junio del 2018. El fin de semana anterior había salido con su pareja, sus amigas y visitó a su abuela sin ningún inconveniente.

Pero ese lunes llamó a su mamá y le contó que había sentido un zumbido que le provocó un mareo. Angustiada, la mujer se contactó con el cardiólogo de Eliana pasa saber si estaba ocurriendo algo malo con su hija y éste le dijo que se trataba de baja presión, algo que era normal en ella. Eliana fue atendida en el campus de la facultad, primero por una enfermera que la estabilizó, y luego por la médica que la encontró en "perfecto estado".

Pero al día siguiente sufrió un hecho similar mientras iba a bordo del transporte que la llevaba al campus. Una vez más, aquel zumbido en sus oídos, que era insoportable, reapareció. Por esa razón, volvió a su departamento, se recostó y la doctora del campus la fue a ver. Se comprometieron a hacerle análisis. Eliana decía que no sentía nada, que solo era un zumbido que no la dejaba en paz. Ese mismo martes, salió a comprar unas galletitas y se desvaneció en la vía pública.

Afortunadamente, por el lugar pasaban unos jóvenes que no dudaron en socorrerla: la llevaron hasta la entrada del complejo donde vivía, llegó la ambulancia y la acompañó la amiga con la que convivía. Eliana fue trasladada hasta el Hospital Municipal "Ramón Santamarina" de Tandil, donde ingresó con presión baja, taquicardia y fue atendida por el Jefe de Guardia, el Dr. Guillermo González.

Ante el cuadro de hipotensión y lipotimia, de acuerdo con la denuncia, el profesional médico ordenó un electrocardiograma que señaló que "no había signos de lesión isquémica". La querella sostiene: "El electrocardiograma no es un estudio suficiente". Una paciente cardíaca como Eliana, con una delicada operación en su corazón, que yacía reflejada en su historia clínica, debía haber sido sometida a "un estudio complementario como el ecocardiograma Doppler transtorácico que posee una sensibilidad 73-90% y una especificidad 90-95%", estudio que no se realizó y simplemente le hicieron un electrocardiograma, el cual "no permite determinar el funcionamiento hemodinámico de la válvula y el corazón en general".

La joven estuvo acostada y después de 40 minutos, en los que nadie fue a hacerle nada, les preguntó a los médicos si se podía ir y ¡le dijeron que sí! La dejaron irse sin saber lo que tenía. Cuando llegó a Tandil, habló con la doctora de la facultad y se comprometieron a hacerle análisis. Ese mismo martes, alrededor de las 18 horas tomó unos mates con su mamá, la cual había viajado para ver como estaba, y salieron a dar una vuelta manzana. Cuando llegaron casi al mismo lugar de la última vez, Eliana hizo un gesto, tiró las manos para atrás y cayó fulminada. En tan solo 10 minutos llegó un patrullero y uno de los oficiales comenzó con las maniobras de RCP.

Mientras tanto, su compañera insistía por el handy que enviarán cuanto antes una ambulancia, la cual llegó 20 minutos después del desmayo. A los 10 minutos de llegar al hospital, el Dr. Guillermo González la volvió a recibir y le dijo a su mamá que la estaban intentando resucitar. Y ante el lógico reproche por no haberla atendido como correspondía durante su primera compensación, la respuesta del médico fue tan fría como preocupante y desoladora: "No lo consideramos necesario, la vimos bien y no nos pareció oportuno hacerle más exámenes". Tan solo 15 minutos después, Eliana , que ya tenía antecedentes cardíacos y a la que solo le hicieron un electrocardiograma por tiempo o comodidad, falleció.

Fue tanta la angustia y el dolor por la muerte de Eliana, que ninguno de sus familiares en el hospital notó que los enfermeros habían bajado las luces de la habitación y que el Dr. González había "desaparecido". Luego llegó el momento del velatorio y, por esas horas, el médico que la había atendido salió a defenderse en las redes sociales. "Ya estaba preparada en la sala, en su cajón y durante la madrugada los amigos de ella encontraron una carta que el médico había publicado en Facebook hablando del caso de Eliana, diciendo que no había sido mala praxis ni abandono de persona y aclarando que si bien desconocían los motivos, ella había fallecido. El mismo doctor González luego salió en una nota periodística en donde afirmaba que no había sido mala praxis porque habían considerado que no tenía nada, pero todo parecía muy raro. Como que intentaba limpiar su imagen y nosotros, hasta ese momento, no habíamos hecho ningún reclamo", explicó.

De acuerdo con la autopsia, Eliana Gonzalez falleció de un "derrame pleural" el 12 de junio del 2018. Como su muerte fue reflejada por algunos diarios de la ciudad de Tandil y a raíz de la llamativa carta que escribió González en las redes sociales, el fiscal Marcos Egusquiza, a cargo de por entonces la UFI N°16 de Tandil, inició una investigación de oficio hasta que la querella presentó el informe de la consultora pericial Virginia Creimer de La Plata, quien dio las especificaciones del fallecimiento de Eliana y resaltó la falta de observación médica cuando la atienden por primera vez. Al mismo informe, donde la profesional le responde varios puntos al fical, tuvo acceso BigBang y refleja lo siguiente:

Si las alteraciones en el análisis de laboratorio constatadas en el último ingreso de Eliana al Hospital (hiperglucemia, plaquetopenia y leucocitosis) estaban presentes en la víctima al momento de su primera consulta en dicho nosocomio, debiendo detallar en base a qué elemento probatorio funda su conclusión.

Eliana Gonzalez, concurrió 4 horas previas a su muerte al nosocomio donde no se agotaron los medios de diagnóstico y tratamiento adecuados. Fue recién en la segunda consulta que se solicitaron estudios complementarios incluyendo el conteo de plaquetas constatándose que se encontraban muy por debajo de los valores normales. (14.000/dl) En la autopsia realizada se menciona que: Se podría predecir que la paciente, si es correcto este laboratorio, padecía una trombocitopenia severa, presunta causal de un derrame pleural bilateral de carácter hemorrágico con la consiguiente disnea y dificultad respiratoria.

Al momento de la consulta la paciente explica al médico tratante sus síntomas, entre los cuales le menciona la dificultad respiratoria. Si la dificultad respiratoria se asocia al derrame pleural, diagnosticado en la autopsia pero no en el insuficiente examen físico realizado a Eliana en su primera consulta sólo cuatro horas antes de su reingreso, siendo necesario establecer que el derrame ya se encontraba presente en la misma, no encontrándose descripta en la Historia Clínica la evaluación del aparato respiratorio). En consonancia con ello, el derrame pleural bilateral hemorrágico (de carácter moderado a severo) está asociado a la trombocitopenia por lo cual se puede estimar que la misma también estaba presente en la primera consulta.

Los siguientes trastornos pueden aumentar la descomposición de las plaquetas: a)Trastorno en el cual las proteínas que controlan la coagulación de la sangre se vuelven hiperactivas, a menudo durante una enfermedad grave (CID) b)Conteo bajo de plaquetas inducido por medicamentos c)Agrandamiento del bazo d)Trastorno en el cual el sistema inmunitario destruye las plaquetas (PTI) e)Trastorno que causa la formación de coágulos sanguíneos en los vasos sanguíneos pequeños, provocando un conteo bajo de plaquetas (PTT).

A qué patología existente en Eliana, relaciona la Acidosis respiratoria y por qué.

En el caso de Eliana, según los registros de laboratorio, existía una acidosis respiratoria (los parámetros de PCO2 están alterados por un incremento del mismo, y el CO2 produce la acidosis), por lo que en este caso también se transfiere a la sangre dando una acidemia por el valor de PH que presentaba Eliana en los estudios complementarios. (que era incompatible con la vida).

Derrame pleural: Fundamente y explique en base a qué elemento de la causa asegura que dicho derrame pudo haber sido diagnosticado en la primera consulta con el Dr. González y cuál de los síntomas que presentaba Eliana -en esa primer consulta- eran indicadores de padecer un derrame pleural.

Al momento de la consulta Eliana González manifestaba síntomas como: Dolor de pecho, dificultad respiratoria, Hipotensión. Con antecedentes personales de patología cardiaca, cirugía valvular a causa de Fiebre Reumática en la niñez. Asimismo presentaba episodios reiterados de mareo, visión borrosa, disnea (dificultad respiratoria), dolor retroesternal, inflamación de la lengua(glositis), DIFICULTAD DEL HABLA (parámetro de gravedad de la disnea). Un correcto examen semiológico hubiese logrado el diagnóstico del derrame pleural. El mismo contase una serie de pasos sistematizados: Inspección: corresponde a la observación del tórax y la mecánica ventilatoria del mismo.

Cuando existe derrame pleural, puede ser evidenciado una disminución de la expansión del tórax a la inspiración. Palpación: en este paso se colocan ambas palmas de las manos sobre la espalda cubriendo así los pulmones, y se le pide al paciente que repita varias veces el número 33. esto evalúa las vibraciones vocales. Cuando hay derrames pleurales la modificación que puede apreciarse es una disminución de las vibraciones vocales. Percusión: La técnica de la percusión del tórax es apoyando el dedo índice de una mano y golpeando sobre el mismo con los dedos de la otra. Esto nos permite evaluar la sonoridad del tórax.

En el caso de los derrames pleurales de cualquier origen a la percusión se puede escuchar un cambio de sonido timpánico (normal) a un sonido mate (ocupado por derrame), incluso esta acción permite hasta delimitar la cuantía del mismo. Y no solo se percuten ambos campos pulmonares, sino que también el médico debe percutir la columna vertebral, que también genera un sonido mate cuando hay derrame. Por último, la auscultación del tórax: el médico con el estetoscopio escuchara la entrada del aire mediante las respiraciones que le pide al paciente que realice. Este paso nos permite escuchar el murmullo vesicular, aunque en situaciones de derrame pleural, este último no puede ser escuchado ya que el líquido que se interpone entre los pulmones y el estetoscopio no lo permite. Ante un derrame pleural en la auscultación se pueden encontrar otros sonidos: Soplo pleurítico, pectoriloquia áfona, y egofonía.

Nada de lo anteriormente fundado se encuentra analizado en la historia clínica realizada a Eliana, NO hay descripción de un examen físico respiratorio completo. Asimismo, con los antecedentes de Eliana y el cuadro que presentaba al ingreso al nosocomio debió realizarse una radiografía de tórax. Este examen complementario resulta muy accesible y rápido. En sintonía con ello, luego de un examen físico minucioso, frente a los signos antes descriptos y la sospecha de un derrame pleural de poca cuantía, también es posible realizar una ecografía de pleura, igualmente muy accesible, barato e inocuo. Aumentando la complejidad, se podría haber realizado un examen complementario más específico como la Tomografía computada.

Por lo expuesto, consideramos que el diagnóstico del derrame pleural se hubiese hecho tanto clínica como imagenológicamente al momento de la primera consulta, si se hubiera examinado de manera precisa a Eliana.

Indique las causas del derrame pleural que presentaba la joven según operación de autopsia y si el resultado de la pericia de fs.101/101 vta. incide en la posibilidad de determinar dichas causas.

Consideramos que las causas posibles para producir el derrame pleural, de la cuantía y características descriptas en la autopsia de Eliana Gonzalez podrían ser secundarias a un Tromboembolismo pulmonar, a la trombocitopenia o la combinación de ambas. Según autopsia: “Cavidad pleural derecha: Contenido hemático, se interpreta como derrame pleural.” Y que en la “Cavidad pleural izquierda: Contenido líquido hemorrágico que se interpreta como derrame pleural moderado a grave”.

Eliana González no presentaba antecedentes de traumatismo ni de neoplasias diagnosticadas de manera previa a la consulta, ni de antecedentes familiares de relevancia para esta última que hagan sospechar una neoformación maligna, además de ser una paciente joven sin factores ambientales y/o hábitos personales de riesgo para el desarrollo de la misma. Por esto mismo consideramos la causa mayormente posible de derrame pleural hemorrágico, de Eliana Gonzales, un tromboembolismo pulmonar (TEP), sumando a ello las manifestaciones clínicas de disnea, síncope, dolor torácico, así como el examen de laboratorio con parámetros de insuficiencia respiratoria, un dímero D elevado.

Establezca el origen de la trombocitopenia severa que presentaba Eliana, su tiempo de instalación e indique los signos y síntomas que resultaban indicadores de dicha patología.

Existen múltiples causas probables, por lo cual reducirlo a una causa no resulta sencillo. Las causas más comunes son: Disminución de la producción de las plaquetas, Destrucción o consumo aumentado de las plaquetas Secuestro de plaquetas Hemodilución, que en la práctica se reduce a dos situaciones: 1) cuando la producción de las plaquetas es insuficiente y 2) cuando la destrucción de las plaquetas está aumentada con disminución de la vida media de las mismas.

Frente a un paciente con trombocitopenia un hemograma es el punto de partida en el diagnóstico diferencial y en la clasificación etiológica de ésta. Las manifestaciones clínicas de la trombocitopenia como las petequias, las equimosis, la epistaxis, las hemorragias digestivas, la hematuria y las hemorragias uterinas en las mujeres, tienen mayor correlación con el recuento de plaquetas que con la enfermedad de fondo.

En todos los casos se deben investigar antecedentes familiares, sobre el consumo de medicamentos asociados con trombocitopenia, como las sales de oro, los antiinflamatorios no esteroideos, las sulfonamidas, los derivados de la cinchona, las vacunas y los anticonvulsivantes como el ácido valproico, antihipertensivos como las tiazidas, las drogas psicotrópicas y la heparina, entre otros.

Además, se debe investigar por antecedentes de tratamientos a base de radioterapia o quimioterapia y por antecedentes de transfusiones. Por lo expuesto, y a la luz de la documentación médica adjuntada, es opinión de esta perita que, durante la asistencia del Dr. González en el hospital Santamarina, no se agotaron los medios de diagnóstico y tratamiento necesarios para evitar la muerte de Eliana. Es todo cuanto puedo informar, sirviendo la presente de atenta nota de estilo.

En su última internación, los análisis de laboratorio -los cuales no fueron hechos durante su primera visita al hospital- determinaron que Eliana tenía las plaquetas muy por debajo de lo normal y develó que la paciente "padecía una trombocitopenia severa, causal de un derrame bilateral de carácter hemorrágico con la consiguiente disnea y dificultad respiratoria" a la cual la joven hizo referencia.

A partir del contundente informe de la consultora pericia, para Beatriz, la mamá dde Eliana, la fiscalía de la noche a la mañana está haciendo todo lo posible por archivar la causa y afirma que jamás notificó al médico sobre el procedimiento en su contra. "La forense dio la interpretación y el fiscal, que tanto me había ayudado, le dice que no envió la causa a la fiscalía general y pidió que se archive", denunció.

El Dr. González, que no fue ni siquiera llamado a indagatoria, dialogó con el Eco de Tandil en aquel momento, explicó que a Eliana se le efectuó un electrocardiograma que arrojó resultados normales, se realizaron consultas con otros médicos y le dieron el alta alrededor de las 16 horas con la "indicación de que siguiera el control con su médico" porque tenía el antecedente de una cirugía cardiovascular con reemplazo de válvulas, algo que la familia de la víctima aclara que nunca ocurrió.

El mismo profesional señaló que cerca de las 20 horas de ese mismo día, la ambulancia arribó nuevamente al hospital con la misma paciente. En ese sentido, explicó que hay pacientes en observación en la guardia permanentemente y que frente a la menor duda se los mantiene ahí. En este caso, la decisión del equipo médico, tanto de guardia como de terapia intensiva, fue "dar las pautas de alarma y seguir el control con el cardiólogo correspondiente".