Se desmayó en el andén, cayó abajo del tren y se salvó: "No entiendo cómo estoy viva"

Una joven fue protagonista de un episodio impactante donde se salvó su vida de milagro cuando cayó entre medio de uno de los vagones de la estación Independencia, de la Línea Belgrano Sur, en la localidad de González Catán, partido bonaerense de La Matanza. La víctima que admitió "solo haber sufrido unos rasguños" fue identificada como Candela y fue socorrida por los testigos en el lugar. “Estoy sorprendida de estar viva”, aseveró la mujer sobre el hecho que ocurrió el 29 de marzo pero ahora salió a la luz hoy.

La joven estuvo internada 12 días en el hospital Alberto Balestrini con politraumatismos varios tras el accidente y recién en las últimas horas pudo observar el video dónde se ve la caída. "Le avisé a una persona que estaba adelante, pero ni llegó a darse cuenta. Le pude decir: 'Disculpe, señor, no me siento bien', y me desmayé", aseguró en declaraciones con C5N. Asimismo, Candela contó en Telefe Noticias que el día del accidente "no había desayunado" y que por eso se debilitó, "me bajó la presión". El policía que la socorrió en ese momento le dijo, en tono confidente, que cuando salga a la mañana la próxima vez por favor no se olvide de comer. Según pudieron determinar, la joven se salvó porque cayó entre el hueco de ambos vagones y luego su cuerpo quedó ubicado al costado de las vías.

En la entrevista, la sobreviviente expresó que no se acuerda de "absolutamente nada" y que solo posee algunos recuerdos de ella desmayada en la estación con la gente alrededor. Además, recordó que recuperó totalmente la consciencia recién cuando estuvo en el nosocomio y pudo enterarse lo que le pasó a partir de los videos que vio. Haciendo referencia a su estado de salud, la víctima señaló que se encuentra casi en perfecto estado: a pesar de que su cuerpo se alojó entre el vagón y la vía, solo sufrió lesiones menores. "Ya estoy bien y dada de alta, solo tuve unos raspones", dijo sin poder creer aún de la situación que vivió.

Cómo fue el accidente

El hecho quedó registrado por una cámara de seguridad. El martes 29 de marzo, en la plataforma 4 de la estación de estación Independencia, de la Línea Belgrano Sur, en la localidad de González Catán, partido bonaerense de La Matanza de golpe una joven perdió el conocimiento y se cayó entre medio de dos vagones a las vías del tren. Los pasajeros ubicados en el andén no podían creer lo que estaba pasando, al grito de "esta viva. se salvó de milagro". Explicaron fuentes oficiales que “cuando se acercaba la formación la mujer se aproximó al borde del andén” y cayó “a las vías, sin intervención de terceros”. Lo cierto es que el chofer del tren pudo lograr frenar la marcha, ya que “circulaba a baja velocidad porque se disponía a detenerse en la estación”. Rápidamente, pidió asistencia médica y policial al centro de monitoreo.