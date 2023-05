Se emborrachó y le confesó a un amigo que mató a un indigente: buscan el cuerpo en un arroyo

En Misiones un hombre confesó que mató a una persona en situación de calle y arrojó su cadáver a un arroyo, pero aún las autoridades policiales no lograron encontrar el cuerpo. El hecho ocurrió en la localidad de Garupá, el asesino es empleado de una arenera llamada Cristo Rey. Según indica la investigación, un empleado le contó a su encargado por mensaje de WhatsApp que otro trabajador había asesinado en el predio a una persona en situación de calle.

Esta secuencia se conoció este martes por la noche, cuando el dueño de la arenera, ubicada en la ex ruta 12, denunció a la comisaría local lo que sucedió. En horas del mediodía, el empleado estaba en su lugar de trabajo compartiendo bebidas alcohólicas con otros dos hombres, Juan Alberto C. y Eduardo Ramón V, sus compañeros de trabajo.

Leer mas Robaron una moto, chocaron un auto y mataron a una beba

En un determinado momento, entre charlas y tragos, y con un alto estado de ebriedad, el hombre apuñaló a un conocido, un indigente que solía acercarse al predio de forma frecuente. La víctima es Julio Melo, por lo general, él iba a la arenera a tomar algo con los empleados.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

El compañero que denunció el hecho fue quien reveló a la Policía de quien se trataba, pero manifestó que no concurría al lugar desde hace tiempo y no tenía domicilio fijo. Con esta información, los efectivos detuvieron preventivamente a los dos hombres.

Leer mas Violencia machista en La Plata: tres hombres secuestraron y violaron a una menor de 14 años

Las autoridades han desplegado un amplio rastrillaje a orillas del cauce, pero no lograron encontrar el cuerpo que habría sido arrojado. Asimismo, solicitaron la presencia de buzos de la Prefectura, pero cuando se estableció comunicación con el Oficial Ayudante de la fuerza federal, informaron que los buzos de rescate no realizan procedimientos en horario nocturno y que no hay suficiente evidencia para justificar el traslado de su participación en la investigación que pone en vilo a la ciudad de Garupá.