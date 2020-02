Crimen de Fernando: el siniestro detalle del video de la golpiza que grabó uno de los diez rugbiers

Los peritos de la Policía Federal terminaron de realizar el informe sobre las diferentes filmaciones del momento en el que la patota de diez rugbiers atacó al joven Fernando Báez Sosa ocasionándole la muerte como consecuencia de los golpes. En el documento, que en breve le enviarán a la Justicia, concluyen que quien asesinó a Báez Sosa fue Lucas Pertossi.

En las próximas horas, según pudo saber BigBang, la fiscal de la causa, Verónica Zamboni, dictaría la prisión preventiva para los diez acusados. Luego del peritaje de la Policía Federal, la funcionaria judicial por primera vez tiene cerrado el cerco sobre quién le propició el golpe mortal a Báez Sosa.

En la filmación, de acuerdo a lo que pudo confirmar este medio, se ve el momento en el que Pertossi deja de grabar para sumarse a la golpiza con la que mataron al joven de 18 años en Villa Gesell.

Antes, las pericias sobre los teléfonos celulares arrojaron que los diez acusados del crimen tenían conocimiento del crimen que cometieron al punto tal de que en el grupo de Whatsapp que compartían todos ellos manifestaban que tenían que “dejar de hablar de que lo mataron”. Asimismo se encontraron otras filmaciones de la pelea, una de ellas en el celular del propio Pertossi.

Primo de los hermanos Ciro y Luciano Pertossi, también imputados, tiene 20 años. Días atrás estuvo en el ojo de la tormenta de la mano de un polémico audio en el cual podía escucharlo diciendo "salimos a divertirnos y la vida nos jugó una mala pasada, pero no por eso me voy a condenar". Su abogado insiste en que es falso.

"Lucas no es agresivo", aseguró su novia Karen en diálogo con la prensa. "Se siente muy arrepentido. Ellos no son así como los describen, son chicos de bien. Estudian y trabajan y no tienen tiempo para meterse en problemas".

Sin embargo, a pesar de que su novia asegura que no es violento, Pertossi tiene antecedentes de agresividad: en el programa Nosotros a la mañana se difundió una filmación en la que puede vérselo protagonizando un incidente con efectivos policiales.