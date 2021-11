Se entregó el joven que agredió a un playero y la familia asegura que fue un "intento de homicidio"

Arturo López tiene 66 años, se desempeña como playero en un estacionamiento del microcentro de la Ciudad de Buenos Aires y actualmente lucha por su vida a causa de un brutal y contundente golpe que recibió de parte de un cliente el pasado viernes 19 de noviembre. El hombre permanece internado en terapia intensiva en una clínica del barrio de Flores a raíz de un coágulo que se le formó en la cabeza producto del ataque.

La secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad del garaje, ubicado en la calle Moreno al 800. Las mismas captaron el momento en el que un joven, acompañado por su madre y sus hermanos, se acercó a López en completo estado de furia y le recriminó que su auto estaba supuestamente "rayado". Molesto, no lo dudó, corrió a su mamá del lugar y le propinó un fuerte golpe de puño en el rostro al playero que lo dejó inconsciente al instante.

Además del golpe, la abrupta caída provocó que el hombre de 66 años se golpeara con fuerza la cabeza contra el piso, lo que le originó un coágulo. Al ver el accionar violento de su hijo, la mamá del agresor se acercó a López e intentó auxiliarlo: los hermanos del menor de edad lo movieron y le arrojaron un poco de agua para lograr que recuperara la conciencia. Sin embargo, el intento por reanimarlo no funcionó y la familia abandonó el lugar.

Minutos después al estacionamiento llegaron efectivo de la Policía de la Ciudad, de la Comisaría Vecinal 1D, quienes asistieron playero. Una ambulancia del SAME trasladó a la víctima a un hospital público y un día después fue llevado a la la clínica ITEBA, donde quedó internado con un traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento. El doctor Joan Vega, médico que atendió a López, indicó que el paciente está “con un estado de salud delicado".

López se encuentra con pronóstico reservado a raíz de un trauma craneoencefálico moderado, con una hemorragia intracerebral y subdural. “En este momento se está manejando con una conducta conservadora y no tiene indicación de terapia quirúrgica. Necesita estar neuromonitoreado en la unidad de cuidados intensivos. El paciente llegó en un estado de somnolencia", explicó el profesional.

Y agregó: "Es un estado que podemos decir que es de inconsciente. Ahora está en un estado de somnolencia pero con menos profundidad. Responde mucho más a los estímulos externos. La observación del paciente neurológico es minuto a minuto. El próximo paso es ver cómo se encuentra la hemorragia intracerebral. Si ha venido disminuyendo o en su defecto, aumentando. El paciente viene respondiendo “a todas las medidas neuroprotectoras”.

Por su parte, el agresor se entregó este jueves ante el fiscal Penal, Contravencional y de Faltas Nº 12, Sebastián María Fedullo. Lo hizo en compañía de un abogado a la espera de la calificación del expediente, la cual dependerá del informe médico de Medicina Legal, con el que se va constatar la gravedad de las lesiones.

Carlos, un amigo de la víctima, habló con el canal TN: “Mi amigo me contó que le gritaron barbaridades a su compañero, por eso él decidió meterse en la discusión".De acuerdo con el amigo de López, al playero "lo insultaron y le pidió por favor a la mujer que no le faltara el respeto". "El chico de remera blanca es uno de los hijos, que se acercó y sin más le metió una piña. Mi amigo hace varios años que trabaja en ese lugar y nunca sufrió un episodio de violencia como este. Le encontraron un coágulo en la cabeza. Le pido a Dios que se ponga bien por él y por su familia. Ya hizo la denuncia pero no sé en qué estado quedó la causa”, concluyó.

Por su parte, Florencia, una de las hijas de la víctima, en diálogo con la prensa a la salida de la clínica ITEBA, afirmó que se trató de un "intento de homicidio". “La verdad es que estamos destruidas. Yo estaba en México cuando me enteré de lo que pasó y tomé el primer avión que encontré. Todavía no tuve la chance de interactuar con él por el estado en el que se encuentra. Nos destruyó la vida en dos segundos”, explicó.

Agostina, la otra hija de Arturo López, aclaró que la familia del agresor no se acercó ni siquiera a pedir disculpas. “Lo único que hizo el padre de este chico de 17 años fue llamar al garaje y peguntar por qué estaban retenidos los autos, porque obviamente se dejó la consigna de la Policía porque no se podían mover”, dijo y su hermana Florencia, insistió entre lágrimas: “Ni siquiera respondió por lo hizo el hijo, aunque ya sea una persona grande. Esto demuestra la educación tiene. Qué puede saber esta persona de 17 años de la vida. Fue un intento de homicidio porque lo pudo haber matado”.