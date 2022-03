Se escondió en la casa de su ex novia y la mató a puñaladas frente a su hija de dos años

El femicidio de Mileidi Herrera conmocionó a todos los habitantes de Garza, en el departamento de Sarmiento, en la provincia de Santiago del Estero. Todo ocurrió en la noche del miércoles, cerca de las 21 horas, cuando la joven de 24 años (los había cumplido el lunes) volvió a su casa con su beba de dos años y su primo de 13. Cuando ingresaron al lugar no esperaban que un asesino los esperaba.

Hace cinco meses, Mileidi conoció a Nicolás Gómez y se pusieron de novios. Pero la violencia del joven no tardó en salir a la luz. Insultos y golpes se volvieron una constante. Por eso, ella decidió terminar la relación. Pero, Gómez aumentó su violencia de género contra su ex novia. La amenazaba por teléfono y hasta intentó atropellarla con su moto en dos oportunidades.

La Justicia no hizo nada. Mileidi le tenía tanto miedo a su ex pareja que ya no salía de su casa. Sabía que podía matarla. Para evitar cruzarse a Gómez, le pedía sus familiares o a sus amigos que la acompañaran. Las agresiones del femicida habían aumentado en el último tiempo.

Esa noche, Mileidi había estado en la casa de su madre, Liliana Ibáñez. Su primo adolescente la acompañó hasta su hogar. Al llegar, le pidió ingresar al baño. Apenas abrió la puerta, el femicida lo atacó. Le pegó dos golpes y apuntó directo a su ex novia.

Sin mediar palabras, y delante de la pequeña de dos años, le clavó un cuchillo en el pecho. Después la arrastró hasta el baño y le siguió pegando. El terror se había apoderado del lugar. Pocos minutos después, Mileidi murió. El asesino huyó. Mientras su primo llamaba a la casa de sus familiares, la hija de Mileidi lloraba sobre el cuerpo de su mamá asesinada.

El barrio San Jorge se llenó de patrulleros. Pero Gómez aún sigue prófugo. El abogado Franklin Moyano, que asumió como querellante, sigue recolectando datos para dar con el paradero del femicida. La Policía también trabaja para encontrarlo. Pocas horas después del brutal crimen, la moto del asesino apareció tirada en un camino rural.





Los peritos de la División Criminalística y efectivos de la División Homicidios y Delitos Complejos, determinaron que la joven de 24 años murió desangrada por un corte profundo que tenía a la altura de la parte superior del pecho izquierdo. Las huellas dactilares correspondían a su ex novio.

La madre de Mileidi dijo: “No les puedo explicar el dolor que siento; no saben el dolor que ese asesino nos ha causado. No voy a parar hasta que pague por lo que ha hecho, lo quiero en la cárcel. Quiero que se haga justicia, tengo mucho dolor, no puedo más”.

Y Liliana agregó: “Una vez me dijo que la amenazaba por teléfono y que dos veces intentó chocarla con la moto . ¿Qué voy a hacer con mi nieta? Ahora me voy a quedar con mi nieta; por ella voy a seguir de pie para hacer justicia”.

Luego agregó sobre la relación del asesino y su hija: “Ella empezó a salir con él hace cinco meses, poco tiempo. Cuando se separaron, él trató de atropellarla con la moto y la amenazaba, pero ella no le daba importancia. Le dije, cuando se acaba el amor, ya no insistas. Ella me contaba que no quería estar más con él”. Ahora la causa quedó a cargo de la fiscal Andrea Juárez, ya ordenó el cierre total de rutas y redobló los agentes para buscar a Gómez. También publicó avisos para que la población pueda aportar datos de su paradero a la División Homicidios y Delitos Complejos, a través del número 3855191674.