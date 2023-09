"Se fue y nunca más regresó": denuncian que Pity Álvarez abandonó el tratamiento y está prófugo

El 12 de julio de 2018 no fue un día más para Cristian "Pity" Álvarez. Aquella jornada, el ex guitarrista y compositor de las bandas de rock Viejas Locas e Intoxicados salió de la Torre 12 B del barrio Samoré, en Dellepiane Sur y avenida Escalada, de Villa Lugano, junto a su novia y, de repente, se cruzó con Cristian Maximiliano Díaz, alias "Gringo", un conocido del barrio con quien comenzó a discutir.

La historia ya es públicamente conocida: Díaz le recriminó al Pity haber dicho que él le había robado unas pertenencias de una mochila, cuando esto aparentemente no habría sido así. Testigos afirmaron que el hombre empujó e intentó pegarle al músico, momento en que éste extrajo una pistola calibre .25 y le pegó un primer tiro en la cara y luego lo remató de otros tres. Luego, El Pity se subió con su novia a un Volkswagen Polo y huyó del lugar,

Durante el camino y a los pocos metros de la escena del crimen, el cantante le pidió a la joven que arrojara la pistola en una alcantarilla: ambos terminaron en el local bailable "Pinar de Rocha" de Ramos Mejía. El ex Intoxicados estuvo casi un día prófugo hasta que el 13 de julio de 2018 se entregó en la comisaría 52, único momento en el que se refirió al hecho cuando le dijo a los medios: "Lo maté porque era él o yo. Y creo que cualquier animal haría lo mismo".

A mediados del año pasado, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional (TOC) 29 había accedido a que el artista siga detenido en su domicilio con tobillera electrónica. Aquella decisión fue tomada por los jueces Gustavo Goerner, Hugo Daniel Navarro y Juan María Ramos Padilla. La idea era que permanezca con monitoreo electrónico hasta el debate oral, ya que debía a la vez tratarse en un centro terapéutico por sus problemas de adicciones.

Pero en marzo de este año, el Tribunal decidió levantar aquella prisión y que sea trasladado a un centro de rehabilitación porque de esa manera como se encuentra, no podría presenciar un juicio. Lo cierto es que en las últimas horas trascendió que músico abandonó el tratamiento psiquiátrico que estaba recibiendo en la Fundación Eira y permanece prófugo. "Se fue y nunca más regresó", fue lo que le dijeron desde la clínica al programa A la tarde (América).

Además, advirtieron que fundación "ya hizo la denuncia en la comisaría de (la jurisdicción de) Malvinas Argentinas". El ex líder de Viejas Locas e Intoxicados se estaba recuperando de sus problemas con la adicción, luego que se suspendiera el juicio en el que se lo acusa por el asesinato a un vecino suyo en 2018. Cabe destacar que mientras recibía tratamiento, tenía la posibilidad de realizar salidas transitorias. “Él tenía permisos para ensayar dados por el juez", detallaron.

Además, Ivo Cutzarida, integrante del equipo psicológico de la Fundación Eira, advirtió que la Fundación "no es una penitenciaría”. “Estaba en un etapa inicial del tratamiento, pero requiere el compromiso del paciente, se tiene que rendir porque la adicción va a apelar a cualquier cosa por sobrevivir. Acá el Pity Álvarez estaba monitoreado, le hacemos tener una rutina, como hacerse la cama y cocinar, además, los incentivamos con diferentes talleres para buscar su recuperación”, agregó.

Y sentenció: “Sin embargo, la enfermedad siempre te quiere sacar del tratamiento. Agota todas las circunstancias. El camino del adicto es cárcel hospital o muerte, nosotros creemos que mientras hay vida hay esperanza de rehabilitarse. Obviamente, el Pity no ha terminado de rendirse, donde te declaras imponente y pedís ayuda. La policía y la justica tendrán que encontrar al Pity Álvarez, acá no tenía libertad de movimiento y el juez lo observaba y le dieron permiso para ensayar y se lo acompañó con personal y él no quiso volver, no somos policías para obligarlo, esta es una comunidad de puertas abiertas”.

En medio de estas versiones, el abogado de la madre de Pity Álvarez le confirmó a TN que el cantante no se encuentra prófugo sino que lo cambiaron de clínica para continuar su plan de rehabilitación. “Niego rotundamente que haya estado prófugo. Fue una decisión de la mamá, Cristina Congiú, quien lo cambió de la Fundación Eira a la Clínica Vive Libre de Villa Ballester. Cristian sigue con el plan de rehabilitación tratando de estar bien”, afirmó Claudio Calabressi.

En su momento, el Tribunal ratificó la suspensión del debate, ordenó el cese de su arresto domiciliario y además, que se le quite la tobillera electrónica que le habían colocado para monitorearlo. A la vez, derivó a que la Justicia Civil supervise su tratamiento de rehabilitación por el consumo de sustancias hasta que esté en condiciones psíquicas para poder afrontar el juicio por homicidio.

El ex líder de Intoxicados se encontraba internado en las instalaciones de la Fundación Eira donde hacía música, salía una vez por semana para visitar a sus familiares y a la vez, recibía a su madre dos veces a la semana. ¿Cómo llegó a aquel centro de rehabilitación? Según pudo dar a conocer su progenitora, Cristina Congiú, fue por recomendación de Gastón Pauls y aunque es de excelencia, lo ve “sumergido en la depresión”.

Fue en diálogo con el programa “El diario de Mariana”, que Congiú había hablado sobre el presente de su hijo en la Fundación: “La realidad de Cristian es que más allá de la droga, esto se lo ocasionaron otras cuestiones. Si lo vemos cronológicamente, hoy está pasando en la sociedad, en cualquier calle en cualquier lugar el grado de agresión y de falta de seguridad que hay. Más allá de lo que sucedió y cómo sucedió. Cristian está enfermo hace mucho tiempo”. Además, sobre el presente del ex cantante de Viejas Locas, había detallado que se encontraba en una “profunda depresión” que se “agrede a él mismo” y que además, se le activó una enfermedad: diabetes.