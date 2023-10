Se hizo pasar por asistente terapéutico, violó a una nena discapacitada, la grabó y publicó los videos

El caso conmociona a la sociedad de Entre Ríos. Tras una investigación que realizaron la Policía Federal Argentina y el FBI desde los Estados Unidos, pudieron detener a un hombre que se hizo pasar por asistente terapéutico, y abusó sexualmente de una nena de 10 años que tiene una discapacidad. Además grabó la violación y la publicó en diversos foros y plataformas de la Deep web. En el momento de la detención, el hombre estaba al cuidado de la menor en la casa en la que había sido contratado para dicha labor.

Según fuentes de la investigación, fueron agentes de la Dirección de Cibercrimen los que hicieron el monitoreo en internet. Todo comenzó tras una denuncia de la publicación de material de la violación en la que estaba la menor y por la que fueron notificados la Superintendencia de Investigaciones Federales. Así se contactaron con el FBI para dar inicio a la investigación.

Durante el alerta, localizaron fotos y videos y analizaron la Base de Datos de la Unidad de Identificación de Víctimas de la División Delitos Cibernéticos Contra la Niñez y Adolescencia de la Policía Federal. Ahí lograron identificar a la víctima y que tenía trastornos neurológicos y que la persona que la violaba era su supuesto cuidador. Además, a través de geolocalización, confirmaron que se trataba de la ciudad de Paraná, en la provincia de Entre Ríos.

Según datos de la investigación, el falso asistente realizaba las violaciones cuando se encontraba solo al cuidado de la menor. Además, durante los abusos grababa y sacaba fotos para difundirlos en internet. La causa recayó en la Fiscalía de la Unidad de Violencia de Género y Abuso Sexual de la Provincia de Entre Ríos, a cargo de Leandro Dato, que realizó la orden de allanamiento, rescate y contención de la víctima, así como la detención del sospechoso. Lo único que se sabe del acusado es que es un joven de 24 años.

Tras la detención del hombre en la casa de la menor, realizaron un allanamiento en su casa en donde incautaron nueve teléfonos celulares, una Notebook, una CPU, un Router y ropa vinculada a la investigación. Tras los peritajes, confirmaron que había material de los abusos sexuales a la menor junto a más material de pedofilia. Además, tras contrastar los videos y las fotos con la habitación de la nena, se confirmó que ese era el lugar de los hechos. Además, el reloj que aparecía en una de las grabaciones era el que tenía el acusado al momento de la detención.

El detenido fue trasladado a la Alcaidía de la ciudad de Paraná, donde quedó alojado y enfrenta una causa por abuso sexual con acceso carnal agravado. En tanto, el Colegio de Acompañantes Terapéuticos de Entre Ríos manifestó su repudio e informó: "Como trabajadores en Salud Mental, con perspectiva de Género y Derechos Humanos repudiamos cualquier hecho que atente contra la integridad y derechos humanos de las personas. Especialmente si se trata de menores, usuario de Salud Mental o personas con discapacidad".

En el mismo sentido, el psicólogo Lucas Nicolás Barrios, presidente del Colegio, informó que la entidad se puso a disposición del Ministerio Público Fiscal porque confirmaron que el detenido no tiene matrícula de asistente terapéutico. En una entrevista, afirmó: "Pudimos dar con el nombre de esta persona y pudimos constatar que no se encuentra matriculado en nuestro Colegio y por lo tanto si esta persona se presentaba como acompañante terapéutico, al no estar matriculado, además del presunto delito de abuso a esta niña, también estaría probablemente ejerciendo ilegalmente la profesión, lo cual implicaría otro delito".