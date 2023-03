"Se le cayó una bala de la cabeza al pibe": el policía que se quebró en el juicio por el crimen de Lucas

La sorpresa invadió el Salón Auditorium de Comodoro Py cuando, pasadas las nueve y media de la mañana, uno de los catorce policías imputados por el asesinato de Lucas González se quebró, pidió declarar y complicó así a sus colegas, a quienes también se los investiga por encubrimiento. El oficial de la Comisaría vecinal 4D, Daniel Rubén Espinosa, fue quien acompañó a la víctima en la ambulancia y declaró no haber visto ningún arma en el auto en el que fueron atacados Lucas y sus tres amigos.

Luego de que el imputado solicitara la palabra, el Tribunal Oral en lo Criminal N°25 decidió que el resto de los imputados abandonara la sala. "Voy a declarar y a responder preguntas. Ese día, presté servicio en la comisaría 4D. Era chofer del móvil 431 y mi encargado era José Tevez. A las 9.40 se escucha una modulación de un enfrentamiento armado, pero decía que eran cuatro masculinos armados y solicitaban apoyo", recordó.

"Estaba en el playón de la comisaría y mi encargado en su oficina. En eso sale el jefe y me dice: 'Vamos'. Emprendemos el camino hacia el lugar que dijeron. Se escuchan más modulaciones de mucho personal. En un momento se escucha la modulación de un femenino que dice: 'Tengo el vehículo (en la calle) Alvarado'. Entonces, cambiamos y fuimos ahí. La calle estaba cortada unos 50 metros antes de llegar", indicó.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

La declaración de Espinosa es clave, dado que se trató de uno de los primeros efectivos en llegar a la escena del crimen. En efecto, fue él quien debió sacar el cuerpo de Lucas del auto para que pueda ser trasladado en ambulancia al hospital El Cruce de Florencio Varela. "Mi jefe me pidió que cortara el tránsito. Ahí se acercó un Siena plateado con balizas arriba (el auto utilizado por la brigada de civil que le disparó a Lucas). Los dejo pasar porque me hacen señas y sigo cortando la calle. Se escuchaba en las modulaciones que había un masculino gravemente herido y sirenas".

Dos minutos después, la ambulancia arribó al lugar y Espinosa se acercó al auto en el que todavía se encontraba el joven. "Se acerca la doctora al auto y pide que saquen al chico. Había un montón de policías y nadie atinó a hacer nada. La doctora lo volvió a repetir y me dijo: 'Ayudame a sacar al chico del auto porque se va a morir'. Mi encargado me dice: 'Andá del otro lado para sacarlo'. En ese momento, los policías se abrieron. Nadie quiso ayudar. Me puse guantes, abrí la puerta y ayudamos a sacarlo", precisó.

"Lo subieron a la camilla y me encargado me dijo: 'Dame la llave de la camioneta y andate con la ambulancia'. Llegué al hospital e indiqué el arribo. Lo ingresan a Lucas, lo asisten y nos pasamos los datos con la doctora. Después, lo llamé a Tevez (su superior) y le pedí un móvil. Me dijo: 'Ya te lo gestiono'. Mientras que esperaba, el médico se me acercó y me dijo: 'Se cayó una bala de la cabeza del chico'. Hasta ahí yo no sabía ni su nombre", reveló, al tiempo que sumó: "Entré a la sala y me dijeron señalando al piso: 'Ahí está la bala'. Pero no era la bala, era el material que la cubre. Entonces, les dije: 'Si eso sigue ahí, el plomo sigue adentro de la cabeza'".

El efectivo estuvo tres horas en el hospital y regresó a la escena del crimen a las 13.20 abordo de un patrullero. "Lo encuentro a Tevez, pero la camioneta no estaba donde yo la había dejado. Había dos chicos adentro del auto y los familiares afuera. Hago el parte del móvil y al rato viene el relevo. Me voy, eso es básicamente lo que pasó y el tiempo que yo estuve ahí", cerró.

Una vez concluida la declaración, Gregorio Dalbón -abogado de la familia de la víctima- comenzó a interrogarlo:

D: ¿En algún momento tuvo cruce o conversación con el personal de la brigada que protagonizó el hecho?

¿En algún momento tuvo cruce o conversación con el personal de la brigada que protagonizó el hecho? E: No, ni los conocía. Los conocí cuando ya estaba detenido. No sabía ni quiénes eran. Sólo vi a la doctora.

No, ni los conocía. Los conocí cuando ya estaba detenido. No sabía ni quiénes eran. Sólo vi a la doctora. D: ¿Por qué dice que era una situación fea?

¿Por qué dice que era una situación fea? E: Porque había un chico con una herida de bala

Porque había un chico con una herida de bala D: ¿Tenía guantes cuando iba con Tevez?

¿Tenía guantes cuando iba con Tevez? E: Siempre uso guantes, siempre tengo en el bolsillo. Tengo fotos de eso y está mi celular. La ventanilla del auto estaba baja y la puerta cerrada.

Luego, a pedido de Dalbón, Espinosa representó físicamente cómo estaba tendido el cuerpo de Lucas y complicó al resto de los imputados al hablar del arma de juguete que, de acuerdo a la acusación de la Fiscalía, los policías de la Ciudad "plantaron" para encubrir el asesinato y hacerlo pasar por un "enfrentamiento", tal y como sostiene ahora su defensa. "No vi ningún arma dentro del auto, nunca. Lo del arma de juguete me lo enteré por los medios. Yo estaba en mi casa ahí".