“Se le fue la mano”: César Sena se confesó con un sacerdote e incriminó a su mamá

Cecilia Strzyzowski desapareció hace 20 días y el principal imputado por femicidio, su ex pareja César Sena, intenta limpiar su imagen. En las últimas horas recibió al sacerdote Rafael del Blanco en la Comisaría Sexta y además de afirmar que no estuvo en el momento del hecho apuntó contra su mamá, Marcela Acuña: “Mi mamá no la quería a Cecilia, pero yo nunca me imaginé que esto podía llegar a este extremo”.

Según relató el sacerdote en diálogo con Diario Chaco, aceptó tener una charla con el imputado ya que lo vio en un fuerte estado de angustia. “Tiene 19 años e inclusive, psicológicamente, parece más chiquito porque todos sabemos lo consentido, cuidado y mimado que fue. Yo no lo excuso de nada si es que él llegó a hacer algo, lo mío fue nada más y nada menos que una respuesta humanitaria y también en mi condición de sacerdote para ir a escucharlo".

Respecto al motivo que lo hizo revelar la charla privada que tuvo con Sena, el líder religioso contó: "Yo le advertí que la confesión que garantiza la absolución del pecado es solamente si uno cuenta la verdad absoluta porque sino Dios no puede perdonar lo que uno no reconoce como culpa, Dios perdona solo lo que uno reconoce. Él se quedó en silencio y entendí que no quería confesarse. Entonces me senté a escucharlo".

Si bien Acuña declaró ayer ante los fiscales del caso, en donde testificó que vio un “bulto” en una sábana de la casa, pero que no sabía lo que era, el sacerdote reveló que para César, ella fue la responsable de matar a Cecilia, ya que no la quería ni aprobaba la relación que tenía con su hijo.

"Me habló sobre su estado de angustia en relación a lo que le espera, que su vida está arruinada. Está muy enojado sobre todo con su mamá me parece, no así con su papá. Digo esto porque en un momento dado a él se le escapa diciéndome 'padre será que alguna vez podré perdonar a mi madre lo que me hizo'”, reveló del Blanco.

De todas formas, el sacerdote puso en duda la veracidad del relato de Sena, ya que consideró que parece tener planeada cada una de las declaraciones que da. “Hay que tomarlo con pinza, pareciera que él está midiendo y calculando todo lo que dice".

Por otra parte, César le expresó al sacerdote que a su mamá "se le fue la mano” y que “hubo una fuerte discusión y que ahí pasó algo que él no sabe qué ni cómo terminó porque dice que él no estaba. Yo le pregunté cómo no escuchó ruido y me dijo ´siempre está sonando la música, el lavarropa´".

El religioso agregó: "Lo que él me dijo fue que en un momento dado Marcela lo manda a un x lugar, no sé a dónde, parece que me dijo Colonia Benítez, pero tengo claro eso, que él salió, se fue y cuando él volvió Cecilia ya no estaba y que directamente le dijeron que ella se había ido”.

Por último, del Blanco contó que Marcela le reconoció a su hijo que hubo una fuerte discusión y a él eso “no le pareció normal porque, me lo dijo claramente, 'mi mamá no la quería a Cecilia, pero yo nunca me imaginé que esto podía llegar a este extremo´".