Avanza la causa: revés judicial para Lautaro Teruel, el hijo del Nochero acusado de violación

A finales de julio, la Justicia de Salta había resuelto agravar la acusación contra Marcos Lautaro Teruel - el hijo de 27 años de uno de los integrantes de Los Nocheros- por el delito de "abuso sexual con acceso carnal agravado por ser cometido por dos o más personas”.

Esta vez, el juez de la Sala II del Tribunal de Impugnación, Eduardo Barrionuevo, decidió rechazar dos recursos de apelación interpuestos por la defensa del acusado: confirmó la resolución que denegó la nulidad de la ampliación del decreto de imputación y no hizo lugar al planteo de nulidad de los archivos de audios aportados como prueba por la querella.

El juez consideró que "no corresponde al magistrado interviniente efectuar una valoración de los elementos de convicción desde el primer decreto de citación a audiencia de imputación y su ampliación, ni establecer el nexo lógico entre las premisas y las conclusiones. Mucho menos le corresponde examinar si la calificación de abuso sexual agravado por la participación de dos o más personas es la que corresponde al hecho denunciado".

Y sumó: "En caso de suceder de esta manera sería el juez quien realice la acusación cuando antes el sistema aseguró al justiciable su imparcialidad. El juez sólo podrá intervenir en caso de existir arbitrariedad o extrema irracionabilidad, lo que no se vio reflejado en el caso en cuestión".

Al mismo tiempo, el magistrado dijo que "no debe confundirse un allanamiento ilegal o una escucha ilegal con la grabación de una conversación por parte de su protagonista. Al efectuarse esta grabación no se afecta de modo arbitrario la intimidad de Teruel, ya que sabe con quién está hablando y expresa allí lo que quiere decir. En el caso en cuestión, no es un tercero el que intercepta la conversación, sino que es la destinataria del mensaje emitido, y es ella quien decide qué hacer con el mismo.

Teruel se encuentra detenido desde el 22 de Mayo en la Alcaidía General de Salta con prisión preventiva, en un pabellón tranquilo, destinado a los reclusos que padecen alguna enfermedad como la diabetes. Si bien desde la Justicia detalla que el hijo del Nochero “no tiene privilegios”, buscan evitar que tenga contacto con los otros detenidos hasta que sea o no condenado.

La justicia salteña agravó la acusación contra Lautaro Teruel, Además, agregaron “exhibiciones obscenas agravadas continuadas en concurso ideal, con corrupción doblemente agravada por tratarse de una menor de 13 años y por mediar engaño”. La modificación fue decidida a raíz de un nuevo testimonio de la víctima en Cámara Gesell.

La chica, que ahora tiene 17 años, tenía 10 cuando sucedió todo. Contó que sufrió violaciones por parte de Lautaro Teruel entre los 10 y 12 años, relató 8 hechos aunque dijo que había sucedido unas veinte veces.

“Tiene secuelas, marcas en el cuerpo, tuvo seis intentos de suicidio, sufrió bulimia, anorexia. Hay muchas pruebas en las que el imputado reconoce lo sucedido, pide perdón y que no lo denuncien en la Justicia. Ella tiene secuelas de traumas severos”, había contado el abogado de la víctima.

Según la denuncia, Teruel aprovechó los vínculos de amistad entre las familias (la madre de la menor era amiga de su abuela) para jugar con la niña de por entonces 10 años y cuando estaban solos, la arrastraba hasta el baño y abusaba de ella.

Al hijo del Nochero también se lo investiga por el ataque sexual a una adolescente en reiteradas ocasiones, ocurrido años atrás. La chica tiene 19 años y en la causa relató que Teruel la había abusado en su casa en el verano de 2014 junto a otras dos personas.

Marcos Lautaro Teruel fue provisoriamente de los delitos de exhibiciones obscenas agravadas y abuso sexual con acceso carnal (dos hechos) en concurso real; y abuso sexual con acceso carnal. En caso de que sea hallado culpable, podría recibir una condena de hasta 25 años de prisión.