"Se me murió la guacha": la terrible confesión del padre de la beba asesinada en Mendoza

El crimen de Emma Pilar Cataleya Peralta Díaz, de dos meses, conmocionó a la provincia de Mendoza por los detalles del cruento asesinato. Es que a la corta edad de la víctima se le sumó en las últimas horas que varios de los testigos de la causa declararon que el padre, quien se encuentra detenido por el hecho, realizó un llamado en el dijo: "Se me murió la guacha pero bueno, ya está, qué le vamos a hacer”.

La pequeña ingresó al hospital Gailhac en muy mal estado de salud, el viernes y a pesar de los intentos de los médicos, la bebé falleció. La versión que había dado la madre sobre que la nena tenía flemas y se había ahogado no convenció a los galenos, es por eso que dieron aviso a la Justicia.

El informe forense reveló que la niña presentaba lesiones en el cuello compatibles con un ahorcamiento. Tenía marcas de manos y también de un objeto que podría ser un lazo o algo parecido. Es por eso que el fiscal a cargo de la investigación, Carlos Torres, imputó a Solange Díaz (22) y Leonel Peralta (22) por el delito de homicidio culposo agravado por el vínculo. En ese sentido, el fiscal había blanqueó ante medios locales que analiza el prontuario de Peralta, quien había sido denunciado por Díaz por abuso sexual y lesiones leves agravadas por violencia de género.

La primera causa no prosperó, pero la otra terminó en condena contra Peralta, quien reconoció durante un juicio abreviado las agresiones contra su pareja y recibió una pena condicional.

Ayer declaró el tío de Díaz quien aseguró que el día que la beba murió fue a la casa de Peralta para ayudarlos con el sepelio y escuchó que el acusado hablaba por teléfono con otra persona y le decía: "Se me murió la guacha, pero bueno, ya está, qué le vamos a hacer". En la misma sintonía, el padre de la joven madre manifestó que tras la muerte "mi hija lloraba y Leonel sólo miraba apoyado con una mano sobre la reja", según detalló a Diario Uno.

El progenitor de Díaz confirmó que su hija sufría abusos y aseguró que "le pegó varias veces", incluso recordó una ocasión en que la joven estando internada recibía mensajes de Peralta que decían, "contesta el teléfono, la concha de tu madre, chupa pija, porque voy a ir al hospital y te voy a quebrar la pierna".

La madre de la joven también declaró lo mismo y contó que se enteró por las amigas de su hija las agresiones que sufría: "Una doctora me dijo que mi hija había sido violada y la obligué a hacer la denuncia porque no quería, aunque quedó en una exposición. Leonel ya le había pegado y por eso perdió el primer embarazo. Ella me contó que le trajo pastillas para que termine de abortar".

El fiscal Torres continúa investigando el grado de participación que tuvieron Díaz y Peralta en el hecho y analizará los audios y mensajes de texto para saber el contexto en el que vivía Sonlage Díaz.