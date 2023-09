Se operó con Lotocki en un departamento, falleció y su madre denuncia: "Mi hija estaba atada en una tabla"

Las muertes de Mariano Caprarola y Silvina Luna revelaron el macabro rol del falso cirujano plástico Aníbal Lotocki y destaparon una olla de decenas de casos y denuncias por mala praxis, entre ellas la ocurrida en 2007, cuando una intervención que realizó en su Misiones natal terminó con la vida de Romina Vega. Por el caso le dictaron la libertad por "falta de mérito", pero la madre de la víctima reveló que su abogado le dijo que "había dinero de por medio".

La paciente tenía 21 años y la operación se le realizó en un departamento que no contaba con sala de reanimación, ni con una anestesista profesional a cargo de la tarea, aun con el nombre Full Aesthetic Center. Su mamá, Norma Sosa, expuso el caso en A la tarde por América TV y apuntó a una connivencia y protección judicial que el médico consiguió a partir de una coima, luego de que se liberara del procesamiento que tenía por homicidio culposo en el caso. "El abogado que yo tengo nunca me avisó nada y un día me llama para decirme que a Lotocki lo habían absuelto porque había dinero de por medio", reconoció la madre públicamente.

Aunque no fue la única acusación grave que dejó en el estudio televisivo, ya que además aseguró que el médico "truchó un electrocardiograma de Romina" y "presentó el de otro paciente”. La mujer contó cómo fue que lo conoció y cómo se enteró de operación estética que se quería hacer Romina. "Fui a hablar con él y me dijo que no me preocupe porque era una cirugía menor. Desde ese momento, como me habló tan bien, sentí confianza. Lo único que le pedí es que le haga estudios previos, pero él me dijo que no hacía falta porque era una cirugía menor", indicó, dejando en claro que el estudio que mostró en el proceso judicial no podía ser de su hija.

"Ella se hizo una liposucción del abdomen, lo que me había dicho Lotocki es que le iban a sacar grasa del abdomen para mezclarlo con metacrilato y aplicarlo en los glúteos", reconoció Norma. "Él nunca me dijo que le iba a hacer otras cirugías en los brazos o en las piernas. Cuando llego ahí, me entero de todo lo que le había hecho", agregó.

Lo peor de todo el relato es que el falso cirujano plástico le había asegurado que su paciente se iría caminando del lugar, pero esto no fue así cuando terminó la intervención. "La vi acostada en una camita, toda pálida. Justo sale una enfermera y le pregunto por qué está pálida. Lo que me dijo es que se debía a la anestesia, cuando en un principio me habían dicho que no necesitaba anestesia total sino local", detalló Sosa. "Mi hija estaba atada en una tabla porque no tenían ascensor para camilla. Apenas la vi, dije ‘se murió', porque estaba toda hinchada y morada. De ahí salí corriendo y me fui para el sanatorio donde quisieron reanimarla y no pudieron", confesó.

Lo cierto es que la autopsia que se le realizó a Romina y que fue una prueba judicial para comenzar el proceso reveló que la causa de muerte era por "una embolia de grasa y un edema de pulmón", que se habían generado producto del procedimiento médico estético al que se expuso. Al igual que muchas de las personas que lo enfrentaron y que lograron llevarlo a los Tribunales, Norma sacó las mismas conclusiones: "Es un psicópata, no tiene empatía con nadie", afirmó. Cuando su hija perdió la vida el médico iba por los canales de televisión promocionando su bisturí.