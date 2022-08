"¡Se quedaba con la propina!": Guido Süller fue denunciado por su ex novio por abuso sexual agravado

La bomba estalló el miércoles por la tarde en Argenzuela, ciclo que conduce Jorge Rial por la pantalla de C5N. Allí, dieron a conocer que Guido Süller fue denunciado por su ex pareja, Federico Acosta, por "abuso sexual con acceso carnal". "Mi ex pareja me hizo una grave denuncia penal . Quiero decirles que es calumniosa, falsa y seguramente con un trasfondo extorsivo", destacó el mediático minutos después que que trascendiera la noticia en sus redes sociales.

Si bien trascendió este miércoles, la denuncia fue radicada el martes 9 de agosto en la Unidad Funcional N°4 de Escobar. De acuerdo con el joven 22 años, conoció al hermano de Silvia cuando todavía era un adolescente de 17 años. Además, detalló que la relación entre ambos finalizó hace pocos días y no en los mejores términos. "Me duele mucho porque más allá de la mentira, yo lo quería, Me había enamorado", sostuvo Guido en su cuenta de Twitter.

En la denuncia, Acosta cuenta con lujo de detalles explica la supuesta violación que sufrió en manos del mediático, la cual habría ocurrido en el primer encuentro de ambos. A su vez, la víctima reveló que el arquitecto lo obligaba a consumir alcohol y a tener relaciones sexuales contra su voluntad. "Dormíamos juntos. Nunca imaginé que él estaba pergeñando tremenda bajeza", agregó Guido, visiblemente sobrepasado por la situación.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

En la denuncia, el joven de 22 años reconoce que se separó de Guido "por un reclamo laboral" que le hizo. Según contó, le había ofrecido trabajar de bachero en su casa, en donde tenía montado un espacio gourmet para agasajar invitados. recordemos que tras jubilarse de Aerolíneas Argentinas, el mediático abrió las puertas de su mansión en Ingeniero Maschwitz para brindar una cena show para un máximo de 14 personas por noche.

En abril de este año para comer en la casa de Guido había que pagar 6 mil pesos por persona. El menú es variado, y hay uno veggie con bruschetta a la toscana, sorrentinos de ricota y nuez, y ensalada de frutas de postre. Los demás podrán degustar pollo al horno con papas, canastitas caprese y sorrentinos de jamón y muzzarella. El mediático aclaró en más de una oportunidad que él es el encargado de cocinar cada uno de los platos.

En la denuncia, se puede leer como Acosta da detalles de este emprendimiento y de cómo el hermano de Silvia lo trataba durante su estadia trabajando ahí: "Süller cocina en su casa para las personas que deseen ir y pagar el cubierto. Es como un restaurante personalizado. Yo trabajé para él durante unos meses nada más, pero me trataba muy mal. Me gritaba, me insultaba, me denigraba, se quedaba con la propina de los clientes".

De acuerdo con su relato, Guido lo amenazaba con decirle a sus padres que "era alcohólico", "un gato" y que "se vendía" por fama. "Esto ocurrió durante mucho tiempo... Una vez le dije qué pasaría si hago público que él me conoció a mí a los 17 años y él me contestó que me mataría...Si bien no había un sometimiento físico para tener sexo, sí era psicológico. Parte tenía 17 años de edad en aquel momento (SIC)", manifestó Acosta.

Tras las repercusiones de la noticia, Guido rompió el silencio en el programa que conduce Jorge Rial. "Es una mentira absoluta. Me volvía loco para que salga con él y ahora para entrar en Gran Hermano. Yo no tengo tantos contactos como para hacerlo famoso", sostuvo y sobre su relación con Acosta, sumó: "Todo fue absolutamente consentido y consensuado. Dormíamos juntos pero parece que dormía con el enemigo".

Sorprendido por la repercusión, el mediático contó que su ex es mayor de edad y que tiene 22 años. "Yo sabía que, como le gusta mucho la noche y los excesos, me iba a abandonar en el laburo; y así fue. Un día faltó porque se fue a bailar. La verdad que no lo puedo creer. Los padres son testigos de todo", agregó. Además, aseguró que Acosta tenía otras parejas: "Incluso hay videos en TikTok en donde se besa con otros hombres y está en la cama".

Recordemos que el joven de 22 años es de Zárate, provincia de Buenos Aires y conoció a Guido por Instagram hace cuatro años, aunque el romance se fortaleció durante la pandemia. Por entonces, el joven fue noticia por haber participado del casting para la nueva versión del reality Gran Hermano, donde habló de su relación con Guido: “A pesar de nuestra diferencia de edad, a mí no me importa. La gente me criticó, me dijo ´oportunista´, ´gato´, todo junto, pero la verdad me importa muy poco, y a él también, así que eso es lo que vale, ¿no? Total, que hablen bien o mal, pero que hablen”. La presentación en sociedad de los novios fue hace casi un año en El club de las divorciadas, el ciclo que conducía Laurita Fernández. “Es muy buena persona. Tiene un gran corazón y es humilde. No le importa si tengo plata o si no tengo. Es transparente”, señaló en aquel momento Acosta al contar qué lo había enamorado de Guido.