Se reactivó la "armada de Thomsen": la campaña para amedrentar testigos en pleno juicio

Corría enero del 2020. Habían pasado sólo tres días del asesinato de Fernando Báez Sosa y los por entonces diez rugbiers acusados por el crimen permanecían detenidos, junto a Pablo Ventura, en la comisaría segunda de Villa Gesell. Mientras los peritos accedían a sus teléfonos celulares, el entorno de los ahora imputados arrancaba una campaña en redes sociales para limpiar la imagen de los jóvenes, quienes ya comenzaban a sufrir la condena social.

En ese entonces, se activaron dos perfiles en Twitter e Instagram bajo el nombre "Rugbiers Zárate", ambos administrados, según se dijo en su momento, por la novia de uno de los detenidos. Casi en simultáneo, también se creó un canal de YouTube con el violento ususario: "La armada de Máximo Thomsen". "Todos los casos merecen la misma atención. Hay padres que perdieron a sus hijos y no tuvieron la oportunidad de hacer una marcha multitudinaria. Entonces, me pregunto: '¿Fernando es una víctima VIP? ¿Es un caso único?", se preguntaron por ese entonces en uno de los videos.

Si bien el canal de YouTube ya fue dado de baja, las cuentas de Twitter e Instagram siguieron activas, aunque dejaron de ser actualizadas en junio del 2020. Sin embargo, el inicio del juicio reactivó ambos perfiles y, desde hace una semana, se publican casi a diario mensajes a favor de los acusados, en contra de algunos de los testigos y defendiendo los polémicos ejes de la defensa en bloque que lleva adelante el abogado Hugo Tomei.

"El derecho a ser oído se trata de que cada parte tiene el irrestricto derecho a ser oída respecto a lo afirmado y confirmado por la otra", reza la primera historia que se compartió el miércoles cuatro de enero desde el Instagram en cuestión, después de la tercera audiencia del juicio.

Ese mismo día, también revivió el viejo Twitter que, además de compartir el link al Instagram, publicó una serie de capturas con mensajes de presuntos vecinos de Zárate defendiendo a los imputados. "Soy mamá de un compañero de los chicos. Te hablo de los que conocí, muy buenos pibes y siempre muy educados y respetuosos", reza uno de los mensajes difundidos por el usuario.

"Yo soy de Zárate y puedo deciorte que las cosas que se han dicho sobre los pibes eran todas mentiras, no entiendo cómo nadie frenó a esos 'periodistas' en lugar de dejarlos hablar cualquier cosa. Mínimo, una carta documento o algo", sostiene otro de los destacados mensajes, aunque por la edición fotográfica, no se puede leer quién lo escribió, ni cuándo.

Entre los comentarios con los que se buscaba limpiar la imagen violenta de los acusados, hay uno que se destaca por las felicitaciones a la misteriosa community manager que reactivó la defensa de los acusados de asesinar a Fernando. "Muchísimas gracias por lo que hacés por todos ellos, en serio. Admiro tu fuerza para ponerte en esta cuenta desde hace tres años, muchos no la tendríamos".

Por fuera de la presunta "banca" de los vecinos de Zárate, desde ambas cuentas se difundió un comunicado en el que se acusó a los testigos del ataque de grabar y no haber intervenido para frenar la golpiza; pese a que varios de los amigos de Fernando que lo intentaron, terminaron sufriendo las agresiones del violento grupo.

"A todos como sociedad nos duele lo ocurrido: Fernando podría ser un nieto, hijo o amigo de cualquiera de nosotros. Pero, por otra parte, los ocho acusados también. Y no, no pasa por una crianza buena o mala: si la sociedad en conjunto no evolucionamos (Sic), si nos ponemos a grabar una pelea en lugar de frenarla, las cosas nunca van a poder cambiar como todos desearíamos que cambien y dejen de suceder", arranca el posteo.

Si el inicio de la reflexión genera indignación, lo que le sigue no tiene nombre. "En lugar de desear la tortura o cosas similares a un grupo de seres humanos como todos nosotros, deberíamos aprender que la violencia nunca está bien y nunca se puede justificar. Poner nuestro grano de arena y tratar de recurrir a autoridades policiales si vemos una pelea a la salida de un boliche en lugar de grabarla como si se tratara de un circo".

"Y sí, duele lo ocurrido y más duele no poder volver el tiempo atrás. Es muy triste para todas las partes y todos están viviendo su propio duelo personal. Ojalá, en algún momento, todos como sociedad podamos evolucionar y que nunca más pase nada como esto", cierra el posteo en el que no sólo se carga contra los testigos, sino que además en todo momento se refiere al brutal ataque como una "pelea", pese a que ya quedó acreditado que Fernando nunca tuvo siquiera la chance de poder defenderse.

La vendetta a Pablo Ventura, tras su declaración en el juicio

Ventura declaró en la tercera audiencia, día en el que casualmente se reactivaron ambos perfiles. Ese día, el joven remero habló con los medios y lo que más irritó al entorno de los ocho imputados fue lo que dijo al salir del Tribunal. "¿Por qué me nombraron? Si yo nunca les hice nada", arrancó el joven, quien además resaltó que los acusados no lo quisieron ver durante su exposición.

"Al que más mencionaste fue a Lucas Pertossi, ¿qué dijiste de él?", indagó una de las cronistas. "Nada, simplemente que me enteré de que él hablaba mal de mí", respondió Ventura. "Vos dijiste no conocerlos, pero sí sabías que Lucas había hablado mal de vos y en un chat lo nombrás a él y a (Matías) Benicelli", insistió otra colega.

"Exacto, yo los conocía simplemente de vista. Del boliche, porque Zárate es una ciudad chica en la que nos conocemos todos con todos. Pero sí sabía que él (por Lucas) hablaba mal de mí", explicó Ventura.

Consultado sobre si le gustaría conocer el motivo por el cual Máximo Thomsen lo sindicó como el dueño de la zapatilla ensangrentada que la Policía incautó la mañana del crimen (y que en realidad le pertenecía al imputado), el joven aseguró: "Me encantaría saberlo. Es muy de cobarde nombrar a alguien cuando fuiste vos el que lo hizo".

"Dicen que me habían hecho bullying, pero nunca lo sentí. Nunca ninguno de ellos me dijo algo a la cara", aclaró Ventura, al tiempo que aseguró que pudo mirarlos a la cara en tres oportunidades durante su declaración. "¿Pudiste identificar a alguno de los que miraste?", preguntó una periodista. "Estaba Lucas Pertossi y...", intentó responder el joven, cuando fue interrumpido por la misma cronista: "A Lucas lo tenés bien conocido, ¿no?". "Sí", sentenció de forma tajante Ventura.

Después de la improvisada conferencia de prensa que Ventura brindó en la puerta de los Tribunales de Dolores, el Instagram de los rugbiers retomó sus publicaciones y tuvo al joven remero como protagonista de su primer posteo: una foto en la que se lo puede ver a Ventura junto a Lucas Pertossi y otros imputados en un boliche.

"Después anda diciendo que sólo los conoce por ser de la misma ciudad. Pablo, yo no me saco fotos con un grupo que sólo conozco de la ciudad y más si tuve problemas. ¿No te parece Pablo Ventura? Foto claramente de él abrazando a Lucas Pertossi, donde también aparecen Ayrton Viollaz, Blas Cinalli y Ciro Pertossi", sostiene el posteo.

"Esta noche respondo todo lo que me pregunten": el mano a mano de la "community pro rugbier" con sus seguidores

"A la noche voy a estar contestando todo lo posible. Obviamente, siempre y cuando sea desde el respeto, como se maneja esta cuenta desde su inició, allá por el verano del 2020", anunció la community y cumplió. A continuación, las preguntas que sí accedió a responder y sus polémicas respuestas.

-Fernando también merecía divertirse y vivir la vida, ¿no te parece?

Por supuesto, nunca dije lo contrario: en su momento, hablé con algunos de sus amigos y los entendí, como ellos también me entendieron a mí. Se dio una conversación súper respetuosa de ambos lados, desde el principio de esta cuenta tomé la decisión de respetar su memoria y creo que eso es lo que estoy haciendo en cada uno de los mensajes donde digo (y reitero) que ojalá se termine la violencia en la sociedad.

-¿Cuál es el fin de esta cuenta?

Mostrar la otra parte de la historia, los implicados también podían ser hijos de parte de la sociedad.

-Tienen que asumir las consecuencias, con todo el respeto...

Lo hacen desde el minuto cero, en el cual los privaron de su libertad y los mantuvieron así aún sin condena y en medio de una pandemia mundial como la del 2020-2021.

-¿Por qué se rieron?

Todavía no entiendo cómo alguna parte se cree como ocho personas privadas de su libertad desde hace tres años puedan reírse en medio de un juicio. Y, menos aún, como supuestamente algunos lo notan, a través de unos barbijos. En todo caso, no sé si algunas personas conocen la definición de nervios, en medio de nervios (Sic) los seres humanos podemos reaccionar de diferentes maneras y existen las risas por situaciones de nervios.

-Me parece re cualquiera que se tapen...

Todo el país conoce sus caras, se dedicaron a escrachar tanto a ellos, como a sus familias. De todas formas, no usaron sus barbijos el día de hoy, por si eso es lo preocupante para algunos.

-¿Por qué los padres de los acusados jamás tuvieron la humildad de pedirles perdón a los padres de Fer?

No se trata de falta de humildad, se trata de respeto: ellos declararon en varias ocasiones su intención de no tener ninguna clase de contacto con los chicos o sus familias.

-¿Qué pensás del escrache tan feo de ayer contra los papás de los chicos?

Pienso lo mismo de siempre, me parecen una locura los escraches. Si vamos al caso, sus papás no están involucrados en nada; es triste cómo la sociedad se está dejando llevar por las mentiras de algunos 'medios de comunicación' y volviéndose tan violentos.

-Todo esto es muy fuerte, no sé cómo pueden sobrellevarlo...

Sólo ellos saben cómo se sienten en estos momentos, nadie más puede ponerse en ese lugar tan delicado y tan triste como ellos.

-¿Cuál sería una condena justa en tu opinión?

Es complicado hablar de condena justa, sobre todo si la parte implicada en una condena son ocho chicos a los cuales no se les respetaron sus garantías y derechos judiciales como corresponde y como todos deben tener.

-Dios mío, la tristeza de los ojos de esos ocho chicos...

Y así, un montón de mensajes más: muchas personas notaron la tristeza de sus ojos, es tan visible.

Entre los mensajes que recibió, la community se hizo cargo de un posteo que realizó días después del crimen, en el que se mostró junto a su novio (uno de los acusados) y escribió: "Sus familias los esperan a los diez. Fue una travesura de chicos, se les fue la mano; pero la perpetua no va a solucionar nada".

Interpelada por su mensaje, la community hizo un mea culpa: "Empiezo por contestar un tema del cual se me preguntó mucho, tras esa frase de 'travesura' tan mal aplicada. Fue un momento de aturdimiento por la noticia tan horrible, no era consciente de mis palabras y mucho menos las sentía. Y las personas que realmente me conocen, saben que nunca fue mi intención decir eso y es algo de lo cual me arrepentí casi automáticamente. Pero fue tarde, el tweet se había vuelto viral en cuestión de minutos. Lo sucedido fue algo horrible, tanto para la sociedad como para todas y cada una de las familias involucradas. Espero con esto cerrar el tema definitivamente".

-¿Creés que está bien que los ocho compartan un solo abogado?

Tienen un gran abogado comprometido con la causa. Reitero, con la causa, no con las cámaras: eso se llama profesionalismo y es algo súper importante en un abogado.

-Nadie te falta el respeto, contestás lo que querés...

Señora, usted es muy impaciente. Mandó una sola pregunto y muchos mensajes pidiendo respuesta. "¿Por qué lo defendés?". No expondré mis motivos personales, no vienen al caso acá; pero se lo explico de manera sencilla: si usted se pusiera un minuto en el lugar de los chicos o sus papás lo entendería. Ellos ocho, también son hijos de la sociedad. Sí, hijos de la sociedad, una sociedad normalizando la violencia, las peleas a la salida de los boliches, los enfrentamientos. Por cierto, podrían ser sus hijos también.

-¡Qué en Zárate creemos 'mafiosos' a los chicos o sus familias, por favor!

Crearon una falsa imagen de ellos para llenar programas de televisión y páginas de Internet, algunas personas aman generar odio en la sociedad. Zárate conoce a ellos y a sus papás, nunca tuvieron un problema, nada más para decir.

-Espero que esto pase rápido y que pase lo que tenga que pasar y que ellos puedan estar bien

Ellos nunca van a estar bien, sus vidas cambiaron para siempre, es triste. Fueron tres años eternos, literalmente...

-En tu mirada personal, ¿qué creés que pasó para que termine así todo?

Pienso que fue una noche que se salió de control tras mucho alcohol, básicamente. De todas maneras, también como sociedad (me incluyo, así nadie se ofende) vemos peleas a las salidas de los boliches y lo naturalizamos como si no importara. Esa noche, no sólo se naturalizó, también se grabó la pelea con palabras violentas y risas en lugar de llamar a las autoridades policiales. Por cierto, las autoridades policiales deberían haberse encontrado en la puerta del boliche, teniendo en cuenta tanto la temporada alta de pleno enero, como la exagerada sobre capacidad y la venta de alcohol.

-A los chicos los odian más por la imagen que crearon los medios de ellos, que por lo que hicieron...

Sí, es triste pero es así.

-¿Por qué decís que fue riña o pelea? Ese pibe no se defendió...

De hecho, según los testigos (seguridad del boliche) él inició la pelea pegando a uno de los chicos. Ahora, antes de decirme algo, sólo contesto a tu pregunta, no justifico el horrible hecho sucedido, ojalá nunca hubiese sucedido y ojalá nos nueve (tanto los chicos, como él) estuviesen todos en sus casas con sus familias en estos momentos, pero lamentablemente esto no va a poder ser así y no podemos volver el tiempo atrás.

-¿Cómo te sentís con el caso?

Es una mezcla de muchos sentimientos y muchas sensaciones. El tiempo termina y ellos van a tener el veredicto después de tres años en la cárcel. No se sabe si será bueno, regular o malo. O, al menos, si será justo para todas las partes. Como a muchos, me causa ansiedad, miedo, nervios, tristeza y todo.

-¿Cuándo hablarán los ocho acusados o sus familiares? El país quiere escucharlos al menos pedir perdón...

Los chicos están hablando a través de sus abogados. En cuanto a las familias, no necesitan exponerse a un circo. Querían a los chicos sin barbijos, ahí los tienen. Querían a los chicos tristes y mal, ahí los tienen. ¿Qué más? Basta del odio y de la violencia.

-Pobres padres de los chicos que se están comiendo toda la condena social porque los medios generalizaron todo ese odio...

Si una noticia genera, los "periodistas" son capaces de todo. En este caso, no les importó mostrar los datos, direcciones y lugares de trabajo de los padres de los chicos y eso fue lamentable. No tuvieron un sólo límite, una locura. Incluso, llevaban falsos testigos contra los chicos a Zárate para hablar en contra de ellos y tratar como una mafia a las familias. ¡Zárate es un pueblo y nadie conocía a esos supuestos testigos!

Nota al lector: Zárate es una ciudad de 130 mil habitantes.

-¿Por qué culparon a un inocente (por Pablo Ventura)?

Bueno, vamos por partes. Primeramente, como personal policial si estás deteniendo a diez chicos después de sólo unas pocas horas de lo ocurrido y estos mencionan (o no) a otra persona a muchos kilómetros de distancia (465 km) no tiene sentido ir a detener a ese chico, por una cuestión lógica de horarios no estuvo en el lugar. Y por otra parte, usted no se preocupe mucho por el tema. Por ejemplo y con todo respeto, a él le interesa más la indemnización económica ($10.000.000) que lo sucedido esa noche o el caso en general.

-Me causa intriga saber el porqué de tu postura de apoyo hacia estos chicos

Duele todo lo ocurrido, pero ellos no son monstruos.

-¿Cuándo declaran los otros chicos Guarino y Milanesi?

Serán los últimos dos testigos del caso.

-¿Qué pensás que van a decir Alejo y Juampi? Es muy difícil estar de tu lado también

Como testigos, están obligados a decir la verdad.

Tal y como aseguró la community, Guarino y Milanesi declararán en la última audiencia. Cabe recordar que fueron sobreseídos por la fiscal en la etapa de instrucción.