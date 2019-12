Se resolvió el misterio: la mujer embarazada desaparecida en La Plata estaba en Avellaneda

Sandra Sepúlveda, embarazada de ocho meses y medio, apareció cerca de las 18 de este viernes, luego de que el jueves su marido, Mauricio Paz Martínez, denunciara que la mujer de 40 años desapareció cuando se dirigió al baño antes de entrar a realizarse una cesárea programada en el hospital San Martín, ubicado en 1 y 70, de La Plata. Pero lo llamativo es que apareció en la ciudad de Avellaneda, muy lejos de donde había sido vista por última vez.

La mujer se había movido entre las 7.53 y 7.57 de la mañana por la zona del hospital y luego se la registró en la zona de terminal de ómnibus de La Plata a las 8.04. Se cree que viajó hacia Buenos Aires, se bajó en la zona de Constitución, que estuvo merodeando por la zona sur de Capital Federal y que viajó hacia Avellaneda luego de cruzar el Puente Pueyrredón.

Según las fuentes del caso, atentos a los informes de apertura de antena del teléfono de la mujer se pudo establecer que el aparato había llegado a CABA durante la mañana, no teniendo más movimientos desde media mañana. En ese momento, se ubicó el domicilio de una tía en la calle Añasco al 2500, CABA. Allí, una sobrina de Sandra hizo ingresar a los efectivos, los cuales permanecieron en el lugar hasta que llegó la víctima.

Sandra llegó acompañada por su tía, Silvia Betriz Rodríguez. A simple vista, los efectivos corroboraron que la mujer estaba en buen estado de salud y observaron que estaba utilizando otro teléfono celular. Hasta el momento no se sabe por qué la mujer decidió huir. En este momento está siendo trasladada desde Avellaneda hasta la DDI de La Plata, donde se reencontrará con su familia.

En las últimas horas se dieron a conocer una serie de videos en la que ubicaban a una mujer con rasgos similares a los de Sandra Sepulveda en los horarios son 7.53, 7.57 y 8.04. Allí, la mujer pasa a metros del hospital y llega a la terminal de micros. A pesar de esto, su marido había sido claro y afirmó que la mujer que tomaron las cámaras de seguridad no sería su esposa. Situación que también fue puesta en duda por los investigadores de la causa.

Alberto Urban, director del Hospital San Martín de La Plata, no dudó en desmentir al hombre al asegurar que en el establecimiento no se registró el ingreso o la historia clínica de la mujer: “Es una paciente que no está registrada”. En ese sentido, el especialista remarcó que la mujer "jamás se atendió en ese nosocomio" ni tenía programada una cesárea.

En ese sentido, no hay ninguna cámara de seguridad revisada hasta el momento que muestre a la mujer dentro del hospital. “Es una paciente que no está registrada. Por lo que dice el marido, ella se estaba atendiendo en un centro de atención primeria de la salud porque era un embarazo de bajo riesgo y que venía con la orden para que le den fecha para la cesárea”, dijo Urban.

Martínez, el marido de la mujer embarazada, quedó en el centro de la escena, dado que tiene antecedentes penales: está imputado por abuso sexual agravado contra la hija de una ex pareja en una causa que está en manos del Tribunal Nº 1 de La Plata. Según la causa, el hombre violó a la menor entre 2012 y 2015. También fue denunciado por violencia familiar en Berisso, en 2015.

Según denunció Martínez, Sandra – que llevaba puesto una campera negra, una calza del mismo color y zapatillas blancas con un bolso marrón cuando desapareció- fue llevada al hospital por su hijo y un amigo íntimo de la pareja en su auto Fiat 147 cerca de las 7.45 del jueves.

Ella y su marido llegaron al hospital para pedir un turno para la cesárea que su obstetra ya le había autorizado. Pero como la recepcionista no estaba, Martínez salió para fumar un cigarrillo y Sandra aprovechó ese momento para dirigirse al baño. En ese momento, el hombre recibió una supuesta llamada telefónica de su mujer en la que le pedía socorro. “Ayudame, me están llevando. Ayudame”, habría sido lo que escuchó Martínez. El hombre ingresó al hospital y ya no encontró a su mujer.