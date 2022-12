Se robaron a una beba de un hospital de Lomas: la búsqueda y el pedido de la madre

El pedido es desesperado: buscan a una bebé que una mujer "vestida de enfermera" se robó de los brazos de la mamá que acababa de parir. El horror de cualquier madre hecho realidad ocurrió en la mañana del miércoles en un hospital de Lomas de Zamora. Los familiares acusan de que hubo "complicidad" entre la falsa trabajadora y el centro de salud.

Según denunciaron los familiares de la bebé, "una mujer de tez trigueña de 1,55 metros de estatura y cabello negro" que llevaba puesto " un ambo beige, unas calzas violetas y negras y zapatillas rosas" ingresó a la habitación 107 del Hospital Dr. Oscar Allende de Ingeniero Budge donde se encontraba la madre con su beba recién nacida Aylín Isabella. Ésta pidió llevarsela para hacerle un estudio y después se esfumó. "La llevó al baño, la cambió y así como si nada se la llevó", denunció David, el padre de la nena, quien sostuvo que la falsa enfermera parece que "tenía todo estudiado".

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Nicole Sandoval, madre de la bebé, al pasar un tiempo y ver que la supuesta enfermera no volvía comenzó a preguntar por su hija. Ante la desesperación, desde el hospital confesaron después de unos minutos de búsqueda que Aylín había sido robada. La madre ahora se encuentra internada y con apoyo psicológico.

La abuela paterna, por su parte, consideró que hubo "complicidad" por parte del centro de salud ante la falta de controles. El hecho que ocurrió a las 9:30 del miércoles aún no pudo ser esclarecidos al mediodía. "Por ahora están buscando. Se llevaron una foto de mi mujer con la nena en brazos", agregó el padre preocupado sobre el paradero de Aylín. Lo único que hay de registro sobre esta falsa enfermera son las imágenes de las cámaras de seguridad con la que la Policía Bonaerense está tratando de trabajar.

A horas del mediodía, un grupo de personas allegadas a la familia de la beba nacida se concentró en las puertas del hospital en Claudio de Alas al 2500, en reclamo de la aparición de la nena. La Justicia pidió la difusión de la imagen de la beba y de la mujer que se la llevó para dar con ella y puso a disposición el teléfono 4283-0126 para quien pueda aportar datos.

Robo de bebés: una práctica habitual dentro de los hospitales

Desde hace al menos cinco años que se denuncian robos de bebés recién nacidos en diferentes hospitales de la provincia de Buenos Aires. Un hecho que parece normal pero es gravísimo y que sucede con frecuencia: mujeres u hombres entran a las clínicas por puertas abiertas o secretas, no son parientes de nadie ni enfermeras y, sin embargo, logran cumplir el objetivo de separar a los familiares de los recién nacidos. "La información sale de adentro", compartió un enfermero del hospital a BigBang!. El informante, del cual no podemos dar su nombre porque nos pidió preservar su identidad, afirmó que "no es algo azaroso". Por el contrario, "siempre hay un médico o un enfermero" que "anda en cosas raras".

El enfermero que trabaja como "ruminero" contó que su trabajo consta de ver y contar a los bebés una vez por día, pero "debería ser cada tres horas". "Hay gente que se esconde en el baño o abajo de la cama. Esto pasa porque no hay un control. Alguien le dijo a una persona que podía entrar", determinó.