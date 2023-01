¿Se rompe el pacto de silencio? La pelea de los rugbiers en la cárcel y la interna entre los padres de los detenidos

El viernes se realizó la última jornada del juicio por el asesinato de Fernando Báez Sosa, en la que están acusados los rugbiers de Zárate Máximo Thomsen (23), Enzo Comelli (22), Matías Benicelli (23), Blas Cinalli (21), Ayrton Viollaz (23), y Luciano (21), Ciro (22) y Lucas Pertossi (23). Sin dudas, los relatos de los testigos complicaron aún más a los acusados y es por eso que la defensa del abogado Hugo Tomei parece caerse como un castillo de naipes. En ese escenario, los ánimos también se desmoronan. Y eso se nota en los acusados y en sus familias.

Y la esperanza de los rugbiers se esfumó en solo 48 horas. En la tercera jornada, los implicados en el crimen cambiaron de actitud en el Tribunal de Dolores: se sacaron los barbijos. Esa decisión estuvo directamente vinculada con su comportamiento cuando Pablo Ventura, un joven que fue acusado por ellos falsamente y pasó cuatro días detenidos, debió declarar como testigo. Es que en ese momento, los detenidos se rieron y charlaban entre ellos. Eso se notó a pesar del uso de los tapabocas.

A la salida del Tribunal, pocos minutos después, e Fernando Burlando, quien representa a los padres de Fernando, contó lo que habíanhecho: "Estoy a muy corto tiempo de empezar a insultar a todo el mundo. Yo pregunto: '¿De qué se ríen, hijos de puta?". Y completó: "No se pueden reír de nada. Esto es un templo, es la sala de audiencias, y es en donde están los papás de Fernando. Si hicieron eso, son unos reverendos hijos de puta realmente".

Al otro día, los padres de los rugbiers, y en especial el padre de los hermanos Pertossi, que además es quien le paga la defensa grupal a Tomei, le dio la orden al abogado para que muestren los rostros. Hubo una discusión entre los progenitores ya que algunos no querían. Pero Pertossi, al poner el dinero, se impuso. Desde entonces, los rugbiers se muestran serios, con la mirada perdida y sin reacción alguna a los dichos.

Pero esa paz no duró mucho tiempo puertas adentro de la prisión. Los ocho implicados fueron trasladados por el Servicio Penitenciario Bonaerense desde la Alcaidía 3 del penal de Melchor Romero hacia Dolores. Ahí se encuentran divididos en cuatro celdas para dos personas. Por supuesto, están separados del resto de los internos por seguridad.

Durante esta semana, los padres de los acusados los pudieron visitar y les llevaron comida. Pero tanto a la entrada como a la salida, los progenitores sufrieron el escarnio público. Una mujer le gritó: “¡Y llora, y llora Thomsen, llora!”, y tanto los vecinos como algunos presos los insultaron. Dos de los más buscados buscados fueron Marcial Thomsen y Rosalía Zárate, los padres de Máximo.

Era cuestión de tiempo para que las divisiones se hicieran notar dentro del grupo. Ahora el rumo indica que los rugbiers habrían protagonizado una pelea dentro del Penal y que el personal del Servicio Penitenciario debió intervenir para calmarlos. Según Crónica, en la tarde del jueves, tras regresar a la Unidad de Dolores, uno de los acusados se quebró.

Aunque no trascendió quién fue, un joven llegó a su celda y se puso a llorar. Repetía que que no iba a “zafar” y que el “no había hecho nada”. La crisis nerviosa fue subiendo hasta que terminó gritando en medio de un llanto. Fue entonces que Thomsen, uno de los más complicados de los acusados, se acercó a las rejas de su celda, y desde enfrente dijo: “Callalo porque si no voy a cagarlo a trompadas”.

En tanto, afuera, los padres estarían listos para buscar a un nuevo abogado. La idea que tienen es que no todos reciban la perpetua, como esperan que tengan aquellos que quedaron grabados y que tenían ADN de Fernando en sus ropas. Además, el detenido que se quebró ya le habría comunicado a Tomei que quiere declarar. Al ser consultado, el abogado defensor dijo en dolores sobre la probable declaración de los imputados: “En el momento de los alegatos se verá".