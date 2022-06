Sebastián Villa fue citado a declaración indagatoria por la causa de abuso sexual

El futbolista de Boca, Sebastián Villa, fue citado a indagatoria el viernes 24 de junio por la causa en la que se lo investiga por abuso sexual. El hecho ocurrió en junio de 2021, en un casa de un country ubicado en la localidad bonaerense de Canning. Hace un mes, Tamara Doldan lo denunció en la Justicia.

Finalmente, Villa deberá presentarse a las 10.30 de la mañana del 24 de junio en la fiscalía Especializada de Violencia de Género de Esteban Echeverría, a cargo de Vanesa González, que quedó a cargo la investigación. Según la defensa de Villa, el delantero de Boca prestará declaración.

Hace apenas 10 días, la fiscal había solicitado la detención del ídolo de Boca Juniors por considerar que existía peligro de fuga debido a la expectativa de pena que tiene el delito que se le imputa. Pero dicho pedido fue rechazado por el Juez de Garantías de Lomas de Zamora, Javier Maffucci Moore. Según explicó en el expediente, consideró que la declaración de la víctima no es prueba suficiente como para encarcelarlo.

El juez detalló en el documento en el que rechazó la detención: “Si bien existe una fuerte sospecha" respecto de que haya existido el hecho con la participación del encausado en él, hay numerosas inconsistencias y faltantes tanto en la colecta probatoria, como en la argumentación, fundamentación y motivación de la solicitud realizada”.

Además, sobre el pedido de eximición de prisión pedido por el abogado Martín Apolo, defensor de Villa, afirmó: “Como el delito que se le imputa tiene un pena de cumplimiento efectivo e impide la eventual aplicación de una condena en suspenso, se rechaza la eximición de prisión porque si la fiscal obtiene nuevos elementos, podrá pedir una nueva detención”.

En la denuncia contra Villa, realizada el 13 de mayo, la víctima contó que el hecho ocurrió la noche del 26 de junio de 2021 en el country Venado II de la localidad bonaerense de Canning, donde está la casa del delantero. Todo ocurrió tras un asado en el que estuvieron invitados algunos jugadores de Boca. En su declaración, la víctima contó que Villa había tomado mucho alcohol y se enojó con ella porque pensó que le gustaban unos de sus compañeros.

Según consta en la denuncia, luego de mantener una fuerte discusión, se retiraron del lugar y se dirigieron a la casa del futbolista junto a un empleado de seguridad y un amigo del jugador. Una vez ahí, Villa la encerró en una habitación la violó y hasta la intentó ahogar con una almohada.

En varias entrevistas televisivas, Doldan contó: "Esa noche fue terrible, porque todo ocurrió en un lugar donde yo estaba cómoda, con una persona que quería. Pero de repente ya no era así. Fue muy chocante, me hirió en todos los sentidos".

Tras el ataque, la joven llamó a una amiga y se trasladó a su casa en la Ciudad de Buenos Aires, donde se bañó, puso su ropa a lavar y se cortó "el pelo bien corto producto del shock". "En ese momento comenzó lo que fue la peor situación de mi vida".

"Estaba sola en mi casa, me daba mucha vergüenza contarle a alguien, cómo me dolía, dónde me dolía, pero sabia que sola en mi casa no podía estar. Me fui al médico por los dolores", aseguró la joven, quien agregó que allí fue atendida por una ginecóloga que confirmó que presentaba "signos de violación" y que le aconsejó realizar la denuncia.

Lo cierto es que la profesional afirmó ante las fiscales a cargo de la causa, la querella y la defensa que “no recuerda si ella atendió” a la denunciante porque “quizás firmo el certificado pero la pudo haber atendido otra doctora” y que también “no tiene la obligación de denunciar un abuso”. "Yo estaba muy nerviosa, estaba muy presionada por el teléfono, porque desde el entorno de él (por el futbolista Villa) estaba amenazada", dijo Doldan durante la nota.

De acuerdo a sus dichos, desde el entorno del futbolista la llamaban "todo el tiempo" para amenazarla. "Me dejaban mensajes, con amenazas, con pedidos de que no vaya al médico. Todos trataban de comunicarse conmigo para que salga de ahí urgente", dijo respecto a las llamadas intimidantes. Luego, afirmó que la médica que la atendió "confirma que realmente no era normal lo que tenía" y le diagnostica "signos de abuso sexual".

Y relató: "La médica me revisa y me dice que haga una denuncia, me pide otros estudios, pero es duro reconocer que la persona con la que estás te violó, cuando la médica me lo dice, me dice que tenía signos de abuso y me largué a llorar con ella. Me pide estudios de protocolo y le digo que es mi pareja. Es ahí cuando me dice que por más que fuera mi pareja esto era un abuso, era una violación”.