Seducía hombres, les pedía fotos íntimas y luego los extorsionaba: cómo cayó La Pochola

Muchos fueron los hombres que cayeron en las redes de la Pochola. Así se hacía llamar Elba Soledad González, una mujer de 29 años que vive en Chubut y se dedicaba a seducir hombres a través de redes sociales o por Whatsapp. Cuando ellos caían, obnubilados por sus encantos, ella les pedía fotos desnudos. Para cuando se daban cuenta, ya era tarde.



Esta semana, la mujer fue detenida en Puerto Madryn por “sextorsión”, un nuevo término judicial que se refiere a la extorsión vinculada a material íntimo de la víctima. Pero antes de que la Policía dar con ella, esta historia tuvo capítulos insólitos y casi de película.

Todo comenzó hace unas semanas, el caso, que investiga el fiscal Juan de la Vega, se inició con la denuncia de la víctima, un hombre que se contactó con la Policía local después de recibir un llamado anónimo de un hombre que lo acusó de haberle enviado fotos íntimas a su supuesta hija.



“Me llamó una persona que dijo que le había mandado fotos íntimas a la hija y que me iba a llamar el abogado para hacer un arreglo. Después me llamó otra persona que se identificó como abogado de la familia y utilizaba como foto de perfil la foto de un ex juez, y dijo que me iban a detener”, explicó el denunciante.

Y agregó, sobre ese llamado: “Y ahí me solicitó 100 mil pesos para arreglar todo y que esto no salga a la luz. Quiero dejar en claro que nunca mandé fotos de nada y es claramente que me quieren estafar”. Según las fuentes judiciales, aún no se pudo comprobar si el hombre mandó imágenes íntimas o no. Se comprobará una vez que su teléfono sea revisado por los peritos.

Lo cierto es que una vez que alertó a las autoridades, comenzó el operativo para dar con los sextorsionadores. “Te vamos a llamar otra vez”, le habían adelantado a la víctima, durante el primer llamado. Así fue que cuando se volvieron a comunicar con él para darle las instrucciones y así poder entregar el dinero, atendió un policía que se hizo pasar por el denunciante y pactó un encuentro. “Nos encontramos en el acceso al barrio Procrear, en la esquina de las calles Hansen y Roca”, les dijo. Y así fue.

En la tarde del día acordado, La Pochola, la mujer que sedujo a varios hombres para sacarles dinero y jamás se animaron a hacer la denuncia, esperaba, impaciente, en esa intersección. Desde lejos, los policías la observaban ir y venir. A su lado, Elba tenía su moto, una Honda Wave, con la que amagó a escapar cuando vio que varios oficiales de de la División de Investigaciones de la Policía. La detuvieron y retuvieron su celular y su motocicleta.



Tras su detención, coprobaron que La Pochola no tiene antecedentes, salvo una causa por resistencia. Aunque su novio es viejo conocido por la Policía: está preso por homicidio. Además, el fiscal cree que fue quien realizó los llamados para la extorsión. Además del peritaje del celular, la seductora quedó detenida por tentativa de extorsión, en calidad de coautora. Los investigadores creen que habría más víctimas.



Según datos de la Asociación Argentina de Lucha Contra el Cibercrimen (AALCC), los delitos de sextorsión vienen en constante aumento desde hace cinco años. El año pasado, en pleno aislamiento por la pandemia de coronavirus, se registraron 151 denuncias en todo el país, lo que significa un incremento del 208%.

“El modus operandi es alguien que se pone en contacto con el usuario a través de un perfil de una mujer y, tras un breve intercambio, le pide fotos íntimas y su celular. Luego, lo contactan diciéndole que si no paga una suma de dinero van a publicar las fotos", explicaron las fuentes judiciales. Y agregaron: “Les pedimos a todos sentido común. Es el consejo más obvio pero si te contacta una mujer de perfil atractivo, que creó el usuario hace pocos días, no la conocés y con la cual no tenés amigos en común. Y, sumado a esto, te pide fotos íntimas, deberías sospechar".