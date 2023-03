Seguí el juicio por el asesinato de Lucas González en vivo: declaran los padres y sus amigos

Comenzó la segunda audiencia del juicio por el asesinato de Lucas gonzález, el joven de 17 años asesinado en el barrio porteño de Barracas por tres agentes de civil de la Policía porteña. En esta jornada, se espera que declaren los padres de la víctima y los tres amigos que se encontraban junto a él al momento del ataque policial.

Uno de los policías, Daniel Rubén Espinosa, declaró ante la sala y puso en vilo el testimonio del resto de la brigada: "No vi ningún arma dentro del auto, nunca. Lo del arma de juguete me lo enteré por los medios. Yo estaba en mi casa ahí. Con los acusados no interactué con ninguno en el lugar del hecho".

Al terminar, manifestó: "No sé por qué estoy sentado acá. No sé por qué estoy hace un año en la cárcel. Lo único que hice fue ayudar a una persona. El 18 de diciembre me detienen y no me dijeron nunca el porqué".

La audiencia comenzó pasadas las nueve de la mañana y se lleva adelante en el Salón Auditorium de Comodoro Py. El primero en declarar ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°25 será Héctor Mario González, papá de Lucas. Luego lo hará Cintia López, su madre, quien se hizo presente acompañada por su asistente terapéutico.

Cabe recordar que, luego del asesinato de su hijo, López intentó quitarse la vida en cinco oportunidades. Ese fue el motivo por el cual no pudo asistir a la primera audiencia del juicio, que tuvo lugar el pasado 16 de marzo y en el que la mayoría de los 14 imputados aseguró haber actuado "en defensa propia".

Luego del testimonio de los padres, el Tribunal escuchará a los tres amigos que se encontraban junto a Lucas al momento del ataque: Julián Salas, Joaquín Zuñiga y Niven Huenca. Los jóvenes salían de entrenar del club Barracas Central y regresaban a sus casas abordo de un Volkswagen Suran cuando fueron interceptados y atacados por la brigada de civil compuesta por los imputados Gabriel Isassi, Juan José Nieva y Fabián López.

NOTA EN DESARROLLO