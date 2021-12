Seis meses sin Guadalupe: el cambio en la causa que genera esperanzas y la marcha por justicia

Este martes se cumplen 6 meses sin Guadalupe Belén Lucero, la niña de 5 años que desapareció en San Luis el pasado 14 de junio, y como novedad en las investigación, la Justicia Provincial dejó de intervenir en la causa y, finalmente, la Justicia Federal tomó el caso con la intención de conseguir pruebas más concretas sobre su paradero.

Guadalupe Lucero tenía 5 años al momento de su desaparición.

"Lo que puedo decir es que la causa acaba de pasar todo al fuero Federal, y no interviene ya la Justicia Provincial de San Luis. En este momento se encuentra gente de gendarmería realizando medidas investigativas, ordenadas por el Fiscal Federal Leonel Gomez Barbella", explicó el viernes pasado a BigBang José D'Antona, abogado de la querella por parte de la Fundación María de Los Ángeles (creada por Susana Trimarco, madre de Marita Verón).

Consultado sobre si es verdad que la Justicia Provincial admitió que a la menor la sacaron de San Luis, el letrado aclaró que eso no es así. "La Justicia Provincial no admitió nada, simplemente fue la única y primera que intervino, después intervino junto con los cuatro fiscales que pidió Susana Trimarco y lo que hizo la semana pasada fue declarar su incompetencia y decir que el expediente pasa a manos exclusivamente federales. No admitió que a Guadalupe se la hayan llevado, simplemente la investigación queda únicamente en manos de la Federal", aseguró.

Tanto para él como para Yamila Cialone, la mamá de la niña, esto renueva un poco las esperanzas de encontrarla, y creen que quizás con otra investigación se puede llegar a buen puerto y saber al menos qué pasó el día de su desaparición.

La menor fue raptada desde la vereda de la casa de su tía.

Guadalupe fue vista por última vez el pasado 14 de junio, cuando estaba en la casa de su tía en el barrio 544 Viviendas de San Luis festejando un cumpleaños. Según lo que se pudo reconstruir, la niña se encontraba en la vereda cuando alguien se la llevó, y uno de los chicos que estaba con ella entró a la casa a avisar su ausencia. Aunque todos salieron desesperados a buscarla por la calle, ya era tarde.

Si bien al principio se barajaron, como lamentablemente suele suceder ante la desaparición de un niño, varias hipótesis referidas a un ajuste de cuentas o a problemas familiares, la realidad es que al día de hoy no está del todo claro qué pudo haber sucedido.

Uno de los últimos rastros que se tiene de Guadalupe se descubrió tras la insistencia de la madre y su abogado. Yamila quería que el adiestrador de perros Santiago Díaz, quien forma parte de la Brigada Internacional R.I.K-9, participará en el caso de su hija porque confiaba en su experiencia, y aunque al principio el pedido fue negado por los investigadores, finalmente se logró que Díaz estuviera y su intervención resultó más que importante.

Junto a su perra, el adiestrador fue hasta la casa donde vivía la niña, le hizo oler una de sus prendas, y desde ahí se fue hasta la casa de la tía, la llamada "zona cero", donde detectó la presencia de Guadalupe en la calle, lugar en el que estuvo jugando antes de que se la llevaran. Desde ahí siguió el camino hasta la Ruta 7, un dato que permite pensar que a la niña la trasladaron en auto desde ese punto, porque es donde se pierde su rastro.

Hace 6 meses que la niña desapareció.

"Llevo todo esto con angustia. Es desesperante cada día que pasa, pienso en cosas que podría estar compartiendo con Guada y no la tengo. Me refugio en Benja (su otro hijo) para no decaer", admitió Yamila Cialone algunas semanas atrás cuando habló con BigBang.

Aunque a Yamila a veces le cuesta hablar con los medios, en ocasiones utiliza su cuenta personal de Facebook para hablar de su hija, de cuanto la extraña y de como las noches son interminables desde que ella desapareció. De hecho, en las últimas horas compartió una foto del diploma que le entregaron en el jardín de la pequeña por haber terminado la sala amarilla.

La mamá de Guadalupe la extraña a más no poder.

"Terminó el jardín Guada sin haber asistido a las clases presenciales, sin poder disfrutar de este día junto a sus compañeros ni de la adrenalina de recibir un diploma y de pasar a primer grado. No veré esa foto junto a tu diploma, ni tendré las foto individual ni grupal de tu aula.... Te egresaste de sala amarilla ausente físicamente, pero presente en todos", sostuvo.

"Así no era como pensaba sería el fin de tu ciclo en jardín. Quería buscarte el traje para el acto, llorar de emoción por verte recibir tus logros y llenar el celular de fotos junto a tu seño y a tus más allegados compañeros y junto a la familia. Salir contenta del establecimiento contándome lo que viviste. Eso era lo que te merecías, NO este infierno en el que vives y vivimos todos. Se cumplen 6 malditos meses de no saber de vos, y un año que se va, sin imaginarme que esto nos pasaría", cerró dolida.

Para recordar a la niña y pedir justicia, este martes los familiares saldrán una vez más a la calle. Se encontrarán en la esquina de San Martín e Illia a partir de las 19. “Juntos alcemos nuestra voz para que Guadalupe vuelva a su familia”, indica la invitación.

"Hay una marcha no organizada por mí, sino por gente de San Luis y estará presente la familia", aclaró Cialone a este portal.

Durante todos estos meses, la Justicia Provincial llevó a cabo allanamientos en distintas zonas, se investigaron un sinfín de denuncias, se realizaron declaraciones, se peritaron elementos electrónicos y hasta se analizaron cámaras de seguridad, y aún así ningún dato obtenido permitió dar con la menor.