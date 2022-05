"Seño, tengo un arma en la mochila": un nene de 8 años llevó el revólver de su tío a la escuela

Una vez más, un nene armado fue el protagonista de una jornada escolar que no terminó en desgracia por el buen accionar de las autoridades de la la Escuela Nº 4 de Mar del Plata. Semanas atrás se había dado a conocer el caso de un alumno de Córdoba que se grabó manipulando un arma de fuego y amenazó a sus compañeros de colegio. "Mañana la vuelvo a usar", advirtió.

El tiempo pasó un hecho igual de dramático ocurrió en el barrio Nuevo Golf de Mar del Plata: un nene de tan solo 8 años levó un revólver cargado en la mochila al colegio ubicado en Puan y Alejandro Korn y se lo contó a la maestra. La docente, preocupada, revisó sus pertenencias y descubrió que el menor no mentía: dentro de su mochila halló un revólver calibre 22. con cinco municiones.

Casi de inmediato, la maestra dio aviso a las autoridades del establecimiento educativo, los cuales rápidamente llamaron al 911 y a los familiares del chico. En cuestión de minutos, efectivos de la Comisaría 5ta se trasladaron hasta la escuela y secuestraron el arma. “El nene ingresó con el arma en la mochila, le dijo a una seño lo que tenía y ella inmediatamente fue con la mochila y el niño a la dirección”, contó el secretario de Educación de General Pueyrredón, Sebastián Puglisi.

En diálogo con TN, el funcionario advirtió que se convocó a la familia y resaltó que “la escuela lo pudo manejar muy bien y no pasó a mayores”. El secretario expresó que este “es un hecho aislado”, pero que de todas maneras en las escuelas de la zona trabajan en “un protocolo para saber cómo actuar en estos casos”. Poco después se hizo presente en la escuela la madre del nene, quien explicó que el arma le pertenecía a su hermano, es decir, el tío del menor.

Se trataría de un hombre que es mayor de edad que tendría portación y que la había dejado guardada supuestamente en un altillo de la casa. La mujer dijo que no sabía que su hija la había agarrado el arma. Lo cierto es que la investigación del caso cayó en manos del fiscal del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, Marcelo Yánez Urrutia, quien dispuso que se instruyan actuaciones por el delito de “portación ilegítima de arma de fuego de uso civil”.

De hecho, el fiscal ordenó un informe socio ambiental y psicológico para ver en qué contexto está viviendo el chico. "Principalmente quiénes son los mayores responsables de esa vivienda, con cuántos menores viven y de qué forma. Estamos ante un hecho delictivo, la tenencia ilegal de arma de fuego, cometido por un menor de 8 años que es un niño, ni siquiera un adolescente. Por la ley 22.278 es inimputable, pero no por eso se hace caso omiso, ni la Justicia se desentiende", destacaron.

También se ordenó un peritaje al arma para ver si funciona y se enviará un oficio a la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC ) para ver si está acreditada y si tiene una titularidad. A partir de lo que determine el informe socio ambiental y psicológico, se dará intervención al Servicio Zonal de Promoción y Protección de Derechos que corresponde a la provincial de Buenos Aires y la Secretaría de Niñez y Adolescencia de Mar del Plata.

No se trata de un hecho aislado, ya que tan solo dos semanas atrás trascendió un video de un nene que juega con un arma y amenaza a una mujer que está frente a un espejo. "Tengo una sorpresa para vos", se escucha al alumno, con voz distorsionada, que avanza y le apunta a la nuca. Casi de forma inmediata y en tan solo una maniobra, la mujer desarma al menor y hace como que le dispara.

En aquella oportunidad, la madre del alumno pidió "disculpas" en el grupo de "mamis" en WhatsApp. "Me he enterado que les puede haber llegado un video de mi hijo manipulando un arma. Ya hemos dialogado ambos padres con la directora y hemos tomado medidas al respecto. Entendemos la gravedad de la situación y se han tomado medidas para que nada así vuelva a suceder. Me disculpo nuevamente", manifestó la mujer.