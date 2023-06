"Sentí miedo y vergüenza": otra mujer denunció al ginecólogo acusado de abusar de una chica de 16 años

Una nueva denuncia puso en jaque la situación del ginecólogo, Orlando Gabriel González, acusado por abusar de una adolescente de 16 años. Ahora, otra mujer lo reconoció en los medios y acudió a la Justicia para contar su caso. “Me atiende esta persona, este ginecólogo, para sacarme los puntos. Me pide que me recueste en la camilla, porque tenía que hacerme tacto también. A mi me pareció raro, pero acedo y me acuesto”, relató la víctima y recordó aquel calvario que sufrió en manos del médico en junio de 2020. La mujer había asistido a la consulta para que le retiraran los puntos de la cesárea, porque había sido mamá.

En el audio que difundió el sitio Primer Plano Online, la mujer manifestó: “Ahí me doy cuenta que empieza a tocarme de una manera distinta y empieza a estimularme más, o sea, empieza a masturbarme. Cuando yo le digo que pare, siguió y lo noto que él tenía el pene erecto, por lo que salí y me fui a la administración a los gritos”

Ella salió inmediatamente del consultorio y se dirigió a la administración al grito de “degenerado”. “El de la administración empieza a calmarme diciendo que yo estaba alterada porque había sido mamá y todo lo demás. Y cuando exijo el nombre, me lo dan y dije que iba a denunciarlo. Por circunstancias de la vida no lo hice, por miedo, vergüenza a lo que ellos hagan”, sentenció.

Los hechos, al igual que en el caso de la adolescente, ocurrieron en el Hospital Materno Infantil de Pontevedra. Hasta el momento, el médico se negó a declarar y quedó detenido. El profesional fue arrestado por agentes de la Comisaría 5° de Pontevedra luego de que la adolescente se presentará junto a su madre en sede judicial. Debido a las evidencias que pesaban en su contra, la Fiscalía N°3 de Morón lo imputó por abuso sexual con acceso carnal.

Cómo fue el primer caso que salió a la luz

Una consulta médica terminó convirtiéndose en un verdadero infierno para una paciente de 16 años. De acuerdo con la víctima, asistió al nosocomio de Merlo situado en las calles De los Franceses y De Cuba, junto con su mamá. "Ingresé sola", sostuvo en la denuncia que recayó en manos de la Fiscalía N°3 de Morón.

Siempre según su relato, el profesional de la salud aprovechó que la joven estaba recostada para atacarla: primero le hizo sexo oral y luego la violó. "Hubo penetración carnal", afirman las fuentes del caso. Mario Ferrario, uno de los fiscales de la causa, aseguró a BigBang que el médico fue arrestado por agentes de la Comisaría N°5 de Pontevedra, tras la denuncia de la paciente. La misma fue hecha poco después del ataque, lo que facilitó la extracción del material genético.

Según le explicó el funcionario público a este sitio, el ginecólogo “fue detenido por abuso sexual con acceso carnal, gravemente ultrajante en concurso real con corrupción de menores”. “El hombre se negó a declarar”, manifestó. Tras el ataque sexual, según la denuncia, la adolescente quedó en shock y recibió asistencia de parte de los profesionales del Servicio Local de la Municipalidad de Merlo.